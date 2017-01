Georg Maluck ist seit 55 Jahren als Sänger aktiv

Tauberbischofsheim. Nach einem gemeinsamen Abendlob mit Gedenken vor allem an die erst kürzlich verstorbenen Maria Borger hielt der Chor von St. Martin Rückschau auf ein weiteres Jahr in seiner 123-jährigen Geschichte.

Dabei konnten nach Begrüßung durch den Vorsitzenden Üeter Benz die Anwesenden mit Erstaunen vernehmen, was Schriftführerin Rosemarie Schwalbe über die Aktivitäten des Chores im vergangenen Jahr zu berichten wusste. So verfügt der 33-köpfige Martinschor inzwischen über ein breit gefächertes Repertoire an geistlichen und weltlichen Chorweisen, das er in 16 Gottesdiensten und einem weltlichen Konzert unter Beweis stellte. Das Rüstzeug dafür eignete er sich in 39 Proben an, die vor allem von Irene Schneider, Michael Hönninger, Reinhard Olawsky, Christian Krude, Anita Hauke und Renate Benz regelmäßig besucht worden waren. Dafür dankte ihnen der Chorleiter Michael Meuser und bedachte sie mit einem Präsent.

Aus den erwähnten vielfältigen Aktivitäten des Chores seien drei besonders hervorgehoben: Zum einen die im Osterhochamt gesungene Messe von Ch. Tambling, bei der die Freude über die Auferstehung Christi mit dem Einsatz von Trompeten, Horn und einem Röhrenglockenspiel besondern Glanz erhielt. Mit einem weiteren überwältigenden Erlebnis im musikalischen Kirchenjahr wurde die Gemeinde von St. Martin anlässlich der Weihnachtsmesse beschenkt. Nach intensiver Probenarbeit des Chores und nachdem es Meuser gelungen war, mit viel Organisationstalent das adäquate Orchester und die erforderlichen vier Solisten zusammen- und in der Kirche unterzubringen, konnten sich die Besucher neben der besonderen Liturgie auch noch an der Krönungsmesse von W.A. Mozart begeistern. Der Chor wurde dabei von Projekt-Sängerinnen und -Sängern unterstützt, von denen sich zwei nach der positiven Erfahrung in der Chorgemeinschaft zum dauerhaften Mitwirken entschlossen.

Bei all den kirchenmusikalischen Aufgaben stellte der Chor im Sommer noch ein weltliches Konzert auf die Beine. Dieses war dann so gut besucht, das die Organisatoren nicht nur ob der damals herrschenden großen Hitze ins Schwitzen gerieten.

Das alles ist natürlich nur möglich, wenn in der Gemeinschaft ein so guter Geist herrscht, dass er auch in stressiger Zeit zum Durchhalten ermuntert. Dass dies im Martinschor der Fall ist, zeigte sich wieder darin, dass einige Mitglieder für ihre Treue zum Chor ausgezeichnet wurden: Monika Dschymalla wurde in Abwesenheit für zehn Jahre Treue geehrt. Maria Junk und Silvia Hellmuth halten ihrem Chor bereits seit 20 Jahren die Treue, Martin Schirmer darf auf 40 Jahre als Sänger, sowie zeitweise auch als Vorsitzender des Chores und als Kantor zurückblicken. Den Vogel aber schoss der rührige und ebenfalls in vielen Bereichen aktive Georg Maluck ab, der auf 55 Jahre als Sänger im Kirchenchor stolz sein kann.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Peter Benz bei seinem Vorstandsteam für die rückhaltlose Unterstützung.und bei Michael Meuser vor allem für die Ruhe und Zuversicht, die er seinem Chor auch in hektischen Situationen zu vermitteln weiß. Nicht zuletzt aber und unter besonderen Applaus der Sängerinnen und Sänger wandte er sich mit seinem Dank auch an Brigitta Meuser, ohne deren wertvolle Unterstützung vor allem beim Dirigieren vieles so nicht möglich gewesen wäre. iha