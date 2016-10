Eine Alternative in familiärer Atmosphäre

Tauberbischofsheim. Seit drei Jahren besteht für Kinder von ein bis drei Jahren ein Rechtsanspruch auf Bildung, Förderung, Erziehung und Betreuung in einer Einrichtung oder bei einer Tagesmutter/einem Tagesvater.

Die Eltern haben dabei ein Wunsch- und Wahlrecht. Die Kindertagespflege ist nicht gleich, aber gleichwertig wie die sogenannte institutionelle Kindertagesbetreuung. Tagesmütter und Tagesväter engagieren sich jeden Tag aufs Neue dafür, die ihnen anvertrauten Kinder individuell und in familiärer Atmosphäre zu fördern.

280 betreute Kinder

Dies zeigt auch die aktuelle Zahl von 280 betreuten Kindern von null bis 14 Jahren im Main-Tauber-Kreis.

Studien zeigen, dass Kinder unter drei Jahren bei einer Tagesmutter besser aufgehoben sind als in einer Krippe. Die ausgebildete Tagespflegeperson ist eine zuverlässige Bezugsperson und kann auf individuelle Bedürfnisse besonders gut eingehen, da die Gruppengröße klein ist. Der familiäre Rahmen vermittelt den Kindern zusätzlich Sicherheit und Geborgenheit.

Erziehen, Bilden, Fördern

Genau wie eine Erzieherin im Kindergarten hat eine Tagesmutter beziehungsweise ein Tagesvater den Auftrag, die Kinder zu erziehen, zu bilden und zu fördern.

Um diesen Auftrag vollumfänglich erfüllen zu können, werden Tagespflegepersonen beim Tageselternverein entsprechend qualifiziert und begleitet.

Für die Eltern bieten flexible Absprachen der Betreuungszeiten, die sich auch wechselnden (Schicht-) Arbeitszeiten anpassen lassen, eine unkomplizierte Rückkehr in den Beruf oder die Aufnahme einer schulischen oder betrieblichen Ausbildung. Wo in manchen Kindergärten nur eine wochenweise Buchung der Betreuungszeiten möglich ist, können Eltern in der Kindertagespflege die Betreuung für ihre Kinder tage- oder stundenweise, am Wochenende oder über Nacht buchen. Auch dies wird von vielen Eltern als wesentlicher Vorteil gesehen. Die Finanzierung der Kindertagespflege läuft in der Regel über das Jugendamt mit geringer Eigenbeteiligung der Eltern. Aufgrund der individuellen Buchungszeiten ist die Kindertagespflege oft günstiger als ein Krippenplatz.

Randzeitenbetreuung

Darüber hinaus kann das Jugendamt die Betreuung bei einer Tagesmutter ab dem Kindergartenalter bis zum 14. Lebensjahr finanzieren, wenn die Öffnungszeiten von Kindergarten und Schule nicht ausreichen. Diese sogenannte Randzeitenbetreuung eröffnet den Eltern Möglichkeiten, ihren beruflichen Alltag zu gestalten und gibt ihnen die Sicherheit, dass Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung gut geregelt sind.

Information und Beratung

Der Tageselternverein bietet Eltern wie Tagespflegepersonen umfangreiche Informationen und Beratung in allen Fragen der Tagespflege, bei der Vermittlung geeigneter Betreuungspersonen und begleitet die Tagespflegeverhältnisse im Auftrag des Jugendamtes. Reinhilde Farrenkopf, Ursula Erbis-Grießl und Sonja Roth informieren über die Rahmenbedingungen.