Die Tauber kriegt nun die Kurve

Per Baggerbiss erfolgte am gestrigen Dienstag der Durchstich von der nördlichen Schlinge zum alten Flussbett der Tauber.

Schluss mit der Monotonie: Mit dem Durchstich vom Flussbett der Tauber zur nördlichen Schlinge erfolgte gestern ein wichtiger Schritt für eine Schlängelung und damit Renaturierung des Flussbetts.

Tauberbischofsheim. Eine kerzengerade Haltung beim Menschen ist gut. Ein kerzengerades Flussbett, wie bei der Tauber zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen hingegen nicht. Es sorgt für Monotonie, bei der Strömung und dadurch auch bei der den Fluss bewohnenden Tierwelt. Dies soll die Renaturierung des knapp einen Kilometer langen Abschnitts der Tauber ändern. Statt schnurstracks durch die Talaue zu fließen, soll sie sich durchs Gelände schlängeln, die Kurve kriegen.

Mehr Strömung

Zwei wichtige Komponenten für das Erreichen dieses angestrebten Ziels sind zwei große Schlingen. Sie sollen dafür sorgen, dass die Fließgeschwindigkeit nicht immer die gleiche ist. "Wir wollen eine Strömung erzeugen, die vorher nicht da war. So bekommen wir wieder eine größere Artenvielfalt ins Gewässer", sagt Peter Laier, Projektleiter vom Regierungspräsidium Stuttgart. "Nicht nur Fische, auch Kleinlebewesen brauchen unterschiedliche Strömungen." Im bisherigen Flussbett sei die große Wassertiefe für einen stagnierenden Wasserfluss verantwortlich.

Am gestrigen Dienstag erfolgte nun der Durchstich vom alten Flussbett zur kleineren, nördlichen Schlinge. Und plötzlich gab es auch eine Strömung. Diese konnte man nicht nur sehen, sondern auch hören. Doch nicht nur die zwei großen Schlingen und die kleineren, bereits ausgehobenen Seitenarme sollen für höhere Fließgeschwindigkeit sorgen, sondern auch Maßnahmen unter der Wasseroberfläche. "Dies kann durch Aufschüttungen des Flussbetts, etwa durch Steine oder Kies, erfolgen", erläuterte Peter Laiser.

Doch die Schlingen dienen nicht nur einer besseren Strömung. Ihre Ufer sind so konzipiert, dass dort eine größere Artenvielfalt entstehen kann. "Die Böschungen sind abwechslungsreich gestaltet, haben unterschiedliche Schrägungen, so dass dort auch unterschiedliche Tiere eine Heimat finden können", so Laier. "An den Steilhängen werden sich bald Eisvögel einfinden", ergänzt Bauleiter Roland Wöppel.

Überhaupt ist das Ziel der naturnahen Gewässerentwicklung, in der Talaue an der Tauber zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen ein Areal zu schaffen, das es vielen Arten ermöglicht, dort zu leben. "Wir haben beispielsweise zwischen fünf und acht Amphibien-Tümpel eingeplant", führte Peter Laier aus. "Auch an den Wiesen werden wir etwas tun, damit dort große Artenvielfalt herrschen kann." Um dies realisieren zu können, hat das Regierungspräsidium rund zehn Hektar Fläche erworben.

"Wir arbeiten uns von Impfingen aus in Richtung Tauberbischofsheim hoch", erläutert Bauleiter Roland Wöppel. "Wenn die Schlechtwetterphase beginnt, wollen wir die Baustelle recht klein halten."

Derzeit läuft alles nach Plan. Vorgesehen ist, dass die Bauarbeiten spätestens im Februar 2017 abgeschlossen werden. Bis dahin werden rund 60 000 Kubikmeter Erdreich bewegt worden sein.

Die Baukosten belaufen sich auf rund eine Millionen Euro plus 400 000 Euro für Planung und Nebenkosten.