Gestaltung des Marktplatzes festgelegt

Die Arbeiten am Marktplatz sind in vollem Gange.

Nach langer Diskussion legte der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch im Gründerzentrum am Wört die Neugestaltung des Marktplatzes mit großer Mehrheit fest.

Tauberbischofsheim. Die künftige Gestaltung des Marktplatzes sorgte am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung erneut für viel Gesprächsstoff im Gremium. Dabei waren die einzelnen Komponenten, die künftig für eine attraktive und funktionale Visitenkarte der Kreisstadt sorgen sollen, schon ausführlich besprochen worden. Zoltan Szlaninka hatte sie in einen Vorschlag zusammengefasst, der nun vom Gremium verabschiedet werden sollte.

Langer Dialog

Doch so einfach war die Sache nicht und sorgte trotz der Vorberatungen für einen langen Dialog auf der kommunalpolitischen Bühne. Denn nicht alle Ratsmitglieder konnten sich mit dem Vorschlag anfreunden. Speziell die Anzahl der Parkplätze erwies sich als Knackpunkt, der zu einigen Änderungsanträgen führte.

Der Vorschlag der Verwaltung sah vor, dass an den beiden Längsseiten acht Parkplätze eingerichtet werden. Davon soll einer auf der Seite bei Taxi Böck als Behindertenparkplatz ausgewiesen werden. Die drei Taxistände sollen beibehalten werden, zudem noch Motorradparkplätze hinzukommen.

Das Spektrum der Änderungswünsche war breit. Während Johannes Benz (Bürgerliste) und Dr. Bruno Stumpf (EBT) für eine Aufstockung auf zwölf Parkplätze plädierten, forderte Dr. Wolfgang Hänle (CDU) sogar 20 Parkplätze.

Sie sollten an beiden Flanken des Marktplatzes im 90-Grad-Winkel zu den Häuserfassaden unter den Bäumen ausgewiesen werden. Rolf Grüning (EBT) hingegen meinte, der Marktplatz solle Parkplatz frei gehalten werden.

Kurt Baumann (CDU) und Bernd Mayer (Bürgerliste) wiederum betonten, dass man sich nach langen Beratungen auf die acht Parkplätze geeinigt hatte. Das sei ein guter Kompromiss, der sowohl den Belangen der Geschäftsleute als auch des Tourismus Rechnung trage.

Gerhard Baumann (UFW) ergänzte, dass es hinter dem Rathaus in unmittelbarer Nähe genügend Parkmöglichkeiten gebe. Deshalb bestehe keine Notwendigkeit, auf dem Marktplatz mehr Parkplätze auszuweisen.

Änderungsanträge abgelehnt

Bürgermeister Wolfgang Vockel merkte an, dass "wir bei einer Aufstockung auf zwölf Parkplätze in die Mitte gehen müssen". Die Erhöhung auf 20 Parkplätze hätte sogar eine "vollkommene Umplanung des Marktplatzes zur Folge".

Letztendlich wurden die Änderungsanträge jeweils mit großer Mehrheit abgelehnt, wie auch der Antrag von Gernot Seitz (Bürgerliste), der den Behindertenparkplatz vor dem Postgebäude ausgewiesen haben wollte.

Ebenfalls keine Mehrheit fand der Antrag von Dr. Wolfgang Hänle (CDU), die Oberflächengestaltung mit roten Betonsteinen für die Flächen sowie schwarzen für die Markierungen auszuführen. Auch in diesem Punkt wurde der Vorschlag der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen.

Die Oberfläche wird durch eine diagonale Bänderung sowie unterschiedlich großen Rasterfeldern gestaltet. Diese Form der Bänderung/Rasterung spiegle den unregelmäßigen und gewachsenen Städtebau wieder.

Die unterschiedlichen Achsen Marktkreuz - Brunnen sowie das nicht mittig stehende Rathaus würden nicht mehr auffallen. Hinsichtlich der Farbgestaltung könne man sich bei einer Musterfläche ein Bild machen.

Bessere Nutzbarkeit

Weiter vorgesehen ist eine Verbreiterung der seitlichen Nutzfläche. Der Vorteil ist eine bessere Nutzbarkeit, etwa für die Gastronomie. Dadurch ändert sich der Zufahrtsbereich zum Marktplatz. Er wird enger. Deshalb wird der letzte Baum an der westlichen Marktplatzseite in Fluchtrichtung Kreuz versetzt.

Die jetzigen Baumbestände erlaubten kaum eine Nutzung der Fläche zwischen den Bäumen, führte Zoltan Szlaninka weiter aus. Deshalb sollen sie von derzeit 21 auf zwölf reduziert werden. So soll auch eine größere Fläche für Mobiliar, Beleuchtung, Fahnenmasthülsen und anderes gewonnen werden. Am Kreuz soll es künftig keine Bäume geben. Die derzeitig mittigen Mastleuchten sollen in die beiden Baumreihen an den Flanken integriert werden. Baumstrahler, Fassadenstrahler sowie eine Beleuchtung des Rathauses sind auch vorgesehen.

Diese Vorschläge der Verwaltung wurden ebenfalls mit großer Mehrheit gebilligt.

Kosten bei rund drei Millionen Euro

Die Gesamtbaukosten für die Oberflächenarbeiten inklusive Möblierung, Beleuchtung, Mikrokabel liegen bei rund 3,3 Millionen Euro. Die Maßnahme wird im Landessanierungsprogramm "Untere Altstadt II" gefördert.