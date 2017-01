Deutliches Zeichen gegen rassistische Hetze und Nationalismus setzen

Tauberbisdchfosheim. Der AfD-Kreisverband Main-Tauber eröffnet am am Samstag, 28. Januar, seine Geschäftsstelle und MdL Dr. Christina Baum ihr "Bürgerbüro" in Tauberbischofsheim. Zur feierlichen Eröffnung des Büros spricht der AfD-Bundesvorsitzende und baden-württembergische Vorsitzende der AfD-Fraktion, Professor Dr. Jörg Meuthen, als Gastredner.

Zwar sind zum "Tag der offenen Tür" nach Eigenangaben "alle Interessierten recht herzlich eingeladen", doch muss "aus organisatorischen Gründen" vorab eine Anmeldung erfolgen.

Nachdem am 4. März 2016 mehrere Journalisten von Lokalzeitungen im Rahmen der AfD-Veranstaltung mit Dr. Alexander Gauland in Wertheim aufgrund ihres Berufes des Saales verwiesen wurden, bleibt unklar, ob Journalisten und politische Gegner den "Tag der offenen Tür" besuchen dürfen. Das Büro ist der organisatorische Stützpunkt der regionalen AfD-Aktivitäten und dient der Partei künftig unter anderem als Ort für deren Veranstaltungen. So gründete sich beispielsweise am 28. Dezember die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative Main-Tauber" in der künftigen Geschäftsstelle der AfD Main-Tauber.

Die Initiative "Mergentheim gegen Rechts" ruft zu einer Kundgebung gegen die Eröffnung des "Bürgerbüros" am Samstag, 12.30 Uhr auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz auf. Sie wird unterstützt von DGB Main-Tauber, Die Linke Main-Tauber, Grüne Jugend Würzburg, IG Metall Tauberbischofsheim, Jusos Main-Tauber und Piratenpartei Main-Tauber. Damit soll ein ein "deutliches Zeichen gegen die Hetze der Höckes und Meuthens" gesetzt werden, wie es die Initiative "Mergentheim gegen rechts" formuliert. Zugleich trete man für eine friedliche, solidarische Gesellschaft ein und fordere: "Herz statt Hetze! Rassismus und Nationalismus sind keine Alternative!" imgr