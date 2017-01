Die „Poppen“ haben sich so einiges vorgenommen

Impfingen. "Vor mehr als tausend Jahren lag hier ein stilles, friedliches Dörflein am Ufer des grünen Poppensees." So beginnt die Sage von den niedlichen Poppen oder Puppen und ihrer Königin, die in dem See wohnten, immer wieder auftauchten, den Menschen halfen und sie mit heiteren Geschichten erfreuten, bis sie eines Nachts, als die Geisterstunde schlug, versäumten, zurück ins Wasser zu gehen. See und Dorf, Menschen und Poppen versanken für immer "in uferloser Tiefe". Im Impfinger Flurnamen "Poppensee" lebt die Sage bis heute fort. Vor knapp 20 Jahren griffen Impfinger Fastnachter, mit Sepp Hartmann an der Spitze, diese Sage auf und gestalten seitdem als "Ümpfemer Poppen" das Fastnachtsgeschehen in der Gemeinde und auch außerhalb mit.

Auch in diesem Jahr hat man sich in Impfingen für die närrischen Tage wieder einiges vorgenommen. Ihren ersten Auftritt haben die "Ümpfemer Poppen" am Sonntag, 5. Februar, beim großen Narrenring-Umzug der "Bischemer Kröten" in der Kreisstadt. Mit Motiv-Wagen und Gruppen wird die Impfinger Narrenschar in den Straßen von Tauberbischofsheim mit von der Partie sein. Mit der gleichen Besetzung werden sich die "Ümpfemer Poppen" am Sonntag, 25. Februar, ab 13 Uhr am Faschingsumzug der KKK Königheim beteiligen. Auch beim Faschingsumzug der "Groasmückle" Hochhausen am Dienstag, 28. Februar, werden die "Ümpfemer Poppen" mit einer starken Abordnung vertreten sein.

Natürlich wird aber auch in Impfingen selbst in der närrischen Saison 2017 einiges geboten. Den Reigen der Veranstaltungen in der bunt dekorierten Turnhalle eröffnet am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr die DLRG Impfingen mit ihrem beliebten Fastnachtsabend. Für die Tanz- und Stimmungsmusik sind gewohnt erfrischend, die inzwischen keineswegs mehr unbekannten "Ümpfemer Unknown-Heroes" zuständig. Einige Schautänze werden zusätzlich für gute Laune sorgen. Unter dem Motto "Fasching-Blau-Weiß" veranstaltet die TSG Impfingen am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Turnhalle ihren stimmungsfrohen Fastnachtsabend. Zum Tanz für Jung und Alt spielen in gewohnt schwungvoller Weise die "Impfinger Musikanten" auf. Ihre mitreißende Musik sowie einige humoristische Einlagen, Schautänze und Büttenreden lassen einen tollen Abend erwarten. Ein ganz besonderes "Highlight" stellt auch in diesem Jahr wieder der Ümpfemer Faschingsumzug dar, der am Faschingssonntag, 26. Februar, durch die Straßen des Dorfes rollt. Narren-Chef Sepp Hartmann, auch diesmal wieder verantwortlich für die Gestaltung des Spektakels, ist natürlich schon tatkräftig dabei, erneut einen attraktiven Zug auf die Beine zu stellen. Es ist ein Umzug der örtlichen Vereine und Gruppen, verstärkt durch zahlreiche Gäste. Närrische Abordnungen aus Hochhausen, Königheim, Schweigern, Tauberbischofsheim und Werbach haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Um 14 Uhr setzt sich der "Gaudiwurm" im Lupinenweg in Bewegung und zieht über den Nelkenweg, Fliederweg, Dahlienweg und die Hohenstraße zur Hauptstraße, dann weiter über die Beundstraße und die Brückenstraße zum Endpunkt am "Plan".

Bereits vor Beginn des Umzugs werden die "Impfinger Musikanten" am Standort Grundschule die Zuschauer mit schwungvoller Musik in Stimmung bringen. Ihr Dirigent Gerhard Lippert wird während des Umzugs die einzelnen Gruppen und Akteure begrüßen und vorstellen. Nach dem Umzug gibt es am Ploo (Plan) ein munteres Faschingstreiben. Zur wohlverdienten Stärkung von Mitwirkenden und Zuschauern sind während des Umzugs und vor allem danach folgende Einrichtungen geöffnet: Die Räume des Heimatvereins in der "Alten Schule", die "Weinstube Buck" in der Brückenstraße und die Pizzeria "Da Giovanni" in der Hohenstraße. Für Rückfragen zum Umzug ist Organisationschef Sepp Hartmann unter Telefon 09341/12885 zu erreichen.

Aber nicht nur die Großen, auch die Kleinen sollen bzw, wollen an Fastnacht ihren Spaß haben. Für die Kinder des Kindergartens und der Grundschule findet am Faschingsdienstag, 28. Februar, um 14 Uhr in der Turnhalle ein fröhlicher Nachmittag statt. Neben tollen Angeboten, wie einer Live-Musik, gespielt von den "Ümpfemer Freien Musikanten" sowie Auftritten der Mini- und der Junioren-Garde der Bischemer Kröten, wird die Impfinger Nachwuchs-Narrenschar ihr lustiges Programm mit eigenen Liedern, Tänzen und Vorträgen selbst gestalten. Wer einen Programmbeitrag leisten möchte, kann sich an Christiane Schwab, Telefon 0 93 41 / 89 75 55, wenden. Den Abschluss der Impfinger Fastnacht bildet am Dienstag, 28. Februar, ab 16 Uhr der traditionelle "Faschings-Kehraus" im TSG-Sportheim mit der Sportheim-Küche "Team-Ritschi".