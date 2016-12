Die „Wunschzettel“ sind lang

Heute, an Heiligabend, kommt das Christkind und erfüllt viele Wünsche. Die FN haben mal bei Landrat Frank und den Bürgermeistern der Region gefragt, was auf ihren Wunschzetteln steht.

Main-Tauber-Kreis. Der Resonanz war groß. Per E-Mail haben die Fränkischen Nachrichten Landrat und Bürgermeister gebeten, ihre größten Wünsche für 2017 in ihrer Funktion als Amtsträger und- wenn möglich - "ganz persönlich" mitzuteilen. Viele spannende Antworten waren die Folge.

Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel schrieb: "Meine Wünsche sind: weltweit mehr Frieden, europaweit mehr Gemeinsamkeit, in Deutschland Zusammenhalt und Sicherheit, beim Land mehr Aufmerksamkeit für ländliche Räume, regional und kreisweit mehr Zusammenarbeit und in der Stadt jedem Einzelnen bei bester Gesundheit viel Glück und allen Erfolg."

Wertheims Oberbürgermeister Stefan Mikulicz bringt es wie folgt auf den Punkt: "Mein größter Wunsch für 2017 als Oberbürgermeister: ein weiterhin verantwortungsvolles und achtsames Miteinander in unserer Stadt. Mein größter persönlicher Wunsch ist Gesundheit für die ganze Familie."

Der Wunschzettel von Landrat Reinhard Frank ist besonders lang: "Ich wünsche mir für den Main-Tauber-Kreis, dass wir unsere äußerst erfolgreiche Arbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen können. 2017 startet der Breitbandausbau, der für viele Menschen im Main-Tauber-Kreis Verbesserungen im Alltag bringen wird. Mit Hochdruck wird die Umnutzung des ehemaligen Mainkaufhauses in Tauberbischofsheim zu einem modernen Verwaltungsgebäude vorangetrieben. Hier werden die Menschen künftig von einem zentral gelegenen, gut erreichbaren Bürgerbüro mit Zulassungs- und Führerscheinstelle sowie dem Jugendamt profitieren. Mit der Generalsanierung der Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim schaffen wir die Voraussetzung für beste Bildungsangebote, und im Kloster Bronnbach wird nach der Eröffnung des sanierten Abteigartens ein weiterer besonderer Anziehungspunkt zum Besuch einladen. Ich freue mich, dass wir auf so vielen Feldern gut unterwegs sind. Eine Herausforderung bleibt weiter die Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Arbeit und die Gesellschaft. Daran werden wir mit ganzer Kraft arbeiten.

Ganz persönlich wünsche ich mir in dieser Welt, die aus den Fugen geraten scheint, dass die Menschen sich besinnen und wieder Frieden einkehrt. Die aktuellen politischen Ereignisse, die furchtbaren Terroranschläge der vergangenen Zeit sowie eine wachsende Unzufriedenheit über eine immer weiter auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich tragen dazu bei, dass sich die Menschen in vielen Ländern zu radikalen Parteien wenden, die einfache Antworten versprechen und auf einen autoritären Staat setzen. Dies macht mir große Sorgen. Die Demokratie ist ein hohes Gut. Wir alle sollten für sie einstehen und sie verteidigen. Auch wir Politiker sind dabei gefragt und müssen daran arbeiten, die komplexen Themen der heutigen Zeit noch besser zu erklären."

Kurz und knackig fällt dagegen der Weihnachtswunsch von Bürgermeister Marcus Wessels (Wittighausen) aus: "Ich würde mir wünschen, dass wir uns weniger mit Firlefanz beschäftigen und uns wieder auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren."

Thomas Schreglmann, Bürgermeister der Stadt Külsheim, wünscht sich für 2017, dass "wir auch im kommenden Jahr weiter in Frieden und Freiheit und in unserem erarbeiteten Wohlstand leben dürfen. Diese Dinge waren bei uns in Deutschland noch nie von Dauer und sind alles andere als eine Selbstverständlichkeit auf diesem Globus, auch wenn es viele glauben.

Und da wir alle genug zum Essen haben, genug zum Anziehen besitzen und nicht frieren müssen, wünsche ich allen einfach (nur) viel Gesundheit. Für Külsheim wünsche ich mir natürlich, dass die anstehenden kommunalen Projekte auch 2017 wieder gut laufen, dass wir weiterhin von größeren Schadensereignissen verschont bleiben und, dass zu unseren Veranstaltungen das Wetter wieder passt, besonders zum großen Regionaltag am 18. Juni."