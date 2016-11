„Dem Wohl der Gemeinde dienen“

Alle Bilder anzeigen Bürgermeisterstellvertreter Florian Gnadt (links) verpflichtete den neuen Königheimer Bürgermeister Ludger Krug und hängte ihm die Amtskette um. © Harald Fingerhut Ludger Krug formulierte bei seiner Antrittsrede seine Ziele und charakterisierte die Art, wie er sein Amt führen wolle.

Die Amtseinführung von Königheims neuem Bürgermeister Ludger Krug erfolgte am Dienstag in der Brehmbachtalhalle. Er ist mit 27 Jahren nun der jüngste Rathaus-Chef im Main-Tauber-Kreis.

Königheim. Das Interesse an Kommunalpolitik ist in Königheim derzeit riesengroß. Nicht nur, dass die Bürger mit einer Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent bei der Bürgermeisterwahl aufwarteten, am Montag kamen rund 800 Bürger zur offiziellen Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Ludger Krug in die Brehmbachtalhalle. Der neue Rathauschef wertete dies als großen Vertrauensvorschuss, dem er gerecht werden wolle. Grußredner gaben ihm einige Tipps mit auf den (Amts-)Weg (siehe gesonderten Bericht).

"Mit 27 Jahren sind Sie in einem Alter, in dem wichtige Weichenstellungen im Leben eines Menschen erfolgen. Mit der Übernahme des Bürgermeisteramtes in Königheim kommt, für Sie Herr Krug, eine weitere hinzu", sagte Bürgermeisterstellvertreter Florian Gnadt bei der Begrüßung. Das beeindruckende Wahlergebnis mit deutlicher Mehrheit in allen Ortsteilen sei eine starke demokratische Rückendeckung. "Es ist eine tolle Chance tragfähige Beziehungen und starke Verbindungen aufzubauen", meinte Gnadt weiter. "Das kann es auch mal leichter machen, schwere Entscheidungen zu treffen." Auch die große Kulisse bei der Amtseinführung sei ein positives Signal.

Der Bürgermeisterstellvertreter nahm dann auch die Verpflichtung von Ludger Krug vor und hängte ihm als symbolischen Akt der Übernahme der Amtsgeschäfte die Amtskette um.

Hochwasserschutz hat Priorität

"Ein Bürgermeister hat nur eine Aufgabe: Er muss dem Wohl seiner Gemeinde und seinen Bürgern dienen." Diesen Satz, den er schon bei den öffentlichen Kandidatenvorstellungen immer wieder gesagt hatte, nahm Ludger Krug auch als Leitgedanken bei seiner Antrittsrede auf. Weiter skizzierte er, welches seine Ziele und die größten Aufgaben sind und vermittelte einen Eindruck, wie er sein Amt führen wolle.

Als vordringlichste Aufgabe nannte Ludger Krug die Herstellung eines verlässlichen Hochwasserschutzes. Viele Bürger lebten seit mehr als 32 Jahren in dauerhafter Angst vor einer Hochwasserkata-strophe wie an Fronleichnam 1984 und könnten ihr Eigentum gegen Umweltgefahren nicht mehr versichern.

Sparen ist kein Selbstzweck

"Ich werde mich dafür einsetzen, dass nun endlich die notwendigen Schritte gegangen werden, um die geeigneten Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen", gab der neue Bürgermeister die Marschrichtung vor. "Noch im Dezember werde ich erste Gespräche mit dem Landratsamt, dem Regierungspräsidium und den beteiligten Ingenieurbüros führen." Bei der Bewältigung dieser Aufgabe hoffe er auf die Unterstützung von Landrat und Abgeordneten, denn ohne Mittel gehe es nicht. "Ich hoffe und vertraue darauf, dass auch sie ihren Beitrag zum baldigen und erfolgreichen Gelingen dieser Maßnahme beisteuern werden."

Aber auch die Bürger stünden in der Pflicht, ihr Scherflein zum Hochwasserschutz beizutragen. Krug: "Schon heute möchte ich auch die betroffenen Grundstückseigentümer auffordern, ihre Flächen für die Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen."

Neben diesem Millionenprojekt seien im Alltagsgeschäft aber vor allem die Dinge der Daseinsvorsorge abzuarbeiten und zu gewährleisten. "Der demografische Wandel verlangt uns ab, dass wir unsere Infrastruktur auf den Prüfstand stellen und genau überlegen, wo wir in Zukunft unsere besondere Aufmerksamkeit hinwenden", meinte der neue Rathaus-Chef. Aber da sei der Kommune durch klamme Kassen ein enger Rahmen gesteckt. "Konzepte, die wir gemeinsam entwickeln, können noch so gut sein, sie müssen vor allem finanzierbar sein", führte Krug aus. An einer soliden Haushaltspolitik führe kein Weg vorbei.

Allerdings bedeute dies nicht, dass Sparen ein Selbstzweck sei. Man müsse hinterfragen, wie lange Sparen und damit das Aufschieben dringend nötiger Investitionen wirtschaftlich tatsächlich sinnvoll sei. Krug: "Es muss angesichts der aktuellen Situation auf den Finanzmärkten auch das Nachdenken darüber erlaubt sein, ob nicht gerade bei einem so günstigen Zinsniveau wichtige Investitionen angestoßen werden." Es gebe in Königheim nicht nur beim Straßen- und Feldwegenetz dringenden Bedarf, sondern auch bei vielen gemeindeeigenen Gebäuden. Als Beispiele führte er die alten Schulhäuser in Königheim und Brehmen, das Bettendorffsche Schloss in Gissigheim und die Friedhofskapelle in Königheim an.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Er wolle eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht nur mit dem Gemeinderat, sondern mit allen Bürgern pflegen: "Die Rathaustüre ist stets für alle offen, die das Gespräch suchen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Sorgen und Nöte, Ihre Vorstellungen direkt mit mir zu besprechen."

Ein Wahlversprechen könne er schon zum 1. Januar 2017 erfüllen: Er werde zusammen mit seiner Lebensgefährtin seinen Wohnsitz in der Gemeinde aufnehmen.

Ludger Krug versäumte es nicht, seinen Vorgänger zu erwähnen: "Auch wenn Herr Wolpert heute nicht hier sein kann, möchte ich ihm für die Zukunft von ganzem Herzen alles Gute wünschen."