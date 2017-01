„Die Malerei bereichert mein Leben“

Das Malen hat Hans Kreim nie losgelassen. Auch heute noch, mit 88 Jahren, liebt er es, Kunstwerke zu kreieren.

Tauberbischofsheim. Kahle Wände gibt es in der schmucken Wohnung in Tauberbischofsheim, in der Hans Kreim mit seiner Frau Elisabeth lebt, nicht. Überall hängen Bilder, die den Besucher sofort in ihren Bann ziehen. Die Kraft ihrer intensiven Farben tut gut an diesen oftmals grauen Wintertagen.

Der Schöpfer dieser Werke scheint selbst erstaunt zu sein, was da so alles unter seinen Händen entstanden ist. Eigenlob liegt ihm nicht. Zu groß die Bescheidenheit, zu stark auch die Zweifel, ob das, was er malt, nun wirklich gut genug ist. Als er sich im Gespräch einmal selbst als "Kunstmaler" bezeichnet, will er den Begriff gleich wieder zurücknehmen, zu hoch gegriffen erscheint er ihm.

Doch Ausstellungen im Alten Rathaus in Impfingen, in der Sparkasse Tauberfranken, in der "Lauda FabrikGalerie" und aktuell im Adam-Rauscher-Haus in Tauberbischofsheim sprechen eine andere Sprache: Es gibt durchaus viele Menschen, die sich von seinen Bildern angesprochen fühlen.

Zum Malen braucht er Ruhe

Zum Malen braucht der Klassik-Liebhaber Ruhe. Auch Zuschauer sind nicht gern gesehen. Hans Kreim möchte dann alleine sein, mit sich selbst, seinem Bild und dem Glück, das er dabei empfindet. Der Inhalt seiner Werke, sagt er, sei oft auch mit eigenen Erfahrungen in seinem Leben verbunden.

Dieses Leben begann 1928 in Böhmen, dem heutigen Tschechien. Jeden Tag lief er vier Kilometer zur Schule und wieder zurück. Das Laufen, heute neudeutsch Walken, mag er immer noch. Auch die Liebe zur Kunst entflammte früh.

In Pilsen machte Hans Kreim die Aufnahmeprüfung für die damalige Staatsgewerbeschule, Abteilung Maschinenbau. Der Krieg war bereits ausgebrochen. Kreim war noch keine 16 und im ersten Semester, als er eingezogen wurde. Ein paar Wochen später kam er in den "Reichsarbeitsdienst" ins Erzgebirge. Er flüchtete, wurde aufgegriffen, geriet in amerikanische Gefangenschaft, flüchtete wieder.

Nach Hause zurückgekehrt, arbeitete er auf dem Bauernhof seines Onkels als Knecht. "Wir Deutschen", erzählt der rüstige Senior, "waren durch weiße Armbinden gekennzeichnet und in unserer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. Radfahren durften wir beispielsweise nicht". Dennoch: Mit Rad und ohne Armbinde machte er sich nach Deutschland auf.

Dort angekommen, hatte er ohne Ausweis nur die Möglichkeit, sich wieder in amerikanische Gefangenschaft zu begeben. Am 26. Oktober 1945, er weiß es noch gut, wurde er nach Weiden in der Oberpfalz entlassen. Seine weitere Odyssee führte ihn erst nach Hause, dann - über ein Internierungslager in Pilsen - im Güterwagen wieder zurück nach Deutschland. In Braunschweig traf er seine Eltern wieder. Das Land lag in Schutt und Asche.

An ein Maschinenbaustudium war erst einmal nicht zu denken - es ging schlichtweg ums Überleben. Und hier kommt wieder seine Kreativität ins Spiel. Hans Kreim malte mit bunten Fahrradlacken Bilder. Beim Metzger oder Bäcker tauschte er sie gegen Lebensmittel, die damals rationiert waren, ein. Das Bild von der "brotlosen Kunst" stimmt eben nicht immer.

Bei einer Baufirma hatte Kreim einen Ausbildungsvertrag bekommen. Tagsüber schuftete er auf dem Bau, abends besuchte er eine Meisterschule. Um weiterzukommen, ging der junge Mann auf eine Fachhochschule und bekam für das gute Ergebnis seiner Aufnahmeprüfung für das zweite Semester ein Stipendium vom Stahlbauverband. Ab 13. März 1956 war er auf der Staatsbauschule in Holzminden eingeschrieben. Nach seinem Examen 1958 fand er bei MAN in Gustavsburg Arbeit. Zum Malen blieb nach wie vor nur wenig Zeit. Mittlerweile war Hans Kreim verheiratet und Vater von zwei Töchtern - eine lebt heute in Kanada.

1967 dann führte ihn sein langer Weg nach Tauberbischofsheim - bei der Firma Jana arbeitete er erst als Statiker, bevor er sich mit seinem Baustatik-Büro selbständig machte. Ausgleich fand er im Sport bei den "Jedermannturnern" und im Fitnessstudio des Fecht-Clubs. Noch heute legt er in jedem Jahr das Sportabzeichen ab. Seine große Liebe aber gehörte nach wie vor der Malerei. Beim Tauberbischofsheimer Kunstverein vertiefte er seine Kenntnisse und Fertigkeiten. Noch immer entstehen die meisten seiner Werke mit Ölfarben. Blau in allen möglichen Schattierungen prägt viele seiner Bilder. "Malen", sagt Hans Kreim, der mit seinen 88 Jahren auch vor dem Umgang mit dem Computer nicht zurückschreckt, "bereichert mein Leben. Wenn man so alt geworden ist wie ich, dann kennt man die Welt ein bisschen. Was ich darstelle, ist zum Teil aus unserer Welt". Er lächelt und deutet auf ein Bild, das im Wohnzimmer neben dem Fernseher hängt. Der Betrachter sieht erst einmal nur ineinander verschlungene, s-förmige Figuren.

Hans Kreim hilft gerne auf die Sprünge. "Das sind Haken. Ist es denn nicht so, dass das Meiste im Leben einen Haken hat?" Ach, wenn nur alle Haken im Leben so schön wären wie auf seinem Bild . . .