Tauberbischofsheim. In den Herbstferien bietet die Stadt Tauberbischofsheim wieder eine Betreuung für Schulkinder bis zur fünften Klasse an. Das Angebot soll besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern bei der Überbrückung der Ferienzeit unterstützen. Die Ferienbetreuung findet am 31. Oktober sowie vom 2. bis 4. November an der Morgenstern-Grundschule statt. Wie immer werden die Kinder von erfahrenen Kräften betreut. Anmeldungen sind ab sofort im städtischen Familienbüro oder auch online unter www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich.

Die Ferienbetreuung findet am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 7.30 bis 13 Uhr (Halbtagsbetreuung) und am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr (Ganztagsbetreuung) statt. Die Kinder können zwischen 7.30 und 9 Uhr gebracht werden. Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Christian-Morgenstern-Grundschule. Die Ferienbetreuung ist sowohl wochenweise als auch tageweise buchbar. Die Ferienbetreuung findet für die Halbtagsbetreuung ab 15 Teilnehmern und für die Ganztagsbetreuung ab zehn Teilnehmern statt und ist pro Betreuungsgruppe auf maximal 25 Kinder begrenzt.