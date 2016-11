Renate Meixner die erste Frau im Amt

Erstmals eine Frau an der Spitze: Die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner (Mitte) wurde am Donnerstagabend in der Hermann-Köhl-Kaserne von Regimentskommandeur Oberst Peter Göhringer (links daneben) als erste Tauberfränkische Kommandeurin vorgestellt. Rechts daneben Vorgänger Klaus Wunderlich zusammen mit den bisherigen Tauberfränkischen Kommandeuren, die der Traditionsveranstaltung beiwohnten.

Sie freut sich über "viele Gespräche über Gott und die Welt": Die evangelische Dekanin Renate Meixner ist neue tauberfränkische Kommandeurin - und damit die erste Frau in diesem Amt.

Niederstetten. Die Spannung war groß und die Überraschung gelungen: Beim traditionellen Tauberfränkischen Abend der Soldaten des Transporthubschrauberregiments 30, in der Hubschrauberhalle der Niederstettener Hermann-Köhl-Kaserne stellte Regimentskommandeur Oberst Peter Göhringer am Donnerstagabend die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner als erste Tauberfränkische Kommandeurin vor.

Die Leiterin des evangelischen Dekanats Weikersheim tritt damit die Nachfolge von Brauereibesitzer Klaus Wunderlich an und reiht sich als 15. Trägerin dieses Ehrentitels in die Reihe ihrer männlichen Vorgänger ein.

Die bisherigen Tauberfränkischen Kommandeure: Landrat i. R. Georg Denzer. Niederstettens Bürgermeister i. R. Kurt Finkenberger. Sparkassendirektor i. R. Edmund Brenner. Landrat Reinhard Frank. S.D., Johannes Freiherr von Mirbach, Egmont, Geldern, Prinz zu Hohenlohe-Jagstberg. Redaktionsleiter i. R. Claus Peter Mühleck, Bad Mergentheim. IHK-Präsident i. R. Thomas Philippiak. Niederstettens Bürgermeister Rüdiger Zibold. Geschäftsführer Johannes Ulrich. Christian Freiherr von Stetten MdB, Künzelsau. Bad Mergentheims OB Udo Glatthaar. Geschäftsführer Rainer Bürkert, Würth Bad Mergentheim. Unternehmer Dr. Ing. Manfred Wittenstein, Igersheim. Brauereibesitzer Klaus Wunderlich, Herbsthausen. Dekanin Rente Meixner, Weikersheim. pal

Sie wisse diese Ehre zu schätzen, so die Kirchenvertreterin in ihrer kurzen Antrittsrede und sie sei sehr gespannt auf das Amt. Außerdem freue sie sich auf "viele Gespräche über Gott und die Welt". Zuvor übergab der Regimentskommandeur die Amtsinsignien, das neue aus Karbon angefertigte Zepter, das der ehemalige Tauberfränkische Kommandeur der Amtszeit 2014/2015, Dr. Ing. Manfred Wittenstein anfertigen ließ, an die neue Kommandeurin und wünschte ihr für die kommenden zwölf Monate alles erdenklich Gute, viel Freude mit den Heeresfliegern und allzeit "Hals und Beinbruch".

In seiner Verabschiedungsansprache an den scheidenden Tauberfränkischen Kommandeur, hob Oberst Göhringer das intensive, offene und herzliche Verhältnis Wunderlichs zu "seinem Regiment" hervor. Es sei ihm persönlich eine große Freude und besondere Ehre gewesen, Klaus Wunderlich als Co-Kommandeur an seiner Seite zu wissen. "Sie waren ein hervorragender Botschafter für uns Soldaten und Sie werden das auch über ihre Amtszeit hinaus bleiben. Mit Ihrer Stellung in der Gesellschaft haben Sie uns interessante Einblicke und Blicke über den Zaun ermöglicht und ich hoffe, wir konnten Ihnen näherbringen, wie wir Heeresflieger funktionieren".

Der scheidende Tauberfränkische Kommandeur Klaus Wunderlich hob in seinem Resümee die Stellung des Standortes Niederstetten mit seinen 1273 Soldatinnen und Soldaten, davon 201 Zivilpersonen, als bedeutenden Wirtschaftsfaktor hervor. Durch die Herkunft der in Niederstetten stationierten Soldaten, die vornehmlich aus Bayern und Baden-Württemberg kommen, sei auch der Bekanntheitsgrad Tauberfrankens weit über die Grenzen hinaus gewachsen.

Im Verlauf des zurückliegenden Jahres habe er viele neue Erfahrungen und Kenntnisse über die Bundeswehr bekommen. Sehr beeindruckt habe ihn beim Besuch von Airbus Helicopters Deutschland in Donauwörth die hohe Zahl von Ingenieuren in der Entwicklungsabteilung.

Durch die Zuführung von weiten 26 Hubschraubern des Typs NH-90 und der Verlegung der SAR Hubschrauber "Landsberg 56" und "Landsberg 58" vom Fliegerhorst Penzing im oberbayerischen Landsberg/Lech nach Niederstetten, erfahre der Standort eine weitere Aufwertung. Damit bekomme Baden-Württemberg seit 2010 wieder ein SAR-Kommando. Niederstetten wurde dadurch auch der einzige Heeresfliegerstandort, an dem zwei Waffensysteme aufgestellt sind. Für die Ausbildung von Hubschrauberpiloten wird ab 2019 ein NH-90-Simulator nach Niederstetten verlegt.

Interessant war für den scheidenden Kommandeur auch die enge Zusammenarbeit von Bundeswehr und Landratsamt durch das Kreisverbindungskommando. Hier zeige sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere beim Katastrophenschutz, der alle Unterstützung durch das Spezialgerät der Bundeswehr erfahren könne. Abschließend bedankte sich Wunderlich bei allen Soldatinnen und Soldaten des Transporthubschrauberregiments 30 für die herzliche Aufnahme. "Ich habe Ihr Tun schätzen gelernt und den Eindruck gewonnen, dass Sie sich am Standort wohl fühlen."

In einem Vortrag zum Thema "50 Jahre Namensgebung Hermann-Köhl-Kaserne", zeichnete Hauptmann Manuel Roth das Leben des Flugpioniers, Kampffliegers und Atlantikbezwingers Hermann Köhl nach, wobei vor allem der mehr als 36-stündige Flug von Irland über den Atlantik bis an die Küste Labradors eine Rolle spielte. Nur mit Kompass, Sonne und dem Polarstern als Navigationsmittel, gelang Hermann Köhl vom 12. auf den 13. April 1928 in einer mit 14 Zusatztanks ausgerüsteten "Junkers W 33" diese unglaubliche Leistung. Das Landeziel New York hatte der begeisterte Flieger zwar um 1700 Kilometer verfehlt, aber der "Große Teich" war zum ersten mal nonstop von Ost nach West mit einem Flugzeug überquert worden.