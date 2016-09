Die Stadt hat ein neues Schmuckstück

Alle Bilder anzeigen Freuen sich über das gelungene Werk (von rechts). Künstler Leo Wirth aus Laudenbach, Stifter Eberhard "Hardy" Berthel und Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel. Mit großer Spannung erwarteten am gestrigen Freitag zahlreiche Tauberbischofsheimer Bürger die Enthüllung des neuen Schlossbrunnens mit der Madonna im Zentrum. © Harald FIngerhut

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde gestern der neue, von Eberhard Bärthel gestiftete Schlossbrunnen mit der Tauberbischofsheimer Madonna im Zentrum enthüllt.

Tauberbischofsheim. Ein Hauch von Christo wehte am gestrigen Dienstag über den Schlossplatz. Die Figuren des neuen Schlossbrunnens präsentierten sich den zahlreichen Gästen zunächst verhüllt in weiße Tücher. Der Bildhauer Leo Wirth aus Laudenbach enthüllte mit einigen Helfern unter Trommelwirbel gestern kurz nach 11 Uhr die Figuren mit der Tauberbischofsheimer Madonna auf der einen und Tilmann Riemenschneider auf der anderen Seite und sorgte für einen positiven Aha-Effekt.

Ein besonderes Dankeschön

"Jetz bin ich widder dhoam, in Büscheme, bei Äuch, unn do bleib ich jetz und alli Doach". Mit diesen in Dialekt gesprochenen Worten, eröffnete der Stifter des Schlossbrunnens, Eberhard Bärthel den kleinen Festakt: "Ich freue mich sehr, dass ich Euch und Ihnen heute die Madonna aus Tauberbischofsheim als Zentralfigur dieses Schmuckbrunnens zurückbringen darf." Für ihn, der seit geraumer Zeit in Ottobrunn lebt, sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, der Stadt in der er glückliche Kinder- und Jugendjahre verbracht und immer noch viele Freunde hat, dieses Geschenk zu machen. Mit dem Laudenbacher Bildhauer Leo Wirth habe er einen Künstler gefunden, der das Projekt in beeindruckender Weise bis zur heutigen Fertigstellung künstlerisch und handwerklich betreut habe.

"Wir wollten eine hundertprozentige, also eine 1:1-Kopie der Madonna und nicht eine Nachbildung haben", blickte Bärthel zurück. "Das ist heute mit moderner Digitaltechnik durch einen sogenannten 3D-Scan möglich." Dazu musste man aber Zugang zum Original der Madonna im Bode-Museum in Berlin erhalten. "Dies gelang durch die Unterstützung von Dr. Thomas Müller", so Bärthel weiter. Anhand der 3D-Daten wurde im 1:1-Fräsverfahren eine Kopie des Originals hergestellt. Erst dadurch konnte die Abformung für den Bronzeguss erfolgen.

Da die Madonna ursprünglich auf einer Fläche platziert war, ist sie ohne Rückseite gearbeitet. "Leo Wirth hatte nun die Idee, sie vor eine Stele zu stellen und auf der anderen Seite Tilmann Riemenschneider bei der Arbeit darzustellen. "Zum Verweilen am Brunnen, der aus Kirchheimer Muschelkalkstein gefertigt ist, laden vier Holzbänke und drei um den Brunnen platzierte bronzene Figuren ein", führte der Stifter weiter aus. "Die ältere Frau kommt gerade vom Markt mit vollem Einkaufskorb und gönnt sich eine kleine Pause. Als Schmuck trägt sie eine Halskette mit dem Bischofsheimer Silberpfennig. Der Teenager hat hier wohl eine Verabredung, und dem Lausbub am Brunnenrand gefällt das Planschen im Wasserbecken." Diese drei Figuren symbolisierten, dass der Schlossbrunnen nicht nur als Schmuckstück, sondern auch als Treffpunkt für jung und alt gedacht sei, meinte Bärthel.

"Der Entstehungsprozess war ein stets freundschaftlicher und produktiver Austausch zwischen mir und Eberhard Bärthel", meinte Leo Wirth. Weiter zollte er allen Beteiligten ein dickes Lob für die gute Zusammenarbeit.

Gut für Aufenthaltsqualität

"Es ist ein sehr gelungener Beitrag zur Stadtgestaltung, ein Eye-Catcher, der sicherlich bald zu den am häufigsten fotografierten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen wird", freute sich Bürgermeister Wolfgang Vockel. "Kunst im öffentlichen Raum ist wichtig für die Aufenthaltsqualität." Der Brunnen reihe sich nicht lediglich ein, sondern "ist eine ganz andere Art der Präsentation als die bisherigen Brunnen". Zusammen mit dem Schloss und dem Türmersturm bilde er ein tolles Ensemble. "Mit dem Schlossbrunnen wurde zudem ein neuer zur Kommunikation einladender Punkt geschaffen", hob Vockel hervor.

Für die musikalische Umrahmung des kleinen Festaktes sorgte ein Quartett unter Leitung von Gustav Endres.