Bürgermeister fordern deutlich mehr Flexibilität

Main-Tauber-Kreis. Auf Einladung des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, trafen sich gestern zahlreiche Bürgermeister aus dem Main-Tauber-Kreis mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in Stuttgart.

Im Mittelpunkt der Sitzung im Haus der Abgeordneten stand das Thema Wohnungsbau im ländlichen Raum. "Die seit 2013 geltende Regelung, den Bedarf an Wohnbau- und Gewerbebauflächen nach den festgeschriebenen Kriterien einer Plausibilitätsprüfung zu untersuchen, stößt vor allem in weniger dicht besiedelten Gegenden auf große Kritik", so Reinhart. Mit Erlass des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 23. Mai 2013 sind Strukturdaten wie Einwohnerzahl, Belegungsdichte, Raumkategorie, Lage der Entwicklungsachsen und vieles mehr vorzulegen. Aus Sicht der Bürgermeister erweist sich die Anwendung dieses Instruments als große Behinderung der Entwicklungschancen auf kommunaler Ebene. Der Erlass gehe von einer im ganzen Land homogenen Siedlungsstruktur aus. Dies entspreche aber nicht der Realität und werde den Eigenschaften des ländlichen Raums nicht gerecht. "Wir sind angewiesen auf Zuwanderung. Deshalb brauchen wir entsprechende Flächen und sollten vorbereitet sein. Dazu benötigen wir gewisse Spielräume und deutlich mehr Flexibilität", stellte Wertheims Oberbürgermeister Stefan Mikulicz klar. Es müsse noch Regionen geben, in denen man günstig Bauland erwerben kann, waren sich die Besucher aus dem Main-Tauber-Kreis einig. Der ländliche Raum habe noch Platz, aber man könne kleinere Baugebiete oder einzelne Bauplätze oft nur mit großen Klimmzügen ausweisen. Gerade in den vielen kleineren Ortschaften sei das ein riesiges Problem. Die Plausibilitätskontrolle lasse keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten. Es müsse schnell eine Änderung her - die kommunale Selbstverwaltung und Planungsfreiheit müsse dringend wieder gestärkt werden.

"Die Probleme sind erkannt und die hier genannten Themen sind bei uns. Wir haben eine Überarbeitung der Plausibilitätsprüfung bereits angeregt. Ich bin mir sicher, dass wir in einigen Punkten auch eine Verbesserung der Situation erreichen werden", betonte Ministerin Hoffmeister-Kraut. Sie kenne die Bedürfnisse des ländlichen Raums.

"Ihre Aussagen haben mir weitere Rückendeckung gegeben. Ich nehme das mit in die anstehenden Diskussionen. All das bestärkt mich, an einer schnellen Änderung der geltenden Regelung festzuhalten. Ich bin davon überzeugt, dass wir Verbesserungen erzielen werden."