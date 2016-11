Dittwar. Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am heutigen Samstag zwischen Heckfeld und Dittwar. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 21 Jahre alter Autofahrer, der aus Richtung Heckfeld kam, mit seinem VW Vento gegen 5.50 Uhr in Höhe des Dittwarer Sees in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte in einen Holzstapel, der auf einer Wiese neben der Straße aufgesetzt ist. Dabei wurde das Dach des VW eingedrückt. Der junge Autofahrer, der allein im Wagen saß, zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zur Bergung des Fahrers waren die Feuerwehren aus Dittwar und Tauberbischofsheim an die Unglücksstelle geeilt, welche neben Kräften des Rettungsdienstes und einem Notarzt mit insgesamt 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz waren. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizei und Feuerwehr die L 578 komplett ab und leiteten den Verkehr örtlich um.

Zeugen gesucht Das Verkehrspolizeikommissariat Tauberbischofsheim bittet Personen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, sich unter Telefon 09341/6004-0 zu melden.