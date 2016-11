Für Musikunterricht ist es nie zu spät

tauberbischofsheim. Seit diesem Schuljahr gibt es an der Richard-Trunk-Musikschule verschiedene Erwachsenenkurse. Neben dem regulären Unterricht sollen maßgeschneiderte Angebote wie ein flexibles Abo das Hobby besser mit Familie und Beruf vereinbaren lassen. Schließlich sei es fürs Musiklernen nie zu spät, ist sich Musikschulleiter Johannes Wienand sicher.

Petra Jemiller ist eine von mehreren Schülerinnen und Schülern an der Musikschule, die auch im Erwachsenenalter noch dazulernen wollen. Zehn Jahre lang hatte sie in ihrer Kindheit bei ihrer Tante klassisches Klavier gelernt. "Immer nur Bach, Bach, Bach", erinnert sie sich an die etwas monotone Zeit. Dabei hätte sie am liebsten etwas Flotteres wie Jazz oder Blues probiert.

Nun, da sich ihr berufliches und familiäres Leben eingependelt hatte, dachte sie: "Wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr." Ihr selbstgestecktes Ziel: Nicht nur nach Noten spielen, sondern improvisieren lernen. Da Jemillers Tochter ebenfalls an der Richard-Trunk-Musikschule Klavier lernt, wurde sie auf das neue Abo-Angebot der städtischen Einrichtung aufmerksam.

Für die Berufsschullehrerin, die im Landkreis Main-Spessart unterrichtet und wöchentlich wechselnden Blockunterricht hat, die perfekte Lösung. Das 9er-Abo, das wahlweise für 45- oder 60-minütigen Unterricht gebucht werden kann, ist flexibel nutzbar. Ihre Stunden mit Lehrerin Maria Harrer vereinbart Petra Jemiller nach Bedarf.

Inzwischen hat sie ihre fünfte Unterrichtsstunde und macht schnell Fortschritte. Nach einer Stunde Harmonielehre ist diesmal in der Dittwarer Laurentiushalle Praxis angesagt und zwar eine jazzige Version von "Silent Night". Schon nach kurzer Zeit greift sie immer sicherer in die Tasten, die abstrahierte Melodie ist sehr gut erkennbar.

Die Zeit zum Üben schaufelt sich Jemiller kreativ frei. "Bei zwei Kindern muss man häufiger mal warten", erzählt sie schmunzelnd. Diese Wartezeiten überbrückt sie am Klavier. "Es sollte aber schon klar sein, dass man als Berufstätiger nicht so viel Zeit für das Hobby hat wie ein Kind," macht sie deutlich.

"Erwachsene haben oftmals eine ganz andere Motivation. Sie lernen das Instrument aus eigenem Antrieb", so der Musikschulleiter. Aus Studien wisse man, dass Musik einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten habe. Wer gerne in der Gruppe muszieren möchte, ist beim Offenen Musizierkreis oder bei der Liedbegleitung für Erwachsene richtig. Im Musizierkreis treffen sich Erwachsene, die sich wieder Zeit zum Musizieren nehmen möchten. "Die Liedbegleitung richtet sich an diejenigen, die ihre verschollen geglaubten Fähigkeiten wieder aufleben lassen möchten." Und diese kämen schneller wieder zurück als man denke, beruhigt Wienand.

Natürlich richten sich die Angebote der Richard-Trunk-Musikschule nicht nur an Erwachsene, die an Erlerntes anknüpfen wollen, sondern auch an Neulinge.