Gemeinsam für eine schönere Fußgängerzone

Tauberbischofsheim. "Die Patenaktion in der Fußgängerzone in Tauberbischofsheim kommt gut an", zieht die Bürgerstiftung Tauberbischofsheim ein Jahr nach ihrem ersten Aufruf Bilanz. Viele Bürger, aber auch Vereine und Firmen hätten mit ihrer Spende ihre Verbundenheit zu Tauberbischofsheim bekundet, so Vorstandsvorsitzender Bürgermeister Wolfgang Vockel. Für alle Bäume, viele Bänke sowie die Spielgeräte seien in den ersten beiden Bauabschnitten bereits Paten gefunden worden.

Auch die Tauberbischofsheimer Service-Clubs Rotary, Lions Club, Round Table und Inner Wheel hatten sich zusammengeschlossen und aus den Erlösen des im Klosterhof veranstalteten "weißen Picknicks" für einen Baum gespendet. Der Rotary Club hatte darüber hinaus für einen weiteren Patenbaum gesammelt. Bürgermeister Wolfgang Vockel dankte den Paten für ihr gelebtes bürgerschaftliches Engagement. Er hoffe, so Vockel, dass von dieser breiten Unterstützung der Bevölkerung für die verschönerte Fußgängerzone positive Impulse auf die Entwicklung der Innenstadt ausgehen werden. Weitere Patenschaften für Bänke, Fahrradbügel und Pflanzkübel sind noch möglich. Je nach Wunsch wird mit einer Plakette auf den Spender hingewiesen. Nach Fertigstellung des Marktplatzes wird die Aktion auch dort fortgesetzt. Informationen sind im Verwaltungsgebäude Klosterhof sowie auf der Homepage der Bürgerstiftung www.buergerstiftung-tbb.de unter der Rubrik "Unser Tauber. Mach sich. Schön!" abrufbar.

Die Bürgerstiftung der Stadt Tauberbischofsheim wurde vor 17 Jahren gegründet, um die Gemeinwesenarbeit in Tauberbischofsheim zu fördern. Zahlreiche Projekte auf verschiedenen Gebieten können aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, aber auch dank einzelner Spenden aus der Bürgerschaft realisiert werden.