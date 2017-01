116 Mal das Sportabzeichen verliehen

Insgesamt 116 Mal konnte die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim am Freitagabend Sportabzeichen an die erfolgreichen Teilnehmer vergeben. Die Verantwortlichen würdigten das Engagement der zahlreichen Sportler und der ehrenamtlichen Prüfer. Das Bild zeigt die Geehrten.

Zu Beginn des Jahres ehrt die Turnabteilung des TSV stets ihre erfolgreichen Sportler und vergibt die Sportabzeichen. Diesmal wurde die Zahl hier sogar um 20 Prozent gesteigert.

Tauberbischofsheim. Der Konferenzraum im Gründerzentrum war am Freitagabend sehr gut gefüllt. Die vorherrschenden Farben: Weiß und Schwarz. Denn die zahlreichen Sportler des TSV Tauberbischofsheim hatten ihre brandneuen weißen Jacken und schwarzen Hosen an.

Eine von ihnen war die siebenjährige Livia Marie Weiland. Sie durfte als eine der Ersten nach vorn und sich ihr allererstes Sportabzeichen in Silber abholen. Ein wenig schüchtern reichte sie dabei Jutta Hellmuth die Hand.

Hellmuth ist die Sportabzeichen-Verantwortliche des Sportkreises. Als Livia Weiland wieder an ihren Platz zurück ging, machte sich ein Strahlen auf ihrem Gesicht breit. Stolz zeigte sie ihrer Nachbarin die Urkunde, an der das glänzende Sportabzeichen angeheftet war. Auf die Frage, ob ihr die Prüfung schwer gefallen sei, schüttelte das Mädchen nur den Kopf. Sie habe alle Disziplinen gern gemacht, schob sie schon wie ein Profi nach.

Insgesamt 116 Mal wurde an diesem Freitagabend das Sportabzeichen vergeben. Der Abteilungsleiterin Marianne Rutkowski war bei dieser Verkündung der Stolz darüber anzumerken. Immerhin ist es der Abteilung damit gelungen, die 100er Marke zu knacken und die Anzahl zum Vorjahr um 20 Prozent zu steigern. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesem Erfolg hat Margarete Beckstein, die allein die Teilnehmerzahl in ihrer Jugendabteilung von 19 auf 38 innerhalb eines Jahres steigern konnte.

Unter den Sportabzeichenträgern waren auch dieses Mal viele "Wiederholungstäter", darunter beispielsweise Zahnarzt Dr. Peter Flux. Er legte zum vierten Mal das Abzeichen ab, oder Apothekerin Lioba Zäuner. Sie durfte zum 13. Mal die Nadel in Empfang nehmen.

Erfolgreichster Teilnehmer ist Frank Schwartz. Er bestand zum 49. Mal die Sportabzeichenprüfung. Marianne Rutkowski brachte zum Ausdruck, dass nun alle Sportabzeichenbegeisterten darauf hoffen, dass sich Schwartz in diesem Jahr zum 50. Mal der Herausforderung stellt. Ältester erfolgreicher Teilnehmer war, wie schon zuvor, Hans Kreim. Mit seinen 88 Jahren bewies er einmal mehr, wie fit man auch im Alter sein kann. Er legte übrigens zum 27. Mal das Sportabzeichen ab.

Rutkowskis Dank galt in ihrer Rede auch den erfolgreichen Turnerinnen des TSV Tauberbischofsheim. "Besonders hervorheben möchte ich in diesem Jahr den zweiten Platz beim Bezirksentscheid der 14- und 15-jährigen Turnerinnen. Dort erturnten sich unsere Mädels einen tollen fünften Platz. Wenn man bedenkt, dass in den höher platzierten Mannschaften viel Turnerinnen aus Leistungszentren an den Start gingen, ist dieser Erfolg noch höher einzuschätzen."

Auch der stellvertretende Bürgermeister Bernd Mayer machte deutlich, "wie stolz die Stadt auf die Leistung der Sportler ist, an deren Erfolgen die Trainer einen erheblichen Anteil haben".

Jutta Hellmuths besonderer Dank galt den Sportabzeichenprüfern. Ans Publikum gewandt, sagte sie: "Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr solche Menschen habt, die sich so engagieren." Und weiter: "Die heute überreichten Nadeln und Urkunden belegen, dass Ihr zu den Menschen mit überdurchschnittlicher Fitness gehört."

Auch Hans Gräbner, beim TSV zuständig für die Abnahme der Sportabzeichen, dankte sowohl dem Prüferteam als auch der Turnabteilung.

Denn durch sie ist es erst möglich, dass alle willigen Erwachsenen das Sportabzeichen ohne Gebühr ablegen können. Gräbner selbst legte die Prüfung übrigens zum 31. Mal in Gold ab.

Hellmuth, Mayer, Gräbner und Michaela Schnarrenberger übernahmen die Ehrungen der erfolgreichen Sportabzeichenträger. Und nicht nur die kleine Livia ging an diesem Abend stolz nach Hause.