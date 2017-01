Betreuung und täglich ein reichhaltiges Mitmach-Programm

Umfangreiches Mitmachangebot im Haus Heimberg: Die Tagesgäste können unter anderem am Sturzpräventionskurs, dem Singkreis oder am Seniorensport teilnehmen.

Tauberbischofsheim. Beschwingt hängt Sigrid Kister hier einen Vorhang auf, ordnet dort ein paar Bücher ins Regal ein und stellt abschließend noch eine Vase mit duftenden Rosen auf den Tisch im Gemeinschaftsraum. Noch schnell die Stühle zurechtrücken und die Decken auf den Betten und Massagesesseln im Ruheraum glattstreichen. Das Mittagessen ist bestellt; auch genügend Getränke stehen bereit. Dann atmet die examinierte Altenpflegerin, die künftig als Führungskraft für das neue Angebot im Seniorenzentrum zuständig ist, tief durch. Es ist vollbracht: Die ersten Tagesgäste können kommen - zur Tagespflege ins Seniorenzentrum Haus Heimberg in Tauberbischofsheim.

"Mein Betreuungsteam und ich freuen uns riesig, dass es nach umfassender Planung und unzähligen Um- und Ausbaustunden endlich losgeht", berichtet Sigrid Kister. Als ehemalige Pflegedienstleiterin hat sie sich für das neue Angebot im Haus Heimberg hohe Ziele gesetzt - getreu dem Tagespflege-Motto "Tagsüber bei Freunden": "Es reicht nicht aus, wunderschöne top ausgestattete Räumlichkeiten zu haben. Das Zwischenmenschliche muss stimmen. Wir möchten, dass die Tagesgäste zueinander und auch zu uns eine vertraute, freundschaftliche Beziehung aufbauen. Dann freuen sie sich darauf, regelmäßig zu kommen. Und das beruhigt auch die Angehörigen."

Die Idee hinter dem neuen Tagespflegekonzept erklärt Silvia Müller, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums: "Für viele ist es wunderbar, nach langen Berufsjahren endlich in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Aber nicht jeder ist gesundheitlich noch so fit, den eigenen Tagesablauf komplett allein zu gestalten. Also was tun, wenn die Familie sich nicht rund um die Uhr kümmern kann, eine dauerhafte Unterbringung im Pflegeheim jedoch nicht in Frage kommt?" An dieser Stelle sei eine moderne Tagespflegeeinrichtung wie im Haus Heimberg mit seinem festen, hochqualifizierten Betreuerteam eine interessante Möglichkeit.

"Wir bieten von Montag bis Freitag für täglich acht Stunden eine professionelle, individualisierte Betreuung. Das verschafft im Pflegehaushalt etwas Freiraum für Erledigungen, Arzttermine oder einfach zum Kräftesammeln - ohne schlechtes Gewissen", so Silvia Müller weiter. Eine Kooperation mit dem Malteser-Hilfsdienst ermögliche zusätzlich ein barrierefreies Abholen und Heimbringen der Angehörigen. Für bis zu zehn Tagesgäste, die jeweils zwischen 7 und 17 Uhr ins Haus Heimberg kommen können, bedeute die Tagespflege, dass sie in geselliger Runde und familiärer Atmosphäre ihren Tag gestalten. Eingeschlossen darin sind die Vollverpflegung und pflegerische Hilfestellungen, wie bei der Medikamenteneinnahme, der Blutdruckkontrolle oder der Körperpflege. "Den Abend samt Übernachtung verbringen die Senioren dann wieder in den eigenen vier Wänden, bevor sie das Frühstück wieder mit alten und neuen Freunden bei uns einnehmen", sagt die Einrichtungsleiterin. Der Betreuungsrhythmus im Haus wird dabei entsprechend den Wünschen des Tagesgastes oder dessen Angehörigen festgelegt.

Das neue Betreuungsangebot findet in den modernisierten Räumlichkeiten im Erdgeschoss von Haus Heimberg statt. Diese sind nicht nur lichtdurchflutet und großzügig geschnitten, sie bieten auch direkten Zugang zum Gartenbereich mit dem hauseigenen Seniorenfitnesspark. "Wir haben außerdem die Möglichkeit, an Angeboten des Hauses wie Seniorensport oder der Sturzprophylaxe teilzunehmen", betont Sigrid Kister. Des Weiteren stehen für die bis zu zehn Tagesgäste gemeinsames Kochen und Backen, Kreatives Gestalten, Gedächtnistraining, Lesestunden und Spaziergänge auf dem Programm.

"Das Mitmachangebot orientiert sich ganz individuell an den Interessen, Wünschen und am Fitnessstand unserer Tagesgäste. Und es kann flexibel je nach Tagesform angepasst werden. "Wer will, kann im Prinzip täglich an allen Angeboten teilnehmen, die ihm gefallen, denn die Tagespflege-Kosten richten sich nicht nach dem Umfang der genutzten Angebote im Haus Heimberg, sondern nach dem Pflegegrad des Tagesgastes", sagt Silvia Müller.

Im Klartext: "Besteht bei einem Tagesgast ein Pflegegrad ab Grad 2, dann werden die Kosten anteilig von der Pflegekasse übernommen. Im Pflegegrad 1 besteht die Möglichkeit, einen Entlastungsbetrag von immerhin 125 Euro zu beziehen." Für Fragen zur Finanzierung, zu den Tagespflege-Räumlichkeiten oder den Programminhalten stehen Silvia Müller und Sigrid Kister gern zur Verfügung. "Selbstredend kann auch ein Schnuppertag in unserer Tagespflege vereinbart werden", so das Angebot der beiden. ghtf