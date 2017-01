Für einen 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein Verkehrsunfall bei Weikerstetten am gestrigen Montag forderte ein Todesopfer. Zudem ereigneten sich auf eisglatten Straßen in der Region zahlreiche weitere Unfälle. Auch viele Fußgänger rutschten aus.

Odenwald-Tauber. Ein Todesopfer forderte am gestrigen Montag ein Verkehrsunfall zwischen Weiker-stetten und Königheim. Ein 36-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der B 27 von Hardheim in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs.

Bei minus vier Grad und einsetzendem Regen geriet er auf spiegelglatter Straße gegen 7.15 Uhr ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen die Front eines entgegenkommenden Mitsubishi einer 46-Jährigen. Dabei wurde der Polo-Fahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Lenkerin des Mitsubishi erlitt schwere Verletzungen. An den Autos entstand Totalschaden.

An der Unfallstelle waren auch die Feuerwehren aus Königheim und Hardheim im Einsatz, die den Fahrer des Polo aus dem Wrack seines Pkw schneiden mussten. Die Königheimer Wehr war mit einem Fahrzeug und rund zehn Mann ausgerückt, die Hardheimer Wehr mit drei Fahrzeugen und 20 Mann.

Zudem kam es an der Unfallstelle noch zu einer Massenkarambolage mit elf Fahrzeugen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Rettungsarbeiten wurden durch die spiegelglatten Straßen aber erschwert.

Die B 27 war in diesem Bereich für mehr als eine Stunde gesperrt. Es bildeten sich in beide Fahrtrichtungen lange Schlangen. Auch ein Ausweichen auf andere Straßen machte keinen Sinn, weil sie ebenfalls spiegelglatt oder durch hohes Verkehrsaufkommen genau so "dicht" waren.

156 Unfälle ohne und 16 Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zwischen 7 und 9.30 Uhr auf den eisglatten Fahrbahnen der Region.

Die A 81 war zwischen Ahorn und Gerchsheim in Richtung Würzburgsogar für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Dort ereigneten sich mehrere Unfälle auf der eisglatten Fahrbahn. Hier und auch in anderen Bereichen hatten sogar die Streufahrzeuge Probleme mit dem Weiterkommen.

Viel los in den Notaufnahmen

Aber nicht nur das Autofahren war gestern Morgen eine gefährliche Angelegenheit. Auch die Bürgersteige waren komplett vereist, so dass selbst für Fußgänger das Vorwärtskommen eine äußerst schwierige und gefährliche Angelegenheit war. Es bestand höchste Rutschgefahr.

Doch das schien nicht alle davon abgehalten zu haben, ins Freie zu gehen. Für einige zahlte sich das Risiko nicht aus. Denn in den Notaufnahmen der Krankenhäuser im Main-Tauber-Kreis war viel los am gestrigen Vormittag.

"In der Notaufnahme des Krankenhauses in Tauberbischofsheim hatten wir bis 14 Uhr rund 40 Notfälle", sagte die Pressesprecherin Ute Emig-Lange von der Gesundheitsholding Tauberfranken auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. "Im Caritas-Krankenhaus mussten wir das Dreifache an Notfällen eines normalen Tags behandeln." Bei den meisten Verletzungen handelte es sich um Gelenk- oder Knochenbrüche. Auch einige Oberschenkelhalsbrüche seien dabei gewesen.

"Eben die typischen Verletzungen bei Unfällen mit dem Auto oder zu Fuß", sagte Ute Emig-Lange. Aber auch viele Leute mit Prellungen seien zu versorgen gewesen. Eigentlich keine typischen Verletzungen für die Notaufnahme. "Man kann bei Prellungen auch zuerst den Hausarzt aufsuchen", rät sie.

"Wir hatten sehr viel zu tun", sagte auch der Ärztliche Direktor der Rotkreuzklinik auf dem Wertheimer Reinhartshof, Dr. Wilhelm Freiherr von Lahmezan. "Die Leute sind ausgerutscht und wir mussten viele Verletzte, unter anderem mit Brüchen, behandeln."

Busse hatten massive Probleme

Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (kurz VGMT) hatte mit ihren Bussen ebenfalls massive Probleme auf dem Glatteis. So musste auf der Külsheimer Höhe der Busbetrieb für rund eineinhalb Stunden komplett eingestellt werden. Erst gegen 9 Uhr konnten die Busse wieder fahren. "Vor allem an Steigungen und in den Seitentälern ging es nur sehr schleppend oder teilweise gar nicht voran", berichtete Thorsten Haas, Geschäftsführer der VGMT mit Sitz in Lauda, den FN auf Anfrage.