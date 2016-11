Ein langlebiges Zeichen der Liebe gesetzt

Tauberbischofsheim. Der Hochzeitstag ist der schönste Tag eines Brautpaares und da passt es natürlich auch, wenn man im Zeichen der gemeinsamen Liebe ein Hochzeitsbäumchen pflanzt. Seit über 25 Jahren pflegt die Stadt Tauberbischofsheim in Kooperation mit dem Forstamt diese Tradition. Die Tauberbischofsheimer Standesbeamten Ralf Mühlrath, Karin Faulhaber und Petra Gutrung hatten 28 Brautpaare in den Hochzeitswald eingeladen, um diese schönen Brauch mit den "frischen" Brautpaaren zu pflegen.

Am Hochzeitswald wurden die Brautpaare bereits von Oberforstsrätin Dagmar Wulfes, Revierförster Jürgen Hellmuth und den Mitarbeitern des Städtischen Bauhofes Horst Vollrath und Nicole Hepp erwartet. Zur Auswahl für die Pflanzaktion gab es in diesem Jahr Eiche und Elsbeere. Jedes Brautpaar erhielt eine Nummer, die von den Standesbeamtinnen Karin Faulhaber und Petra Gutrung in einer Liste erfasst wurden, damit ein Jedes sein eigenes Bäumchen jederzeit wiederfinden und betreuen kann.

Bürgermeister Wolfgang Vockel freute sich, die Brautpaare am zur Fortsetzung einer schönen Tradition begrüßen zu können. Alle Brautpaare seien frisch vermählt und hätten vor den Standesbeamten in Ja-Wort gegeben. Für die Vitalität der Ehe werde nun gemeinsam ein Baum gepflanzt. Die Pflanzaktion, die gemeinsam mit der Stadt und dem Forstamt durchgeführt werde, sei ein nachhaltiges Projekt und jeder gepflanzte Baum trage hierzu bei. Er dankte allen Brautpaaren und Helfern, dass sie bei dieser Aktion mitmachen. Abschließend wandte sich das Stadtoberhaupt an die Brautpaare: "Kommen sie in den nächsten Jahren vorbei und schauen sie nach ihrem Baum ob er gut gewachsen ist." Erstmals war in diesem Jahr die neue Chefin des Forstamtes, Oberforsträtin Dagmar Wulfes, mit dabei. Sie machte sich Gedanken über das Symbol des Baumpflanzens. Für die Pflanzaktion habe man langlebige Bäume ausgesucht. Die Elsbeere werde 300 Jahre, die Eiche sogar 1000 Jahre alt. Das Baumwohl soll wie die Ehe einen langen Bestand haben.

Die jungen Bäume können nun in der Erde wachsen und so das Fundament bilden - genauso wie das Fundament der Ehe. Es gibt gute und schlechte Jahreszeiten für die Bäume und genauso sei es auch in einer Ehe. Die Eiche sei der Lebensbaum, der vielseitig verwendbar sei. Die schöne Elsbeere hingegen sei das größte Rosengewächs, dessen Früchte auch gut gegen Bauchschmerzen helfen - aus diesen werde auch ein wertvoller Schnaps gewonnen. Der Hochzeitswald auf dem Hamberg sei aber auch ein Ort der Besinnung mit einer herrlichen Aussicht über die Stadt.

Im Anschluss gab es noch Tipps für die Pflanzaktion von Revierförster Jürgen Hellmut, bevor sich die Brautpaare gemeinsam an die Arbeit machten. Mit Unterstützung der Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs machten sich diese schließlich ans Werk. Für die meisten Paare war es die erste Pflanzaktion, doch all stellten sich sehr geschickt beim Einpflanzen ihres Liebesbäumchens an - stolz wurde das gemeinsame Werk betrachtet und begutachtet. ubü