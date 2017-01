Berlin hat mit mobilen Hütten ein besonderes Angebot für Obdachlose geschaffen. Auch in Wertheim, Lauda und Tauberbischofsheim gibt es soziale Übernachtungsmöglichkeiten.

Main-Tauber-Kreis. Draußen herrschen bis zu 10 Grad Minus in der Nacht. Es ist bitterkalt. Wie schön, wenn man sich dann in sein warmes Federbett kuscheln kann. Für Obdachlose und Nichtsesshafte (auch Durchwanderer genannt) brechen jetzt harte Zeiten an. Um diese Menschen vor dem Erfrieren zu bewahren, bleiben in den Großstädten U-Bahnhöfe geöffnet, werden neuerdings kleine mobile Hütten aufgestellt oder die typischen Obdachlosenunterkünfte mit weiteren Betten aufgestockt.

In Tauberbischofsheim befindet sich die Unterkunft für Durchwanderer auf dem Gelände des städtischen Bauhofs. War es vor Jahren noch ein einfacher Bauwagen, so ist es jetzt eine beheizte, feste Räumlichkeit. Den Schlüssel dafür erhalten die Betreffenden bei der Polizei. Dort wird ihnen ein Schriftstück ausgehändigt, auf dem die Anzahl der Nächte für die Unterbringung vermerkt ist.

Platz für zwei Personen

In Tauberbischofsheim finden zwei Personen für eine Nacht ein Dach über dem Kopf. Die Ausstattung ist mit zwei Betten, einem WC und einer Waschgelegenheit sehr einfach und zweckmäßig, wie der Leiter des Ordnungsamtes, Rainer Ruppert, berichtet. Im Schnitt ist die Unterkunft an 80 Nächten pro Jahr belegt, selten von zwei Personen, wie Wilfried Hammerich berichtet. Als stellvertretender Leiter des Bauhofs hat er hin und wieder ein Auge auf die Räumlichkeiten und weiß, dass von jungen Menschen, über gepflegte Erscheinungen, bis hin zu gebrechlichen Herrschaften schon alles in der spartanischen Unterkunft übernachtet hat.

Dass diese Notunterkunft im Winter stärker genutzt wird als im Sommer, können weder Ruppert noch Klein bestätigen. In Wertheim zählt man pro Jahr übrigens etwa 100 Übernachtungen.

Die Übernachtung auf dem Bauhof in Tauberbischofsheim oder im Gebäude in Wertheim ist übrigens kostenlos. Dennoch müssen die beiden Städte für den Unterhalt der Unterkünfte in die Stadtkassen greifen. Die Stadt Tauberbischofsheim beziffert die Kosten für die Unterkunft der Durchwanderer auf rund 3400 Euro pro Jahr. Auch Wertheim muss mehrere tausend Euro pro Jahr bereit stellen. Eine exakte Summe konnte Volker Klein jedoch nicht nennen. Denn die jeweils anfallenden Kosten richten sich in Wertheim massiv nach der Zerstörungswut seiner Nutzer, die leider öfter mal zu beklagen ist.

Unterkunft für hier Gemeldete

Eine weitere Möglichkeit der Unterbringung besteht in Tauberbischofsheim auf dem Gelände der Kläranlage 2. Diese Unterkunft ist allerdings für Obdachlose gedacht, also Menschen die hier in der Region verwurzelt sind. Reiner Ruppert: "Jede Kommune ist verpflichtet, solch eine Unterkunft bereitzustellen, um eine echte Obdachlosigkeit zu verhindern. Für diese Art der Unterbringung müssen die Obdachlosen allerdings Miete zahlen, weil sie entweder einer Arbeit nachgehen oder beim Arbeitsamt gemeldet sind. Meist bleiben die Bewohner länger in der Unterkunft." Auf dem Gelände der Kläranlage können bis zu 15 Personen untergebracht werden. Wie Ruppert berichtet, nutzt die Stadt diese Unterkunft auch für die Unterbringung von Flüchtlingen. Allein im Jahr 2015 hat Tauberbischofsheim für den Unterhalt dieser Einrichtung rund 10 000 Euro aufbringen müssen.

Situation in Lauda-Königshofen

Eine spezielle Unterkunft für Durchwanderer gibt es in Lauda-Königshofen nicht. Dennoch kann die Stadt auf eine Unterbringungsmöglichkeit für acht Obdachlose zurückgreifen. "Diese acht Personen wohnen in einem Mehrfamilienhaus wie in einer Wohngemeinschaft und sollen natürlich, wie in Tauberbischofsheim auch, eine Art Benutzungsgebühr zahlen", erklärt Martin Bethäuser, Sachgebietsleiter öffentliche Ordnung und Sicherheit.

In Lauda-Königshofen können sowohl Einzelpersonen als auch Paare untergebracht werden. Dabei liegt die Betonung auf "können", denn die Unterkunft ist schon seit längerer Zeit komplett belegt, wie Bethäuser berichtet. Sollte "Not am Mann" sein, kann die Stadt einen Obdachlosen auch in einer der beiden Flüchtlingsunterkünfte unterbringen. Diese zwei weiteren Unterkünfte verfügen über rund 100 Plätze. "Aktuell sind aber auch hier die meisten Plätze belegt", so Bethäuser. Ein kleiner "Puffer" für harte Zeiten bleibt der Stadt dennoch.

Wertheim hat Platz für vier Leute

Auch Wertheim verfügt über eine Übernachtungsmöglichkeit. In einem Haus in der Nähe des Bahnhofs können bis zu vier Personen für eine Nacht unterkommen. "Wenn jemand mal zwei Nächte bleibt, dann machen wir da auch nicht rum", sagt Volker Klein. Klein ist Referatsleiter bei der Stadt Wertheim und zuständig für Bürgerservice und Soziales und damit auch für diese Einrichtung. Gedacht ist die Unterkunft für die sogenannten Durchwanderer, auch Nichtsesshafte bezeichnet. Sie können hier die Nacht verbringen.

Der Zutritt zum Haus ist durch einen Zugangscode gesichert. Den bekommt der Nutzer entweder im Rathaus oder zu nächtlicher Stunde bei der örtlichen Polizei, ohne registriert zu werden.

Zur sehr schlichten Einrichtung gehören in Wertheim neben den vier Betten auch ein Waschbecken, eine Toilette, eine Dusche und ein extra abschließbares Zimmer für eine weibliche Person.