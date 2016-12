Tauberbischofsheim. Zwischen den Jahren, von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, hat die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim zu den gewohnten Sprechzeiten von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können im Bürgerbüro im Verwaltungsgebäude Klosterhof auch Jahresgebührenmarken für Restmüll und Bioabfall für 2017 erworben werden.

Lediglich am Ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Dreikönig bleibt die Stadtverwaltung ganztägig geschlossen. Das städtische Jugendhaus geht bis Freitag, 6. Januar, in die Weihnachtsferien. Letzte Gelegenheit, sich zwischen den Jahren mit Lektüre einzudecken, ist am Mittwoch, 28. Dezember. Zwischen 13 bis 18 Uhr kann in der Städtischen Mediothek ausnahmsweise unbegrenzt ausgeliehen werden. Am Freitag, 30. Dezember, bleibt die Mediothek geschlossen.

Über die Feiertage ist in der Kläranlage und im Wasserwerk ein Bereitschaftsdienst eingerichtet und wie folgt erreichbar: Wasserwerk, Telefon 09341/846490 und 0171/4311151, Kläranlage, Telefon 09341/845300 und 0173/2925065.