UFZ baut auf früherem Hallenbad-Areal

Das UFZ in Wermutshausen (oben) muss erweitert werden und erstellt deshalb einen Neubau am ehemaligen Hallenbadgelände in Niederstetten. Die Bildungseinrichtung soll auch verstärkt zur Ausbildung von Flüchtlingen dienen.

Das Umschulungs- und Fortbildungszentrum (UFZ) Wermutshausen zieht um. Auf dem ehemaligen Hallenbadgelände in Niederstetten wird für 6,8 Millionen Euro ein Neubau errichtet.

Niederstetten. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Dienstagabend zu entscheiden, ob er dem Verein für diesen Zweck das nahe dem Stadtkern gelegene Hallenbadgelände zur Verfügung stellen wollte. Zwar gab es auch kritische Anmerkungen aus dem Gremium, am Ende wurde der Beschluss aber bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mit großem Konsens gefasst. Und das bereits zum zweiten Mal. Denn der Gemeinderat hatte schon am 12. Juli in nichtöffentlicher Sitzung über das Thema abgestimmt.

Dann hatte aber das Rechts- und Kommunalamt des Landratsamtes interveniert. Grund: Bürgermeister Rüdiger Zibold, Vorsitzender des Vereins, hatte zwar mitgestimmt, war aus Sicht der Behörde jedoch befangen. Wäre er Kraft Amtes Vorsitzender des UFZ, hätte er das auch gedurft. Doch das ist nicht der Fall und so musste der Bürgermeister bei der Gemeinderatssitzung nun im Zuschauerraum Platz nehmen. Die Sitzungsleitung übernahm für diesen Tagesordnungspunkt sein Stellvertreter Harald Dietz.

Das UFZ: Eine Erfolgsgeschichte Der Verein "Umschulungs- und Fortbildungszentrum" (UFZ) ist seit mehr als 40 Jahren im Niederstettener Stadtteil Wermutshausen angesiedelt. Vorsitzender des Vereins ist der Niederstettener Bürgermeister Rüdiger Zibold (Stellvertreter: Landrat Reinhard Frank), Geschäftsführer Bernd Herschlein. Vereinsmitglieder sind neben dem Landratsamt, dem Bauernverband, der Handwerks- sowie die Industrie- und Handelskammer auch Firmen wie Bass, ebmpapst oder Würth, aber auch Institutionen wie das Stadtwerk Tauberfranken oder der fabi Firmenausbildungsverbund. Gegründet wurde es, um dem damals herrschenden Facharbeitermangel zu begegnen. Auch Arbeitskräften, die aus der Landwirtschaft ausschieden, bot sich hier eine berufliche Perspektive. Heute hat das UFZ im Bereich der überbetrieblichen Ausbildung des Main-Tauber-Kreises in der Metallverarbeitung und der Elektrotechnik eine entscheidende Position. Die Kursteilnehmerzahlen und Umsätze haben sich im Laufe der Jahre kontinuierlich erhöht. Über aktuelle, vom Jobcenter finanzierte Pilotprojekte wird zurzeit verstärkt versucht, auch Flüchtlingen eine technische Ausbildung zu ermöglichen. sem [mehr...]

Bevor es zur Abstimmung kam, fasste Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann die Fakten noch einmal zusammen (siehe nebenstehende Infobox). Das UFZ verfügt in Wermutshausen derzeit über 700 Quadratmeter Fläche, doch reicht das schon seit längerem nicht mehr aus, um allen Kurswünschen nachzukommen. Um den Flächenbedarf für die nächsten 20 Jahre zu erfüllen, wird eine Fläche von 1460 Quadratmetern benötigt.

Um das zu verwirklichen, standen drei Varianten zur Auswahl: ein Anbau in Wermutshausen, ein Neubau im Industriegebiet "Hohe Buche" in Niederstetten und eben der Neubau auf dem ehemaligen Hallenbad-Areal. Das UFZ setzte eigens einen Fachbeirat ein, um den geeigneten Standort zu bestimmen. Dieser hatte sich einstimmig für die Hallenbadareal-Lösung ausgesprochen.

Da man bei der Verwirklichung des Bauprojekts auf Zuschüsse vom Bund und Land unbedingt angewiesen ist, wurde ein Gutachter beauftragt, der die Förderfähigkeit des Projekts besonders im Blick hatte. Diese hängt entscheidend vom Standort ab. Will heißen: Geld - genauer gesagt insgesamt 70 Prozent der Gesamtkosten - geben Bund und Land nur, wenn die Bildungseinrichtung künftig zentraler liegt. Und das ist beim Hallenbad-Areal der Fall. Für den Standort sprechen auch die optimale Verkehrsanbindung und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, da in unmittelbarer Nähe zum neuen Standort ein Zentraler Omnibusbahnhof entstehen wird. Als großer Vorteil wird auch die direkte Nachbarschaft zum Bildungszentrum gesehen. Hier können die Mensa und andere soziale Einrichtungen mitgenutzt werden. Außerdem ergeben sich viele Möglichkeiten zur Kooperation.

Weiterer Vorteil: Anschlüsse für Ver- und Entsorgung sowie die Wärmeleitung laufen bereits durch das Grundstück. Olkus-Herrmann betonte, dass es "ein eindeutiges Votum zugunsten des Neubaus am ehemaligen Hallenbadareal gibt". Die Stadtkämmerin sprach sogar von einem "Bildungscampus Niederstetten", der sich gemeinsam mit Turnhalle und Bildungszentrum ergebe.

Vom Umfang her soll der geplante Neubau nur "geringfügig" größer werden als das ehemalige Hallenbad. Dadurch sei auch die Ausrichtung des Niederstettener Herbstfestes nicht gefährdet, genauso wenig würde der Schlosswiesenpark in seinem Charakter verändert. Olkus-Herrmann bezeichnete den UFZ-Neubau in Niederstetten als eine "zukunftsweisende Entscheidung".

Stadtrat Ulrich Roth hegte in der anschließenden Diskussion Zweifel daran, dass das ehemalige Hallenbadgelände der beste Standort für das UFZ sei. "Natürlich sind alle für den Neubau dankbar", sagte er, trotzdem hätte er sich gewünscht, dass vor einer Entscheidung eine "ganzheitliche Überplanung" des "städtebaulicher sensibleren" Areals hätte stattfinden müssen.

Roland Landwehr sieht durch den Neubau vor allem eine "Stärkung des Wirtschaftsstandorts". Seiner Überzeugung nach führe "eine solche Bildungseinrichtung zur Belebung der Innenstadt".

Niederstetten könne es gut gebrauchen, "wenn sich täglich 50 bis 70 junge Leute" zeitweise im Stadtkern aufhielten. Weiter sah er in der Verbindung von Bildungszentrum und UFZ eine "einzigartige Aufwertung" und dadurch "Sicherung unseres Bildungsstandorts".

Georg Keim empfand den Neubau des UFZ als Aufwertung für eine "Schotterwüste, die nur einmal pro Jahr beim Herbstfest genutzt wird" und fügte hinzu: "Optisch ist das nicht der Bringer".

Auch Heinz Bader sprach von einer "einmaligen Chance, die Stadt zu beleben". Außerdem befürchtete er: "Wenn wir bockig sind, ist das UFZ weg, dann haben wir mehr als versagt".