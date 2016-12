Leserbrief

Der Netzausbau ist oberste Priorität. Ohne ihn haben wir 2022 keine Grundlastsicherung in Baden-Württemberg. Was nützen uns Windkraftanlagen, die im Jahr so zirka 1500 Stunden (vier Stunden und sieben Minuten am Tag) volllastfähig sind? Da wird der Bock zum Gärtner gemacht.