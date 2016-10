30 Jahre im Einsatz für gesunde Zähne

1986 wurde die Regionale Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit im Main-Tauber-Kreis gegründet. Zum Jubiläum wird nun Bilanz gezogen und auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurückgeblickt.

Main-Tauber-Kreis. Eine Auswertung der Arbeitsgemeinschaft über Grundschüler der ersten Klasse hat ergeben, dass sich deren Behandlungsbedarf, welcher 1985 noch bei rund 76 Prozent lag, durch die Prophylaxe auf nur noch rund 14 Prozent reduziert hat.

Die Aktion "Ich bin cool, ich war auf dem Stuhl!" existiert schon seit zehn Jahren. Hierbei bekommen Dritt- und Viertklässler den Besuch bei einem Zahnarzt bescheinigt. In diesem Jahr nahmen 74 Prozent aller Klassen an diesem Angebot teil, während es 2006 nur 34 Prozent waren. "Allein diese Zahlen zeigen, welchen Erfolg die Gründung der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit mit Sitz in Tauberbischofsheim mit sich gebracht hat. Sie ist zu einer unverzichtbaren Einrichtung geworden", sagt Landrat Reinhard Frank.

Erlass des Ministeriums

Knapp zwei Jahre vor der Gründung der Arbeitsgemeinschaft boten zwei Prophylaxe-Helferinnen bereits Unterricht in Kindergärten und vereinzelt in Grund- und Förderschulen des Kreises in Zusammenarbeit mit der AOK an. 1985 wurden dann laut Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales die staatlichen Gesundheitsämter dazu aufgefordert, Arbeitsgemeinschaften für Jugendzahnpflege ins Leben zu rufen.

Seinerzeit setzten sich Robert Frey, damaliger AOK-Geschäftsführer, Dr. Gerhild Bau, Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamts und Dr. Rolf Müller von der Kreiszahnärzteschaft für die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Main-Tauber-Kreis ein. Ein Jahr später wurde die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit (LAGZ) Baden-Württemberg in Stuttgart gegründet. Daraufhin trat die Kooperationsvereinbarung zur Durchführung der Zahnprophylaxe für die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Main-Tauber Kreis in Kraft. Gründungsmitglieder waren die Kreiszahnärzteschaft, die gesetzlichen Krankenkassen AOK, IKK, LKK und BKK sowie das staatliche Gesundheitsamt. Geschäftsstellenleiterin war damals Christel Schönemann.

Die erste Prophylaxe-Helferin der heutigen Arbeitsgemeinschaft und der LAGZ Stuttgart war Marion Pahl im Jahr 1989. Fortan konnte das Prophylaxe-Programm in allen vier Grundschulklassen angeboten werden. Die darauffolgenden Jahre wurde, mit der Erweiterung des Programms an weiterführenden Schulen, immer mehr Personal benötigt. Nach der Einführung der Fluoridierung in Förderschulen und der Kooperation mit den "BEKI"-Fachfrauen (Bewusste Kinderernährung) übernahm Gabriele Seitz 2001 die Geschäftsstelle. 2006 konnte man die Einführung des Prophylaxe-Unterrichts in den neunten Klassen von Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien verzeichnen, und zwei Jahre später die Umsetzung des Projekts Frühprophylaxe. "Dies sind weitere Indikatoren für den Erfolg der Arbeitsgemeinschaft", erklärt Landrat Reinhard Frank.

Parallel zu dem Tag der Zahngesundheit vom 21. bis 24. September 2011 feierte die Arbeitsgemeinschaft ihr 25-Jähriges Bestehen mit einer landesweiten Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Ein weiteres großes Ereignis stellte die Überführung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis in die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Baden-Württemberg - Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis dar, welche 2014 erfolgte.

Aktuell besteht das Mitarbeiterinnen-Team Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim aus vier Fachfrauen für Zahngesundheit, einer Prophylaxe-Helferin, einer Jugendzahnärztin sowie der Geschäftsstellenleiterin. lra