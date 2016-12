Dienststellen an den Feiertagen geschlossen

main-Tauber-Kreis. Die Dienststellen des Landratsamts Main-Tauber-Kreis sind an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Dies betrifft auch die Mülldeponie "Heegwald" in Wertheim-Dörlesberg sowie die Recyclinghöfe und die Kompostplätze im Main-Tauber-Kreis.

Sämtliche Dienststellen sind auch an den Weihnachtsfeiertagen, dem Neujahrstag und dem Dreikönigstag am Freitag, 6. Januar, geschlossen.

Der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach ist ab sofort bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, geschlossen. Das Kreismedienzentrum in Tauberbischofsheim-Distelhausen sowie die Energieagentur Main-Tauber-Kreis im Landratsamt in Tauberbischofsheim sind in den Weihnachtsferien von Freitag, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, geschlossen.

Besondere Öffnungszeiten gelten für die Trichinenuntersuchungsstellen. Die Untersuchungsstelle im Veterinäramt, Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim, Telefon 07931/48276253, ist vom heutigen Montag bis Freitag, 23. Dezember, sowie von Dienstag, 27., bis Freitag, 30. Dezember, sowie von Montag, 2., und Donnerstag, 5. Januar, jeweils von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Eine Trichinenprobenabgabe in der Fleischhygienestelle Tauberbischofsheim (Schlachthof Hynek), Bödeleinsweg 58 in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/8495546, ist montags und donnerstags von 8 bis 11 Uhr möglich.

Fleischkontrolleur Günther Lutz, Denkmalsiedlung 6 in Külsheim-Hundheim, steht für Trichinenuntersuchungen nur an Werktagen und nach telefonischer Absprache unter 09345/6077 oder 0160/7032285 zur Verfügung.

Gleiches gilt für die Tierarztpraxis Schumann in der Schirmbacher Straße 22 in Creglingen, Telefon 07933/680.