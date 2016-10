Bummeln, genießen und Spaß haben

Tausende Besucher kamen am Wochenende zur Martini-Messe nach Tauberbischofsheim. Der Vergnügungspark an der Vitryallee durfte dabei nicht fehlen.

Die Martini-Messe erwies sich auch in diesem Jahr wieder als großer Besuchermagnet. Bei goldenem Herbstwetter zog es vor allem am Sonntag Tausende in die Stadt.

Tauberbischofsheim. Bunt und vielseitig präsentierte sich das Programm des beliebten Volksfests am ganzen Wochenende, so dass für jeden Geschmack etwas geboten war. Größter Anziehungspunkt für die Jugend war natürlich der Vergnügungspark entlang der Vitryallee, wo neben den obligatorischen Angeboten wie Kinderkarussell, Schießbude und Autoscooter auch für Fahrgeschäfte gesorgt war, die einen gewissen Nervenkitzel garantierten. Außerdem konnte man sich in unmittelbarer Nähe des Vergnügungsparks über die neuesten Automodelle informieren.

Eine Attraktion für die kleinsten Gäste der Martinimesse war am Sonntag auch die Baustelle vor dem Rathaus auf dem Marktplatz, die kurzerhand zum Erlebnisspielplatz umfunktioniert wurde. In der Stadthalle wurde quasi das ganze Wochenende über gefeiert. Mit zünftigem Essen und entsprechender Musik gab es hier reichlich Gelegenheit zum Schunkeln und Tanzen.

Vielzahl an Köstlichkeiten

Nur wenige Meter entfernt, in der Grünewaldhalle, stand das Genießen im Vordergrund. Die Messe "Genuss & Gesund" lockte mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten, aber auch mit vielen Angeboten rund um das Thema Gesundheit. An den zahlreichen Ständen herrschte reges Treiben. Besonderer Anziehungspunkt war auch in diesem Jahr die Showbühne, wo Köche ihre Spezialitäten zubereiteten. Probieren war da ausdrücklich erwünscht.

Im Matthias-Grünewald-Gymnasium war Staunen angesagt. Die große Vogelschau der Vogelliebhaber und -züchter Taubertal war erneut ein echter Anziehungspunkt und sorgte nicht nur bei Kindern für Begeisterung.

Viele Vereine, Verbände und Firmen leisteten wie gewohnt ebenfalls ihren Beitrag zum Facettenreichtum der Martini-Messe. Ausstellungen, Vorführungen und Aktionen aller Art bereicherten das kunterbunte Programm. Reichlich Gelegenheit zur Schnäppchen-Suche gab es obendrein - ob auf dem Flohmarkt am Wörtplatz, auf dem Krämermarkt oder beim verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften - überall in der Stadt wurde man fündig. Auch am heutigen Montag noch, denn die Martini-Messe ist bis zum Abend geöffnet.