Tauberbischofsheim. Zum Abschluss des Sportjahres fand noch ein Landesbesten- und Sichtungslehrgang in der Altersklasse U 15 (Zwölf- bis 14-Jährige) in Karlsruhe statt. Hierzu waren am vergangenen Wochenende überraschend erstmals drei Athleten von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim eingeladen.

Aufgrund der hervorragenden Platzierungen bei den Meisterschaften und überregionalen Turnieren im Jahr 2016 waren Franziska Höcherl, Mara Noorlander und Mika Noorlander mit von der Partie. Unter der Leitung von Landestrainer Philippe Tosseng (6. Dan) gab es für die 24 Teilnehmer so einiges zu schwitzen. Tosseng begann den Lehrgang mit Wettkampfbodentechniken, die die jungen Judoka alle sofort versuchten umsetzten. Nach einer Stärkung ging es weiter mit Standtechniken. Hier zeigte der ehemalige Deutsche Meister seine Fußfeger, die daraufhin sehr konzentriert geübt wurden. Der zweite Teil bestand überwiegend aus Randoris (Übungskämpfen) am Boden als auch im Stand, um das neu Erlernte auch unter Wettkampfbedingungen anzuwenden. Landestrainer Philippe Tosseng bedankte sich bei den Teilnehmern für ihr Durchhaltevermögen und den großen Einsatz und beglückwünschte sie zur Aufnahme in den Landeskader der U 15. Müde, aber in dem Bewusstsein viel gelernt zu haben, trat der TSV-Nachwuchs mit seinem Heimtrainer Joachim Fels die Heimreise an.