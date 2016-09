Betrug rund um Online-Einkauf boomt kräftig

Die Zahl der Straftaten, die mithilfe des Internets begangen werden, steigen stetig an. Auch im Main-Tauber-Kreis berichten die Polizeibeamten von einer großen Bandbreite der Cyberkriminalität.

Tauberbischofsheim. Der Leiter des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim, Erster Kriminalhauptkommissar Gerhard Baumann, hat zur Bekämpfung von Cyberkriminalität im Main-Tauber-Kreis zwei Spezialisten zur Hand: Kriminalhauptkommissar Dieter Lammer, der unter anderem als Sachbearbeiter mit für den Bereich Cybercrime zuständig ist und Kriminalhauptkommissar Dieter Scherer, der sich in der Abteilung Informationstechnologie und Beweissicherung um die elektronische Spurensicherung kümmert.

Für die Beamten ergibt sich bei der Betrachtung der Fälle eine klare Tendenz: "Die klassischen Fälle, bei denen Leute bei der Polizei Anzeige erstatten, sind gehackte E-Mail-Accounts oder Angriffe auf das Paypal-Konto", berichtet Lammer. Meist sind es Privatpersonen, die sich an die Polizei wenden. Die werden auch Opfer von Erpressungstrojanern, dem Klau von Kreditkarten-Daten oder Daten von Benutzerkonten. Die Daten brauchen die Betrüger, um via Internet Geld oder Waren zu verschieben.

Vorgeschlagene Präventionsmaßnahmen gegen Cybercrime Antivirensoftware regelmäßig verwenden und auf dem neuesten Stand halten. Auf die Aktualität von Browsern, Software und Hardware achten. Sichere Passwörter verwenden und sie regelmäßig erneuern. Keine Passwörter und sensible Daten weitergeben. Ausloggen beim Benutzen fremder Rechner nicht vergessen. Bei E-Mails, deren Absender man nicht kennt, nicht die Anhänge oder zip-Dateien öffnen. Bei Fehlermeldungen, Zahlungs- oder Aktualisierungsaufforderungen von Software die Quelle prüfen und sich bei Unsicherheit Hilfe holen. Belästigungen durch wiederholte, ungewollte Kontaktaufnahme zur Anzeige bringen. Weitere Tipps zum sichereren Surfen gibt es im Internet zum Beispiel auf https://polizei-bw.de/Praevention/Seiten/digitale_welt.aspx, der Internetseite der Polizei unter dem Stichwort Prävention - Digitale Welt.

Erpressungstrojaner

Erpressungstrojaner werden hingegen im Hintergrund meist nach dem Öffnen unbekannter Anhänge in E-Mails auf den Rechner der Benutzer geladen und sperren deren Daten, so dass die Geschädigten nicht mehr mit ihren Computern arbeiten können. Geldforderungen, um die Daten wieder freizugeben, lägen laut Scherer meistens zwischen 100 und 1000 Euro. "Wurde das Geld überwiesen, wird der Rechner in der Regel trotzdem nicht mehr freigegeben.

Die Betrüger nehmen das Geld und die Betroffenen verlieren ihre Daten. Deshalb ist es sehr wichtig, nicht einfach jeden E-Mail-Anhang zu öffnen, wenn man beispielsweise den Absender nicht kennt", so Scherer. Tendenziell seien die Täter laut Baumann vor allem bei Betrugsfällen eher jünger, manchmal sogar unter 18 und die Geschädigten älter.

Der Betrug rund um den Online-Einkauf erlebte nach Einschätzung der Kriminalhauptkommissare einen rasanten Aufstieg. Privatpersonen machten sich beispielsweise selbst strafbar, wenn sie sich als Waren- oder Finanzagenten betätigten und meist unwissend als Mittler für illegale Warenverschiebungen oder Geldwäsche fungierten. Lammer: "Diese Leute werden nur benutzt, aber sie sind strafrechtlich gesehen keine Opfer, weil sie selbst Straftaten begehen, also selbst zum Täter durch ihr Handeln werden."

Massendelikt "Warenagenten"

Vor allem Warenagenten seien mittlerweile ein Massendelikt. Baumann: "Die Menschen sehen zwar das schnelle Geld, sind aber zu unkritisch und leichtfertig. So haben sie am Ende den doppelten Schaden, weil sie zum Einen die versprochene Entlohnung nicht erhalten und auch keinen Ersatz für ihre Auslagen, und zum Zweiten zusätzlich wegen ihres Handelns auch noch bestraft werden. Man darf bei solchen Jobangeboten im Internet wie bei vielen anderen Dingen auch seinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten."

Problematisch für die Beamten sind auch die Themen Kinderpornografie, Cybermobbing und das Dark Net. "Wie bei vielen anderen Delikten stehen die Server, von denen die Straftat begangen wird, meist im Ausland. Das ist kein lokal begrenztes Problem mehr, sondern durch das Internet weltweit vernetzt", erklärt Scherer.

Beim Thema Kinderpornografie könne man besser mit den ausländischen Behörden zusammenarbeiten als in Betrugsfällen, weil die Priorität der Bekämpfung generell höher liege.

Die Daten bekomme man aber, genau wie bei Cybermobbing, meist nicht mehr aus dem Netz. Scherer: "Das ist etwas, was viele noch nicht verstehen. Ist einmal etwas im Internet hochgeladen, kriegt man es dort nicht mehr raus." Deswegen müsse man sehr vorsichtig sein, welche Daten man, wem zugänglich mache. "Sobald man die Daten an jemand anderen weitergibt, hat man selbst keine Kontrolle mehr darüber", erinnert Baumann.

Schwarzmarkt Dark-Net

Das Dark-Net stellt die Beamten vor ermittlungstechnische Probleme. "Hier kann man ja alles bestellen, von Falschgeld über Waffen bis zu Betäubungsmitteln. Um überhaupt ins Dark-Net zu kommen, braucht man bestimmte Anonymisierungssoftware, beispielsweise den Browser Tor, und gewisses Know-how. Über das verfügen die Kinder heutzutage meistens schon", berichtet Scherer.

Er bekommt zur digitalen Spurensicherung alle Geräte, auch Handys, die etwas mit der Tathandlung zu tun haben könnten, speichert die Daten und bereitet diese auf. Nach der Auswertung wird versucht, auf den Ausgangsserver oder -rechner zurückzuverfolgen. Schon an diesem Punkt kann es problematisch werden, wenn die Server im Ausland stehen oder wenn die Anzeige zu einem Zeitpunkt kam, da die Provider die Daten, wer wann worauf zugegriffen hat, schon gelöscht haben.

"Dann können wir das manchmal nicht bis zum Ende zurückverfolgen", erklärt Lammer. Bei Anonymisierungssoftware im Dark-Net stehe man laut Scherer oft vor dem Problem, dass man den Weg überhaupt nicht zurückverfolgen könne. "Da tun wir uns auf dem momentanen Stand etwas schwer." Es gebe aber intensive Bemühungen, das aufzuarbeiten, wirft Baumann ein. "Die Polizei ist meist einen Schritt hinterher, aber selbst das Werk von Profis ist nicht unantastbar." Sind Firmen involviert, gehe es laut Scherer meist um falsche Überweisungsanforderungen oder um Schädigung der Firma dadurch, dass man das System lahmlege.

Riesige Datenmengen

"Wenn ich zur Spurensicherung dort bin, erhalte ich in der Regel Unterstützung vom Systemadministrator, damit es schneller geht", erklärt Scherer die Vorgehensweise. "Das sind bei Firmen ja riesige Datenmengen. Die sind aber mittlerweile auch bei Privatpersonen ein Problem."

Vor zehn Jahren sei man noch im Megabyte-Bereich der Festplatten gewesen, heute habe jeder Aldi-Laptop mindestens ein Terrabyte Datenvolumen.

Auch die Anzahl der Geräte ist gestiegen. Das steigert natürlich auch den Aufwand enorm, die Daten aufzubereiten und auszuwerten.