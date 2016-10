„Ein schönes Stück Heimat“

Mit Musik, kulinarischen Genüssen und viel Feierlaune wurden gestern Abend die Martini-Messe und die Schau "Genuss & Gesund" eröffnet.

Tauberbischofsheim. In der Grünewaldhalle herrschte bereits großer Trubel, als Bürgermeister Wolfgang Vockel ans Mikrofon trat und die zahlreichen Gäste begrüßte.

"Ich freue mich über die große Resonanz und hoffe, dass auch in den nächsten drei Tagen viele Besucher zu verzeichnen sein werden." Das Angebot bei der Messe ,Genuss & Gesund' könne sich jedenfalls sehen lassen. Es sei "rund und abgerundet", lobte er die Organisatoren. Noch dazu habe man einen Rekord zu verzeichnen. "Denn mit 31 Ausstellern hier in der Halle und vielen weiteren in der Vitryallee, haben wir so viele wie nie zuvor bei dieser kulinarischen Schau", betonte das Stadtoberhaupt. Auch die Stadt sei mit einem Stand vertreten. Genauso die Partnerschaftskomitees von Tauberbischofsheim und Vitry-le-François, wobei sich Vockel besonders über den Besuch des französischen Komitee-Präsidenten Alain Boulant freute.

Programm der Martini-Messe Samstag, 15. Oktober: 8 bis 16 Uhr: Möller's Flohmarkt (Wört-Terrassen); 10.30 bis 12.30 Uhr: Ausstellung beim Kunstverein: Katrin Günther "Oberer Aufstieg - Tuschezeichnungen" (Engelsaal); 13 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag (Stadthalle); ab 19 Uhr: Bayerischer Abend mit den Partybären (Stadthalle). Sonntag, 16. Oktober: 9 Uhr: Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Martin, anschließend Festumzug; 10 bis 14 Uhr: Hubschrauberrundflüge (Tauberstadion); 10.30 Uhr: Frühschoppen mit den örtlichen Vereinen (Stadthalle); 11 bis 18 Uhr: Möller´s Flohmarkt (Wört-Terrassen); 14 bis 18 Uhr: Ausstellung beim Kunstverein (Engelsaal, Blumenstraße 5); 15 bis 20 Uhr: Unterhaltung mit dem Musikverein Hochhausen (Stadthalle); 20 Uhr: Großes Brillant-Feuerwerk. Außerdem: Autoschau; "Französischer Gourmetmarkt" (Vitryallee, Grünewaldhalle) am Samstag und Montag 12 bis 20 Uhr; Sonntag 10 bis 20 Uhr; Vergnügungspark am Samstag 10 bis 23 Uhr; Sonntag 11 bis 23 Uhr, Montag 12 bis 22 Uhr; "Genuss & Gesund - Messe für Genießer" (Grünewaldhalle) am Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr; große Vogelschau der Vogelliebhaber Taubertal am Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Doch für die Besucher lohne sich längst nicht nur ein Besuch in der Grünewaldhalle. Das Programm der Martini-Messe sei bunt und vielseitig. Überall in der Stadt sei etwas geboten. Für Jung und Alt - für jeden Geschmack. Angefangen beim Vergnügungspark, über Ausstellungen und Aktionen, bis hin zu musikalischen und natürlich kulinarischen Höhepunkten. Darüber hinaus dürfe der verkaufsoffene Sonntag nicht fehlen. "Wir freuen uns darauf, dreieinhalb Tage ausgiebig zu feiern. Wie es aussieht, spielt auch das Wetter mit", so der Bürgermeister.

"Die Martini-Messe begleitet mich seit Kindertagen. Sie ist ein schönes Stück Heimat", stellte Bundestagsabgeordnete Nina Warken in ihrem Grußwort klar. Feste wie diese Messe seien es, "die Tauberbischofsheim und die Region noch lebens- und liebenswerter machen".

Warken nutzte die Gelegenheit zu einem Appell, in dem Bemühen um eine weiterhin positive Entwicklung des ländlichen Raums nicht nachzulassen.

"Ziel muss eine flächendeckend gute Infrastruktur sein. Daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Politik, Gesellschaft und Unternehmen müssen an einem Strang ziehen", so Warken. Auch das Ehrenamt spiele dabei eine zentrale Rolle.

Dies spiegele auch die Martini-Messe eindrucksvoll wider. "Denn ohne das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer wäre ein solcher Facettenreichtum, wie er sich im Programm des beliebten Volksfests zeigt, nicht möglich."