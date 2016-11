Alle Bilder anzeigen Der verkohlte Überrest des Bauamts-Archivs (links) und der Dachstuhl des Dormitoriums müssen erneuert werden. © Stadt Tauberbischofsheim Es ist eine Menge an Schutt angefallen, den es zu beseitigen gilt.

Das Ausmaß des Schadens, den der Brand am 6. November im Tauberbischofsheimer Klosterhof angerichtet hat, dürfte wohl größer sein, als bislang angenommen.

Tauberbischofsheim. "Je mehr wir aufräumen, desto größer wird das Ausmaß des Schadens", stellte Bürgermeister Wolfgang Vockel in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Tagungsraum der Stadthalle fest. "Es wird eine gewaltige Herausforderung." Vor allem dem Gebälk im Dormitorium haben die Flammen massiv zugesetzt. "Rund 70 Prozent der Hölzer sind lädiert", bezifferte das Stadtoberhaupt den Schaden. "Vor allem das Archiv des Bauamts ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden." Selbst Räume abseits des Brandes seien stark betroffen. Immer mehr Container füllten sich mit Abfall.

Derzeit untersuchen Gutachter und Statiker das Gebäude, um ein genaues Schadensbild zu erstellen. "Decken werden abgebaut. Alles was raus kann, kommt raus", meinte Bürgermeister Wolfgang Vockel. Erst, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, könne der Gesamtschaden beziffert werden. Der Rathaus-Chef geht von einer Bauzeit von einem Jahr aus.

"Das Provisorium ist weitgehend eingerichtet und auch in Sachen Anschlussunterbringung haben wir eine Lösung", führte Wolfgang Vockel weiter aus. Hochbau- und Tiefbauamt werden als Interimslösung auf dem Laurentiusberg in der Sporthalle und im Ganter Campus untergebracht. "Eine Lösung im Stadtkern war nicht machbar", so Vockel. "Bei Ganter haben wir ein halbes Stockwerk angemietet." Die Ausrüstung der Büros mit einer leistungsfähigen EDV sei kein Problem. Schwieriger sei die Internet-Verbindung zum Rathaus. "Wir werden wohl Richtfunk installieren", meinte der Rathauschef.

Parallel zu Einrichtung des Provisoriums wird, wenn die Untersuchungen im Dormitorium abgeschlossen sind, ein Sanierungskonzept erstellt. "Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass die Baumaßnahme ab dem ersten Stock beginnen wird", führte der Bürgermeister aus. "Uns schwebt vor, das Gebäude wieder aufzubauen. Wir wollen die historische Anlage in ihrer Gesamtheit erhalten und nicht einen Neubau dazwischenschieben."

Derzeit ist das Dormitorium eingerüstet. Das Stadtoberhaupt erklärte den Zweck: "Wir bauen ein zweites Dach für den Winter auf, damit auch schwere Schneelasten getragen werden können. Wir müssen das Gebäude absichern."

"Die Liobakirche wird in diesem Jahr nicht mehr für ihre eigentlichen Zwecke genutzt werden können", stellte das Stadtoberhaupt weiter fest. Dort wurde das Gestühl herausgenommen, um ein Gerüst für die Reinigungsarbeiten stellen zu können. Zunächst stehe die Reinigung der Orgel an.

Das Klostercafé wurde komplett ausgeräumt. "Die Decke im Gastraum müssen wir komplett herausnehmen und auch die sanitären Anlagen müssen wir vollständig erneuern", gab Wolfgang Vockel einen Sachstandsbericht. Durch das Löschwasser seien die Rigips-Platten aufgequollen und die Fliesen weggebrochen.

Zudem gebe es wohl auch in der Küche Sanierungsbedarf. "Das Café wird mindestens bis Februar geschlossen bleiben", meinte Vockel.

Schwieriges Alltagsgeschäft

Auch wenn für die in Mitleidenschaft gezogenen Ämter ein Provisorium eingerichtet wurde, ist das Meistern der Alltagsgeschäfte derzeit das größte Problem.

"Viel Material zerstörten die Flammen unwiederbringlich. Akten, die die Mitarbeiter täglich auf dem Tisch hatten, müssen erst wiederhergestellt werden", so Vockel weiter. Diese fehlten natürlich und dies bewirke, dass nicht alles in der gewohnten Zügigkeit erledigt werden könne.

"Wir tun, was wir können, aber zaubern können wir nicht", bat der Rathaus-Chef abschließend die Bürger um Verständnis.