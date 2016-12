„Angst nicht zu Leitfaden des Handelns machen“

Über 450 Besucher in der Tauberbischofsheimer Stadt- und Festhalle erlebten am Donnerstag einen Generalbundesanwalt "zum Anfassen". Dr. Peter Frank gab bei seinem "Heimspiel" im Rahmen der FN-Reihe "Kluge Köpfe aus der Region" höchst interessante Einblicke in seine Arbeit (Bild rechts). Im Anschluss kam es auch zu netten Gesprächen und Begegnungen (Bilder links oben und unten).

Als Generalbundesanwalt "zum Anfassen" präsentierte sich Dr. Peter Frank bei seinem "Heimspiel". Im Rahmen der FN-Reihe "Kluge Köpfe aus der Region" sorgte er für eine volle Stadt- und Festhalle.

Tauberbischofsheim. "Ein hervorragender Jurist, sehr beherrscht und absolut souverän - auch bei völlig unpassenden Wortbeiträgen. Eine sehr gelungene und informative Veranstaltung mit einem unserer klügsten Köpfe der Region." Mit dieser Aussage traf einer der rund 450 Zuhörer den Nagel auf den Kopf. Er zeigte sich ebenso begeistert vom Heimaufritt des Generalbundesanwalts wie der gesamte Rest in der Halle.

Lange nicht gesehen, aber gleich wieder erkannt - Dr. Peter Frank traf viele alte Freunde, Bekannte und ehemalige Weggefährten. Er nahm sich genug Zeit, Hände zu schütteln, mit vielen das ein oder andere Wort zu wechseln. Der 48-Jährige genoss ihn sichtlich, diesen öffentlichen Auftritt in jener Kommune, in der er vor mehr als drei Jahrzehnten den Grundstein dafür gelegt hatte, als Jurist solch eine Laufbahn einzuschlagen.

Die Halle in guter Erinnerung

"Ja, als Jugendliche waren wir viel unterwegs. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Halle mit den Gastspielen von 'Hannos Disco-Train'", ließ sich Frank im Gespräch mit FN-Redakteurin Heike v. Brandenstein entlocken. Und dass er den Lateinunterricht einst genossen habe beim "besten Lehrer". Denn es sei "keine reine Vermittlung der Sprache" gewesen, er habe so auch Philosophie und Kultur kennengelernt, wodurch Latein für ihr ihn "zu einer lebendigen Sprache" geworden sei.

Wer Dr. Peter Frank von Kindesbeinen an kennt, weiß, wie er tickt: Ehrgeizig, zielstrebig und akribisch, keiner, der unbedingt im Rampenlicht stehen muss. "Eben einer von uns, trotz des hohen Amtes bei der Bundesanwaltschaft", warf einer der vielen Zuhörer nach Ende der Veranstaltung ein.

Öffentliche Auftritte wie jener am Donnerstag in der Kreisstadt sind nicht die Regel - schließlich steht er einer Bundesbehörde mit knapp 245 Mitarbeitern, darunter gut 115 Staatsanwälten, vor, die sich in Zeiten einer steigenden Gefahr des Terrors von rechts und links sowie des islamistisch motivierten Terrors über mangelnde Arbeit kaum beklagen kann.

"Dass es bislang in Deutschland noch zu keinen größeren Anschlägen wie etwa in Paris oder Brüssel gekommen ist, liegt in erster Linie an der guten Zusammenarbeit der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden hierzulande" und an der Tatsache, dass es mit ausländischen Nachrichtendiensten einen guten und regen Austausch gebe. Es gehöre aber auch Glück dazu, hob Dr. Frank in einem etwa einstündigen Vortrag hervor.

Leicht nachvollziehbar

Leicht nachvollziehbar für den Laien, verstand er es vorzüglich, die Zuhörer mitzunehmen auf einen höchst interessanten Rundgang durch alle Aufgabenbereiche, mit denen seine Mitstreiter und er sich bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe konfrontiert sehen.

Zahlreich seien mittlerweile die Ermittlungsverfahren, die seine Bundesbehörde gerade im Zusammenhang mit den Kriegen in Syrien oder dem Irak an sich gezogen habe, ließ Dr. Frank wissen. Zahlreich seien auch die Anklagen, die in der Zwischenzeit erhoben worden seien - "und einige Täter sind auch bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden".

Der Realität ins Auge blicken

Nein, er wolle gewiss kein Schwarzmaler sein. Doch man müsse der Realität ins Auge blicken. "Deutschland ist längst im Fokus des internationalen Terrorismus'", führte der gebürtige Tauberfranke weiter aus. "Die Sicherheitsarchitektur hat sich seit dem Jahr 2000 stark verändert." Es dürfe und könne aber nicht sein, dass "wir Angst zum Leitfaden unseres Handelns machen". Denn sonst habe der Terrorismus "uns in unserer freiheitlichen Grundordnung, in unserer freiheitlichen Gesellschaft, besiegt".

Dr. Peter Frank, ein Freund klarer Worte. Der Vater dreier Kinder legt großen Wert auf Normalität ("einschüchtern lassen wir uns nicht"). Er lässt sich auch schon mal auf einem Weihnachtsmarkt blicken. Einer eben wie Du und Ich.

Seine Art kommt an beim Publikum. Das quittiert den Auftritt des Generalbundesanwaltes nach knapp zwei Stunden mit viel Applaus. Viele haben sich gefreut, ihn mal wieder persönlich zu treffen - und haben mit einigen neuen Erkenntnissen den Heimweg angetreten. Insgesamt eine rundum gelungene Veranstaltung mit einem "klugen Kopf aus der Region".