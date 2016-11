Digitalisierung bleibt der Megatrend

Mit positiven Zahlen schließt die Michael Weinig AG das Jahr 2016 ab und blickt mit Zuversicht und vielen Innovationen in die Zukunft.

Tauberbischofsheim. 2016 war das Jahr zwischen den Großereignissen "Ligna", der weltweit größten Messe für Holzbearbeitung, die alle 24 Monate in Hannover stattfindet. Schon seit 22 Jahren nutzt die Michael Weinig AG das "Zwischenjahr", um im Rahmen ihrer Hausmesse "InTech" Bilanz zu ziehen und auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen einzugehen.

Im Gegensatz zum Gesamtsegment Maschinenbau und auch zum Markt der Holzbearbeitungsmaschinen zieht man beim Weltmarktführer aus dem Taubertal für 2016 eine sehr positive Bilanz: Vorstandsvorsitzender Wolfgang Pöschl verkündete beim Auftragseingang bis Ende Oktober ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bis zum Ende des Jahres sollte man insgesamt bei zwölf Prozent liegen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich dieser Trend auch für das Jahr 2017 fortsetzt", so der Vorstandsvorsitzende zum Auftakt der Hausmesse vor der internationalen Fachpresse. In Zahlen: Lag der Umsatz der Weinig-Gruppe 2015 bei 360 Millionen Euro, will man bis Ende dieses Jahres die 380-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Sehr positiv sei auch der Geschäftsverlauf bei der Tochtergesellschaft holzher: Hier wird eine Umsatzsteigerung von über 20 Prozent prognostiziert.

Das Geld wird man bei Weinig aber nicht auf die hohe Kante legen, "wir sind ja schließlich ein badisches Unternehmen", so Wolfgang Pöschl. 20 Millionen Euro habe man bereits im Jahr 2016 in zahlreiche Unternehmensbereiche investiert.

Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft sieht der Vorstandsvorsitzende den "Megatrend" Digitalisierung. Dabei gelte es, den Wertschöpfungsprozess bei den Unternehmen, also die Bereiche Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcenschonung, zu optimieren. Bei der Weinig AG gehe dies in zwei Richtungen: Zum einem im eigenen Unternehmen zum Beispiel bei der eigenen Fertigung, Bei den Kunden müsse dies bei den Produkten sowie bei den Prozessen ermöglicht werden. So ist es nun machbar, den gesamten Produktionsablauf vom Rohmaterial bis zum fertigen Fenster durch entsprechende Sensoren an den Maschinen durchgehend als Prozess abzubilden. Neue Optimierungstechnologien und Automatisierung verbessern die Ressourceneffizienz, flexiblere Maschinen ermöglichen auch die Losgröße eins. Standardisierte Bedieneroberflächen erleichtern die Handhabung. Bei der heute beginnenden Hausmesse erwartet Weinig rund 1000 angemeldete Kunden und Fachleute, 40 Exponate sind zu besichtigen, rund 200 Weinig-Mitarbeiter sind für die Besucher im Einsatz.

Neuheiten und die aktuelle technische Entwicklung stellte Vorstandsmitglied Gregor Baumbusch vor. So biete zum Beispiel Weinig bei der Produktionslinie "Fencom", ausgehend vom digitalen Aufmaß, alle weiteren Produktionsschritte aus einer Hand bei optimaler Ausbeute und erhöhter Effizienz an.

Bei der Produktion eines Schuhschranks lassen sich alle an der Produktion beteiligten Maschinen miteinander verbinden - egal, welche Größe der Kunde bei dem Möbelstück möchte. Möbelteile smart produzieren könne man im Bereich Holzwerkstoffe. Als Innovation habe man die Horizontalbearbeitung auf eine Profilierungsmaschine gebracht, so Baumbusch. In vielen anderen Bereichen biete Weinig intelligente Lösungen für viele Anforderungen, so beim Schalungsträgerbau, bei Kappsägen oder bei der Endenbearbeitung.