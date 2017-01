Deutschland als Innovationsregion

Beim Neujahrsempfang der CDU Main-Tauber-Kreis zog Professor Dr. Wolfgang Reinhart eine erste Bilanz der Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung.

Tauberbischofsheim. "Deutschland ist Europas Innovationsregion Nr. 1. In der Bundesrepublik. Insbesondere in Baden-Württemberg geht es uns so gut wie nie zuvor. Erstmals seit 35 Jahren steigt in Deutschland die Geburtenrate wieder an und zum ersten Mal gibt es auf der Erde mehr Demokratien als Diktaturen." Trotz oder vielleicht gerade wegen aller Besorgnisse, die im Jahr 2016 die Bürger drückten, stellte der Vorsitzende der CDU des Main-Tauber-Kreises und Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, bewusst einige gute Nachrichten in den Mittelpunkt seiner Rede zum Neujahrsempfang der Christdemokraten im Tauberbischofsheimer Rathaussaal.

Grund zur Zuversicht

"Es gibt also durchaus Grund zur Zuversicht, selbst in Zeiten wie diesen", meinte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende vor den rund 400 Gästen. "Denn wir profitieren von einer weltweit bestaunten Entwicklung, die Deutschland gelungen ist." Vom "kranken Mann Europas" unter Rot-Grün Anfang der 2000er Jahre zum Musterland für Reformdynamik, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftskraft und Lebensqualität von heute". Das seit Jahren anhaltende gesunde Wirtschaftswachstum werde sich auch in 2017 fortsetzen und für eine Beschäftigung auf Rekordniveau sorgen. Dies trage zusammen mit den stabilen Preisen dazu bei, dass durch die Steigerung der Reallöhne und Renten mehr Kaufkraft zur Verfügung stehe.

In seinem Rückblick auf das abgelaufene Jahr erinnerte Reinhart an turbulente Zeiten der Unsicherheiten und Umbrüche, in denen manche Gewissheit auf den Prüfstand gestellt wurde. Niemand hätte geglaubt, dass Anfang 2017 in Baden-Württemberg eine gut funktionierende grün-schwarze Koalition regiere, dass die Briten aus der EU austreten oder Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt würde. Der Terroranschlag in Berlin vor Weihnachten habe aus einer bisher abstrakten Gefahr nun endgültig auch in Deutschland traurige Realität werden lassen.

Die Ankunft hunderttausender Flüchtlinge habe die Kriege und Krisen der globalisierten Welt buchstäblich vor die eigene Haustür gebracht und quer durch Europa beschwören Populisten die Kräfte der Spaltung und die Geister des Nationalismus.

Fluchtursachen bekämpfen

Er verstehe, so Reinhart, wenn viele Menschen sorgenvoll in die Zukunft blickten. Dies liege aber nicht nur an den Fragen der Flüchtlingspolitik. Die globale Migrationsbewegung stehe erst am Anfang. Deshalb müsse mehr getan werden, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Gleichzeitig brauche die Bundesrepublik eine ehrliche Diskussion über eine realistische Zuwanderungspolitik und über die Herausforderungen der Integration.

"Eine unkontrollierte Zuwanderung wie im Sommer 2016 darf sich nicht wiederholen", so der Abgeordnete. Dazu sei politisch auch schon vieles auf den Weg gebracht, im neuen Integrationsgesetz seien Rechte und Pflichten der neu Ankommenden genau geregelt. Ziel müsse sein: Wer auf Dauer hierbleiben kann, den solle man schnell und erfolgreich integrieren. Wer aber kein Bleiberecht bekomme, der müsse das Land auch wieder verlassen - konsequent und nach Recht und Gesetz. Das Recht auf Asyl gelte. "Wir dürfen es aber nicht beliebig werden lassen. Wie überall im Rechtsstaat müssen Regeln gelten und durchgesetzt werden", so der Abgeordnete.

Wirtschaftliche Dynamik

In die Zukunft blickend hält Wolfgang Reinhart weiter eine Politik für notwendig, die wirtschaftliche Dynamik ermöglicht, die Mut macht und Neugier weckt. "Die Welt um uns herum steht nicht still. Wer stehen bleibt, fällt zurück." Deutschland brauche positive Impulse, um in der schnellen, vernetzten, smarten Welt von morgen in Führung zu bleiben.

Die Zeit sei reif für Reformen. Deutschland müsse sich fit machen für die Aufgaben der demografischen Entwicklung, denn in den nächsten 15 Jahren gehen die "Baby-Boomer" in Rente. Die Digitalisierung biete enorme Chancen und Industrie 4.0 sei für Baden-Württemberg ein echtes Aufbruchsversprechen. Sie biete die Möglichkeit, das Land der Tüftler und Talente einmal mehr neu zu erfinden. "Es ist unser Weg zur Schaffung neuer, attraktiver Arbeitsplätze, zur Bewahrung des Wohlstands, zur Sicherung der Zukunft unseres Landes." Eine ganz herausragende Rolle spielt an dieser Stelle für Reinhart der leistungsstarke, weltweit erfolgreiche und zugleich heimatverbundene Mittelstand. Für ihn "der Joker im Standortpoker".

Konstruktive Arbeit

Für Reinhart lauten die aktuell entscheidenden Fragen: "Was müssen wir heute tun, damit unser Land auch in zehn oder 20 Jahren noch Spitze in Europa ist? Wie stellen wir jetzt die Weichen für ein starkes und erfolgreiches Baden-Württemberg im Jahre 2025?" Die Koalition in Stuttgart arbeite gemeinsam gut und konstruktiv an diesem Leitmotiv. "Wir haben uns gefunden und sind gemeinsam auf gutem Kurs. Die CDU gibt die Schlagzahl vor."