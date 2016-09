Akrobatik und vertrauensvolle Dressuren

TAUBERBISCHOFSHEIM. 204 Jahre Circus Henry: Mit vielen neuen Attraktionen kommt einer der traditionsreichsten Circusse Europas nach Tauberbischofsheim. Von Donnerstag, 22. September, bis Sonntag, 25. September, heißt es auf dem Festgelände an der Wertheimer Straße "Manege frei".

Unter dem Motto "Spaß, Spannung, Spitzenklasse" präsentiert der Circus Henry Höhepunkte, die keinen Vergleich mit internationalen Manegen scheuen müssen. Waghalsige Hochseil-Akrobatik unter der Circuskuppel, pfiffige Clowns und atemberaubende Handstand-Balancen auf hohen Pyramiden aus Gläsern und Stühlen wetteifern um den Applaus des Publikums.

Alicia, eine der jüngsten Schlangen-Akrobatinnen Europas, steckt locker lächelnd ihren Kopf rückwärts zwischen die Beine. Zum Finale bringt Tempo-Jongleur Charly mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln das Zelt zum Beben.

Eine besondere Spezialität des Circus Henry sind die prächtigen, vertrauensvollen Tierdressuren. Auch ein sanfter Pferdeflüsterer ist mit dabei. Von seinem Auftritt mit dem Cowboy-Pferd Jolly Jumper schwärmte die "Bayerische Rundschau" in Kulmbach: "So eine Nummer hat die Welt noch nicht gesehen!".

Die Tierhaltung des Circus Henry gilt als vorbildlich: In einer der modernsten Stallzelt-Anlagen Deutschlands stehen der mongolischen Kamel-Karawane sowie allen Pferden, Ponys, Lamas, Alpakas und exotischen Rindern geräumige Stallboxen und Auslauf-Freigehege zur Verfügung.

Die Vorstellungen in Tauberbischofsheim beginnen am Donnerstag, Freitag und Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Zur Premiere am Donnerstag haben Großmütter in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Am Sonntag um 11 Uhr zahlen Erwachsene nur die Kinderpreise.