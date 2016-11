Auch Dittigheim soll dabei sein

Seit über 15 Jahren laufen die Planungen für den Hochwasserschutz. Jetzt soll die dreiteilige Maßnahme in Angriff genommen werden. Am Mittwochabend fand deshalb eine Bürgerinformation statt.

Tauberbischofsheim. Kurz vor 19 Uhr herrschte dichtes Gedränge an der hinteren Wand der Stadthalle. Hier waren Karten und technische Zeichnungen aufgehängt, welche die aktuellen Untersuchungsergebnisse bei einem hundertjährigen Hochwasser zeigten und die geplanten Schutzmaßnahmen skizzierten. Viele Details wurden von den Bürgern genau unter die Lupe genommen und vorab eifrig diskutiert.

Rund 100 Bürger kamen

Fakten zum Hochwasserschutz Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen gliedern sich in drei Abschnitte. Abschnitt rechts der Tauber: Dieser Abschnitt ist etwa 1 Kilometer lang und umfasst den Bereich zwischen der Tauberbischofsheimer Brücke, vorbei am DRK bis 50 Meter hinter dem Parkplatz an der B290. Hier sollen auf 340 Meter feste Deiche, auf 150 Meter Länge Spundwände, sowie Stahlbetonstützen und mobile Systeme zum Einsatz kommen. Baubeginn ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen. Abschnitt Dittigheim: Der Abschnitt verläuft vom Dittigheimer Wehr, am Mühlkanal entlang, vorbei an der Sporthalle bis zum Ortsende. Hier sollen Erddämme und auf Höhe der Halle Spundwände zum Einsatz kommen. Abschnitt links der Tauber: Der dritte Abschnitt umfasst den Brehmbach von der Rollmühle bis zur Einmündung in die Tauber und entlang der Tauber vorbei am Schwimmbad, dem Wörtplatz, der Nordbrücke bis hin zum Klärwerk, rund um das Klärwerk und endet an der K2815 Richtung Hochhausen. Der Abschnitt ist 3500 Meter lang. Zum Einsatz kommen neben Schutzwänden auch Erddämme, die bis zu acht Meter breit und einen Meter hoch sind. Baubeginn wird laut Gerhard Gräf für das Jahr 2018 angestrebt. Der Begriff HQ setzt sich aus H für Hochwasser und Q (wie quantitas) für die die Abflussmenge zusammen. Unter einem HQ 100 versteht man ein extremes Hochwasser, dass rein rechnerisch nur aller hundert Jahre auftritt. [mehr...]

Rund 100 interessierte Bürger hatten sich in der Stadthalle Tauberbischofsheim eingefunden, um sich über das geplante Hochwasserkonzept genauer zu informieren. Momentan hat die Tauber lediglich einen Wasserstand von 40 Zentimetern und einen Abfluss von 3,5 Kubikmetern. Doch was Hochwasser bedeutet, wissen die Anwohner in Tauberbischofsheim oder Dittigheim nur zu genau. Vielen ist das Hochwasser von 1984 noch gut in Erinnerung - aber auch das Hochwasser vom Januar 2011, bei dem ein Wasserstand von 4,40 Meter und ein Abfluss von 220 Kubikmeter erreicht wurde. Dabei handelte es sich laut Aussage des Bürgermeisters Wolfgang Vockel um ein HQ20-Hochwasser.

"Wir müssen uns auf solche Gefährdungen einstellen. Deshalb müssen wir der Frage nachgehen, wie wir die Stadt davor schützen können" so Vockel eingangs. Seit über 15 Jahren ist das Thema Hochwasserschutz immer mal wieder debattiert worden. "Wir können nicht nur diskutieren und schwadronieren, wir müssen zu einem Ergebnis kommen", mahnte Vockel an.

Vorgestellt wurden am Mittwoch nun Hochwasserschutzmaßnahmen, die etwas mehr als einem HQ 100-Hochwasser standhalten sollen. Das Ingenieurbüro IBU aus Tauberbischofsheim entwickelte die Lösung für den Bereich rechts der Tauber. Sie wurde von Thomas Scheidler vorgestellt. So soll unter anderem unterhalb der Fastfoodkette Richtung Tauber eine etwa 1,10 Meter hohe Spundwand mit Durchgängen errichtet werden, die Steinwand an der Fußgängerbrücke muss ersetzt werden. Teilweise muss eine Verstärkung der bestehenden Schutzwände erfolgen. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2017 begonnen werden und dauert laut Scheidler etwa ein Jahr. Das Ingenieurbüro entwickelte auch die Hochwasserschutzmaßnahme für Dittigheim. Doch weil der dafür notwendige Grundstücksankauf bisher nicht komplett möglich war, ruhte die Planung.

Gerhard Gräf vom Ingenieurbüro Walter + Partner stellte im Anschluss die Planung für die linke Tauberseite inklusive Brehmbach vor. Wie Gräf ausführte, soll am Brehmbach mit Schutzwänden eine schlanke Version zum Einsatz kommen. Entlang des großen Beckens soll im Schwimmbad eine 90 Zentimeter hohe Mauer vor Hochwasser schützen, die im Notfall durch das Aufsetzen von mobilen Elementen bis zu 1,80 Meter erreichen kann. Unterhalb der Feuerwehr und des Olympiastützpunktes kommen Schutzwände zum Einsatz, die "nicht zu monoton gestaltet werden und Zugang zum Gewässer ermöglichen", so Gräf. Als neuralgischen Punkt bezeichnete Gräf das Klärwerk.

Dittigheimer Problematik

Vorgestellt wurden an diesem Abend auch die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen gegenüber natürlichem Hochwasser. So wird sich beispielsweise der Hochwasserstand in Dittigheim um zwei Zentimeter erhöhen, wenn der Hochwasserschutz auf der rechten Tauberseite bereits errichtet ist.

Und genau an diesem Punkt setzte die Kritik der Bürger in der anschließenden Diskussion an. Stellvertretend für einige besorgte Dittigheimer sprach Hans-Jürgen Wöppel. Er kritisierte, dass auf die Einreichung einer Unterschriftenliste an das Regierungspräsidium, das Landratsamt und die Stadt im Juli diesen Jahres bisher keine Reaktion erfolgte. In dieser Unterschriftenliste drücken 130 Bürger ihren Unmut darüber aus, dass allein die Maßnahme rechts der Tauber zu verstärktem Hochwasser in Dittigheim und entlang des Brehmbachs führen wird.

Die Bürger gingen noch davon aus, dass die Hochwasserschutzmaßnahme auf Dittigheimer Seite nicht zustande kommt. Doch Dittigheims Ortsvorsteher Elmar Hilbert wies in der Diskussion darauf hin, dass es jetzt zu den letzten Grundstückskäufen kommen wird. "Wir hoffen, dass wir in Dittigheim nicht vergessen werden, sondern der Schutz des Ortes mit angegangen wird", so Hilbert.

Hohe Priorität

Weil die Maßnahme zu 70 Prozent von der Landesregierung getragen wird, richteten sich nun alle Augen auf Markus Moser. Moser ist Referatsleiter beim Regierungspräsidium und zuständig für das Hochwasserschutzgebiet Nord.

"Dittigheim lag bisher auf Eis und nicht in der Finanzplanung mit drin. Wenn der Grundstücksverkauf klappt, würden wir diesen Abschnitt in die Finanzierung mit hinein nehmen, so dass wir den Hochwasserschutz für Dittigheim zeitgleich mit angehen könnten", versicherte Moser.

Er schätzt die Chancen als recht gut ein, dass das Regierungspräsidium in Stuttgart die Gelder für diesen Abschnitt zusätzlich bewilligt, da der Hochwasserschutz momentan eine hohe Priorität genieße.

Endlich loslegen

"Lassen Sie uns den Löffel hinhalten, solange es Hirsebrei regnet", erwiderte Wolfgang Vockel. Klare Worte kamen auch von Gerhard Baumann aus Tauberbischofsheim, der als Betroffener Bürger nicht nur Erinnerungen an frühere Hochwasser wach rief: "Es kann doch nicht sein, dass so ein Projekt über Generationen geht. Deshalb lautet meine Bitte an die Verwaltung und die Bürger: Reißt euch zusammen, damit wir den notwendigen Hochwasserschutz endlich bekommen."

Laut Aussage des anwesenden Hochwasserbeauftragten des Regierungspräsidiums und zuständigen Projektleiters, Heiko Lehmann, sollten alle drei Maßnahmen bis zum Jahr 2022 abgeschlossen werden können .