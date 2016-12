„Die Bürger vom Sinn Europas überzeugen“

Evelyne Gebhardt sprach in Tauberbischofsheim. © Peter D. Wagner

Tauberbischofsheim. "Für ein soziales und offenes Europa - jetzt erst recht" lautete das Motto eines Vortrags der SPD-Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt auf Einladung des Juso-Kreisverbandes Main-Tauber im Hotel Adlerhof in Tauberbischofsheim.

Gebhardt gehört seit 1994 dem Europäischen Parlament an und ist dort Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Damit zählt sie zu den dienstältesten und erfahrensten Europaabgeordneten. Zudem ist Gebhardt unter anderem Landesvorsitzende der Europa-Union Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF).

"Die Situation ist sehr ernst. Wir müssen uns Gedanken machen, wie es weitergeht - sowohl in Europa als auch in der ganzen Welt", meinte Gebhardt einleitend in ihren Ausführungen, nachdem sie von Juso-Kreisvorsitzenden Alexander Geuking begrüßt worden war, angesichts postfaktischer und weitgehend emotional geprägter Politikströmungen wie etwa beim Brexit und bei der US-Präsidentschafts-Wahl. Einhergehend bezeichnete sie es als äußerst bedenklich, dass ein Kandidat die Wahl mit Unwahrheiten gewonnen habe. "Wenn es nicht nur um Fakten, sondern um Stimmungen geht, hat die Vergangenheit gezeigt, wie gefährlich das ist", betonte die Europaabgeordnete.

Werte wie Demokratie, Gerechtigkeit, Solidarität sowie Bürger- und Pressefreiheit gelte es unbedingt zu erhalten. Politische Akteure wie Petry, Orbán und Trump hingegen wollten die Gesellschaft spalten. Dies zeige sich insbesondere dadurch, dass diese versuchten, eine gesellschaftliche Gruppe nach der anderen zu "zerlegen". Gleichwohl zeigte sich Gebhardt überzeugt, dass es keine wirkliche Mehrheit sei, die hinter diesen Strömungen stehe, sondern es vielmehr eine schweigende Mehrheit gebe. "Wir müssen dem Einhalt bieten", appellierte sie. Dazu zähle insbesondere, nicht einfach zuzusehen, sondern aktiv zu werden und seine Stimme laut zu erheben.

Zugleich forderte die Europaabgeordnete von den europäischen Regierungen, sich darüber bewusst zu sein, welchen Sinn Europa habe. Führende Politiker sollten aufhören, von Gipfel zu Gipfel zu reisen, ohne Entscheidungen zu treffen, um dann zu Hause zu behaupten, zwar selber eine Entscheidung gewollt zu haben, jedoch die anderen nicht. Dies schaffe in den Köpfen vieler Bürger ein Bild, dass Europa "etwas Böses" sei. "Wir müssen die Bürger überzeugen, dass dieses Europa einen vernünftigen Sinn und eine Zukunft hat", hob Gebhardt hervor.

"Die Würde des Menschen ist unantastbar" - dieser Satz aus dem Grundgesetz, der auch in der Grundrechtekonvention der EU enthalten sei, stelle gleichsam einen Auftrag dar, dass ausländische und andersaussehende Menschen nicht angegriffen werden.

Bezüglich der Flüchtlings- und Asylpolitik sowie weiteren Themen seien die meisten EU-Parlamentarier nach wie vor hinterher, dass eine gemeinsame Politik verfolgt werde. "Wir haben das Mehrheitsentscheidungsrecht im Vertrag, die Regierungschefs müssten sich jedoch auch daran halten", erklärte Gebhardt. Wenn es gelinge, dass eine Blockadepolitik einzelner oder weniger Verantwortlicher nicht mehr möglich sei, könne dies zu einer wieder handlungsfähigeren EU-Politik führen.

"Wir müssen uns noch viel bewusster werden, dass nicht alles selbstverständlich ist", erinnerte die Europaabgeordnete vor allem auch in Hinblick auf die Friedensprozesse und Erfolge der EU. "Deshalb dürfen wir trotz mancher Problematiken nicht vergessen, was uns dieses gemeinsame Europa alles an Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit gebracht hat, sondern sollten dies auch wirklich hochhalten", gab sie als Devise aus.

"In einer Krise liegt immer auch die Chance, etwas zu ändern", betonte Gebhardt, bevor im Anschluss an ihr Referat die Möglichkeit zu individuellen Fragen und zur Diskussion bestand. pdw