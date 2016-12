40 Jahre für das Brauchtum im Einsatz

Tauberbischofsheim. Die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim blickt in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Entstanden ist die Volkstanzgruppe 1976 aus einer Projektgruppe, die sich anlässlich der zehnjährigen Städtepartnerschaft zwischen Vitry-le-Francois und Tauberbischofsheim zusammenfand.

Marianne Bauer, die die Projektgruppe ins Leben rief und eine erfahrene Fachfrau auf dem Gebiet der Folklore war, wurde nach den Jubiläumsfeierlichkeiten in Vitry von vielen Mitwirkenden gebeten, weiterhin das Volkstanzen und die Gemeinschaft zu pflegen. Mit ihnen gründete sich der Volkstanzkreis Tauberbischofsheim als Teil der Volkshochschule Mittleres Taubertal. Seit 1994 ist die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim ein eigenständiger Verein.

Viele Tänze eingeübt

Marianne Bauer übte als Tanzleiterin viele deutsche und europäische Volkstänze mit der Gruppe ein und brachte sie auf ein hohes tänzerisches Niveau. Nach mehr als 20 Jahren übergab sie altersbedingt die Tanzleitung an Helmut Wenzel, der die Tanzleitung bis heute in ihrem Sinn weiterführt und das Tanzrepertoire sukzessive erweitert.

Mit dem Wunsch, die erlernten Volkstänze auch authentisch aufzuführen, wuchs das Verlangen nach einer eigenen bodenständigen Tracht. Mit viel Eigeninitiative wurde von den Tänzerinnen eine Tanztracht angefertigt, wie sie auch im hiesigen Heimatmuseum zu sehen ist. Die Herrentracht wurde komplett durch einen Trachtenspezialisten angefertigt.

Bald beteiligte sich die Volkstanzgruppe auch an städtischen Veranstaltungen und gestaltete zum Beispiel das Altstadtfest über viele Jahre aktiv mit. Die selbst gefertigten legendären "Grünkernküchle" wurden allseits sehr geschätzt. Auch wenn dies seit einigen Jahren nicht mehr möglich ist, bildet die Volkstanzgruppe auch heute noch einen festen Bestandteil im Vereinsleben. Sie bereichert seit mehr als 30 Jahren in den Monaten April bis Oktober an jedem ersten Samstag im Monat das Stadtbild durch die Aufführung von Volkstänzen im Rahmen der Platzkonzerte auf dem Marktplatz. Auch in der näheren und weiteren Umgebung ist die Gruppe jedes Jahr durch zahlreiche Auftritte und bei Umzügen vertreten.

Durch die Städtepartnerschaft entstand eine Freundschaft mit einer französischen Tanzgruppe und mehrere Male wurden bei Besuchen in Vitry unsere Volkstänze dort aufgeführt. Aber auch in England und Ungarn konnte die Volkstanzgruppe ihre Tänze und die Trachten zeigen.

Ein Bestreben der Volkstanzgruppe war es auch immer, Kinder und Jugendliche für den Volkstanz zu begeistern. So gab es sehr bald eine separate Kindergruppe, die ihre erlernten Tänze bei verschiedenen Auftritten alleine oder zusammen mit den Erwachsenen zeigten und auch heute noch jede zweite Woche trainiert.

Zahlreiche Aktivitäten

Begonnen hat das Jubiläumsjahr mit einem kleinen Geburtstags-Sektempfang durch ein Gruppenmitglied.

Der Jahresausflug führte die Volkstanzgruppe über Altötting, mit Besuch der schwarzen Madonna, nach Pfarrkirchen in Niederbayern, wo die Volkstanzgruppe auf Einladung des dortigen Trachtenvereins zu dessen 90-jährigen Jubiläum im Rahmen des Gautrachtenfests einige Volkstänze aufführen durfte. Sowohl die Tänze wie auch die Musik waren für die einheimische Bevölkerung eine willkommene Abwechslung zum dortigen Brauchtum.

Für alle Gruppenmitglieder gab es zum Jubiläum einen geselligen Abend. In gemütlicher Runde wurden langjährige Mitglieder geehrt. Von den seinerzeit 26 Gründungsmitgliedern sind heute noch zwölf Personen dabei, von denen die meisten nach wie vor aktiv mitwirken. Annelore und Ernst Hellmuth, Elisabeth und Werner Miehle, Monika und Manfred Grötzinger, Ingrid und Norbert Seitz, Roswitha und Peter Stolz, Rosemarie Stöckle und Monika Wenzel erhielten Urkunden zum 40-jährigen Jubiläum mit dem ersten offiziellen Gruppenbild von 1976.

Einen weiteren Höhepunkt bildete der Festgottesdienst in der St. Martin Kirche mit Kooperator Kasimir Fieden, den die Tänzer in Tracht besuchten und mitgestalteten.

Bei der diesjährigen Landesgartenschau in Öhringen war die Volkstanzgruppe an zwei Wochenenden gefragt, um bei Tanzauftritten und im Festumzug mitzuwirken.

Teilnahme am Festumzug

Auch an den Heimattagen Baden-Württemberg, die in diesem Jahr in Bad Mergentheim stattfanden, wurde die Teilnahme am Festumzug gerne wahrgenommen. Den Jahresabschluss bildete ein stimmungsvolles, adventliches Treffen in Grünsfeld, wobei Bilder aus den vergangenen 40 Jahren gezeigt wurden. Die Vorsitzende Elisabeth Miehle bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihr Engagement in diesem ereignisreichen Jahr. aj