Buntes musikalisches Programm

Ein Benefizkonzert für das Netzwerk Familie fand am Sonntag Abend in der Tauberbischofsheimer Bonifatiuskirche statt.

Tauberbischofsheim. Seit Januar 2010 gibt es in Tauberbischofsheim in der Schmiederstraße 25 das Netzwerk Familie. Zu dessen Gunsten fand am Sonntagabend in der St. Bonifatius-Kirche in Tauberbischofsheim ein ausgezeichnetes Konzert mit dem Blasorchester des Musikvereins Schweinberg unter der Leitung von Luk Murphy statt. Durch das bunte musikalische Programm führten Maren Gress und Christina Müller.

Erfolgreich etabliert

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Frei freute sich über die vielen Besucher in der Bonifatius-Kirche. Sie dankte den Musikern für ihr Engagement für das Netzwerk Familie.. Dr. Wolfgang Hänle stellte die Arbeit des Netzwerkes Familie vor. Die Anlaufstelle in der Schmiederstraße 25 in Tauberbischofsheim bietet die Möglichkeit für Begegnungen und Gespräche in vertraulicher Atmosphäre. In den vergangenen sieben Jahren zählte das Netzwerk Familie 8000 bis 9000 Besucher jährlich - es hat sich erfolgreich etabliert. Ansprechpartnerin vor Ort ist Christine Frank.

Das erste Lied des schönen Konzertabends war der 1906 von Richard Strauss komponierte Königsmarsch. Mit diesem Titel, der König und Kaiser Wilhelm II. gewidmet war, zeigte sich Strauss als Meister seiner Klasse.

Die Musiker des Musikvereins Schweinberg spielten den bekannten Titel nach einem Arrangement nach H.P. Breuer.

Das britisch-patriotische Lied "I vow to thee my country" wurde von einem General aus Liebe zu seinem Vaterland geschrieben.

Das dritte Musikstück des Abends wurde von den zwei ABBA-Musikern Benny Andersson und Björn Ulvaeus komponiert. "Highlights from Chazz" stammt aus dem gleichnamigen Musical rund um das Schachspiel, bei dem zurzeit des Kalten Krieges "Ost auf West" stößt.

1993 kam der Steven-Spielberg-Film "Schindlers Liste" in die Kinos. Beim Konzert spielten die Musiker die gleichnamige von John Williams komponierte Titelmelodie "Theme from Schindler's List".

Hier begeisterte der Solist Yann Wienand mit seinem Violinensolo das Publikum. In Dulci Jubilo (in süßer Freude) ist eine Zusammenstellung von vier Weihnachtsliedern aus vier Jahrhunderten, die vorwiegend in der Weihnachtszeit gespielt wird - doch auch in der noch frühen Nachweihnachtszeit ist es eine beeindruckende Nummer, wie die Musiker bewiesen.

Mit einem weiteren Stück aus dem Musical "Les Misérables" ("Die Elenden") ging es in die nächste musikalische Runde. Im Musical wird das Lied "I dreamed a dream" von einer Arbeiterin gesungen. Solistin Clara Murphy sang das Stück, eine der erfolgreichsten Musicalnummern aller Zeiten, beeindruckend. Die letzte Zeile des Stückes machte traurig und nachdenklich zugleich.

Das letzte Stück des Abends war "Ammerland" von Jacob de Haan, mit dem die Musiker das Publikum auf eine musikalische Reise durch das schöne Ammerland schickten. Danach gab es stehende Ovationen vom durchweg begeisterten Publikum für die hervorragende musikalische Leistung der Musiker.

Dr. Wolfgang Hänle meinte, dass es ein besonders beindruckendes Konzert von der Spätromantik bis unsere Zeit gewesen sei und die Musiker ein großartiges musikalisches Geschenk bereitet hätten. Natürlich durften die Musiker die Bühne erst nach drei weiteren Zugaben verlassen.

Die Spendeneinnahmen des Konzertes fließen jeweils zu 50 Prozent an das Netzwerk Familie und die Jugendförderung des Musikvereins Schweinberg. Der zukünftige Förderbedarf, der durch Sponsoring und Spenden erbracht werden muss, liegt bei zirka 53 000 Euro.

Nur mit der regelmäßigen und langfristigen Unterstützung durch private Spender und Förderer aus Unternehmen kann die erfolgreiche Arbeit des Netzwerks Familie fortgesetzt werden. Spendenkonto: Netzwerk-Familie-TBB IBAN: DE 71 6735 2565 0002 2425 27, BIC: SOLADES1TBB Sparkasse Tauberfranken.