„Duale Ausbildung lohnt sich immer“

Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Elke Döring, und ihre Begleiter Dr. Detlef Schulz-Kuhnt (Dritter von rechts) und Christof Geiger (rechts) äußerten sich beim Redaktionsbesuch in Tauberbischofsheim zu einer Vielzahl von aktuellen Themen. Das Bild zeigt die drei Vertreter der IHK zusammen mit (von links) FN-Geschäftsführer Michael Grethe, Redakteur Sascha Bickel, Redaktionsleiter Fabian Greulich und Chefredakteur Dieter Schwab.

Die Situation von Industrie und Handel in der Region stand im Mittelpunkt eines FN-Redaktionsgesprächs mit Vertretern der IHK Heilbronn-Franken um Hauptgeschäftsführerin Elke Döring.

Tauberbischofsheim. Gemeinsam mit dem Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Kommunikation, Dr. Detlef Schulz-Kuhnt, sowie Christof Geiger, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Bad Mergentheim, stellte sich Elke Döring den Fragen der Redaktionsmitglieder. Interessante Themen gab es dabei reichlich: Von der Ausbildungssituation über die Exportquote, den Fachkräftemangel, bis hin zum Thema Flüchtlinge am Arbeitsmarkt.

"Die Sanktionen der EU gegen Russland sind nicht ohne Folgen geblieben. Wir haben einige Unternehmen im Main-Tauber-Kreis, die sehr unter der Situation leiden. Einbrüche im zweistelligen Bereich sind keine Seltenheit", so Döring. Gleichzeitig herrsche aber auch ein gewisses Verständnis für das europäische Vorgehen, so weh das den betroffenen Firmen tue. "Man wünscht sich natürlich ein rasches Ende der Sanktionen und hofft, dass es nicht zu weiteren Verschärfungen kommt." Eine Kompensation der Rückgänge sei nur in begrenztem Maß möglich. Zugute komme den Unternehmen allerdings, dass sie sich seit den Krisenjahren 2008 und 2009 viel breiter aufgestellt hätten.

Das Thema Asylbewerber spiele natürlich nach wie vor eine große Rolle. In der Vollversammlung habe man sich intensiv damit auseinander gesetzt. Ein Budget sei festgesetzt worden, um im großen Stil Aktionen starten zu können. Außerdem habe man drei neue Personalstellen geschaffen. Doch das Ergebnis der Bemühungen sei bislang ernüchternd. "Wir bekommen Flüchtlinge nur ganz, ganz schwer in Arbeit", macht Elke Döring keinen Hehl aus der angespannten Situation.

"Das ganze Thema nimmt deutlich mehr Zeit, Geld und Aufwand in Anspruch, als zunächst gedacht. Der syrische Arzt ist eben wirklich die Ausnahme, und selbst hier braucht es zwei oder drei Jahre, bis er bei uns arbeiten kann", so Dr. Detlef Schulz-Kuhnt. Man dürfe und werde in dem Bemühen um eine Verbesserung der Situation jedoch nicht nachlassen. "Wir brauchen Zeit und Geduld." Zugleich sei die Politik gefordert, speziell bei den Themen Sprachförderung und schnellere Anerkennung nachzulegen.

"Es ist eine riesige Herausforderung. Nehmen Sie allein den Aspekt Sprache. Um den Anforderungen in einem Unternehmen gewachsen zu sein, reicht ein zehnwöchiger Grundkurs einfach nicht", ergänzt Elke Döring. Es sei schon viel passiert, aber es müssten noch etliche weitere kleine Schritte folgen.

Auch, um dem sich weiterhin verschärfenden Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken. "Viele Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Der Kreis der Flüchtlinge, die dafür infrage kommen, ist leider sehr klein. Zahlreiche offene Stellen bleiben auch deshalb unbesetzt", erklärt Döring. Gleiches gelte für den Ausbildungsbereich: 2016 komme man im Kammerbezirk bislang gerade mal auf 33 Ausbildungsverträge für junge Flüchtlinge.

Grundsätzlich versuche man, auf dem Ausbildungssektor alle sich bietenden Potenziale auszuschöpfen. "Wir tun, was geht, denn der Druck, Nachwuchskräfte zu finden, wächst immer weiter", macht Döring deutlich. Dennoch sei man mit der allgemeinen Ausbildungssituation im Landkreis Main-Tauber für 2016 mehr als zufrieden. Man sei stolz darauf, wieder auf dem Niveau des Vorjahres zu liegen. So seien zum 30. September nur vier Lehrstellen weniger besetzt worden als 2015 (insgesamt rund 600 Stellen).

Trotzdem blicke man mit Sorge in die Zukunft. Auch, weil der klassische Ausbildungsberuf in den vergangenen Jahren immer mehr an Anziehungskraft verloren habe. "Alle wollen studieren. Dabei sind die Aufstiegschancen mit einer dualen Ausbildung mindestens genauso hoch wie mit einem abgeschlossenen Studium. Obendrein ist man früher auf einem höheren Lohnniveau", stellt Elke Döring klar. Die duale Ausbildung lohne sich immer. "Wir tun viel, um junge Leute dafür zu begeistern."

Scharf kritisiert die IHK-Hauptgeschäftsführerin die "eigenartige und bedauernswerte Dynamik in der Gesetzgebung", wenn es um die Belange von Industrie und Handel geht. "Ein neues Gesetz nach dem anderen bedeutet eine riesige Belastung für die Branche. Die Politik muss sich offensichtlich permanent beweisen - zum Leidwesen der Unternehmen."

"Bürokratie-Wahnsinn"

Gleichzeitig werde es immer schlimmer mit dem "Bürokratie-Wahnsinn". Mancher kleine und mittelständische Betrieb im Kammerbezirk habe bereits aufgrund dieser Entwicklung kapituliert. Die Region Heilbronn-Franken bleibe dennoch eines der großen Aushängeschilder, denn hier liege man in Sachen Wirtschaftskraft deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, sei eine starke Vollversammlung wichtig. 2017 sind hier Neuwahlen. Elke Döring: "Wir hoffen natürlich auf viele Kandidaten aus dem Main-Tauber-Kreis und eine hohe Wahlbeteiligung."