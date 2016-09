Ländlicher Raum hofft auf Unterstützung

Besseres Wetter hätten sich die Archshöfer für ihre Kärwe nicht wünschen können. Vor allem dann, wenn einer der Ihren kommt.

Archshofen. Wenn die Ortschaft zum jährlichen Hochfest ruft, sind auch viele Ehemalige, die aus beruflichen, familiären oder sonstigen Gründen fortgezogen sind, zur Stelle. Zu ihnen gehört Wolfgang Reimer, gebürtiger und aufgewachsener Archshöfer, seit Juni Regierungspräsident in Stuttgart.

Zwar schaue er drei bis viermal im Jahr in Archshofen vorbei, aber sein letzter Kärwebesuch in Archshofen liege wirklich lange zurück. Gut ein Jahrzehnt sei das her, mindestens, verrät er beim Gespräch im Festzelt, wo nach der Mittags-Kärweausspeisung der altvertraute Duft von Kiekiechle und Blootz durchs Zelt schwebt.

Ist Archshofen noch Heimat? "Natürlich ist es ein Stück Heimat", sagt er, aber es gesellten sich andere Heimatorte hinzu: Gaildorf-Reippersberg natürlich, der Lebensort, wo es vornehmlich seiner Frau Ulrike Hasenmeier-Reimer obliege, den Bioland-Hof zu führen; Heimat sei auch der jeweilige Arbeitsort, der den Diplom-Agaringenieur auch schon für ein Jahrzehnt nach Berlin, jetzt nach Stuttgart geführt hat.

Das gebe hoffentlich die Gelegenheit, auch wieder häufiger in der Region zu sein: Im neuen Amt als Regierungspräsident reizt Reimer auch, wieder näher dran an den Menschen zu sein, in enger Verzahnung mit den Landkreisen die Fragen, Herausforderungen und Probleme anzugehen, die die Menschen beschäftigen.

Am Vormittag hatte er sich mit Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn getroffen und auch mit Klaus Kornberger und Rüdiger Zibold, den Rathauschefs aus Weikersheim und Niederstetten, ausführlich gesprochen. Erstmals kamen so auch die beiden letztgenannten Bürgermeister zur Achshöfer Kärwe.

Reimer kennt sich aus in der ländlichen Region: In Archshofen drückte er die Schulbank - damals noch in der ehemaligen Synagoge. Einen weiten Schulweg hatte er nicht: Die Familie wohnte gleich nebenan, hatte das Mahlrecht inne. Der jüngste Sohn der Familie, dessen Großvater Ortsbürgermeister war, erinnert sich noch gut an den imposanten Kronleuchter, Relikt aus der Zeit vor der Vertreibung der jüdischen Mitbürger.

Und gut erinnert sich der 60-jährige auch an etliche der Schul-, Sport- und Busfahrkameraden, an ehemalige Nachbarn. Hier ein Händedruck, da eine Umarmung, dort ein Plausch im Festzelt: Er gehört noch dazu, auch wenn er bereits nach dem Abitur, das er 1974 am Wirtschaftsgymnasium in Bad Mergentheim ablegte, wegging - erst zur Bundeswehr, dann auf die Uni in Nürtingen und Hohenheim.

Er kennt sich aus

Er kennt sich aus in ländlichen Belangen: Wer als Betriebshelfer im Einsatz war, zumindest an freien Tagen auf dem eigenen Biohof mit anpackt, wer der Landwirtschaft als Redakteur der "Bauernstimme" ein Gehör verschaffte, hat wenig Möglichkeiten, sich zum abgehobenen Verwaltungsmensch zu entwickeln. Natürlich habe Archshofen ihn geprägt: "Landei" sei er nun mal, aufgewachsen und verwurzelt in Natur und Landschaft, und das präge natürlich auch ein Stück weit die politischen Aktivitäten.

"Seinen" Archshöfern wollte er keine langen politischen Vorträge halten, sondern ihnen lieber erklären, was aus "unserem Wolfgang" geworden ist. Im ganzen Leben habe er keine einzige Bewerbung geschrieben: die Aufgaben suchten ihn - schon während des Studiums. Nachdem er Kretschmann, damals noch Lehrer, wegen einer Rede zur Schlachthofstrukturreform kritische Worte mit auf den Weg gab, holte der ihn auf Werksvertragsbasis als Berater ins grüne Boot. An die 4000 DM-Großinvestition ins erste Fax-Gerät, das in den 80ern immerhin die Möglichkeit gab, auch fernab von Stuttgart die Landtagsfraktion zu beraten, erinnert er sich noch bestens. Mitglied in der Partei wurde er erst 1993.

2001 wechselte er als Berater von Agrarministerin Renate Künast nach Berlin, 2011 als Amtschef ins Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz nach Stuttgart. Im Mai forderte ihn Ministerpräsident Kretschmann auf, als Regierungspräsident Chef der größten Behörde in Deutschland zu werden: Reimer trägt die Verantwortung für rund 2700 Mitarbeiter. Eine "Scharnierbehörde" sei das Regierungspräsidium, das einerseits die Aufgabe habe, die Politik der Landesregierung in der Fläche zu vertreten, andererseits aber auch der Regierung die Interessen der Bevölkerung nahe zu bringen.

Dass es ihm wichtig ist, die Anliegen der Region aufzunehmen, nimmt man Reimer ab. Der stellt sich etwa die Frage, ob man Ausgelichsstock-Förderungen nicht stärker auf strukturschwache Regionen ausrichten könnte.

"Es geht uns richtig gut in Baden-Württemberg", sagt er, ohne dabei vorhandene Probleme zu verschweigen. Er weiß um die Auseinandersetzungen über die Windenergie, aber: "Windkraftanlagen können zurückgebaut werden - und zwar viel billiger Als Atomkraftwerke, bei denen der Rückbau teurer ist als der Bau."

Diskussionsscheu ist Reimer nicht: Nach der frei gehaltenen Rede und dem von Uwe Hehn moderierten Austausch mit den Gästen im Festzelt findet er sich schnell in Diskussionen am Biertisch verwickelt: Glyphosat, Starkregenereignisse, Straßenbau, schnelles Internet. Ganz offensichtlich hat er sich schon gut eingearbeitet in die neue Aufgabe, auch die Anliegen der Bürgermeister aufgenommen.

Kommt er jetzt öfter? Kann sein, meint Wolfgang Reimer - "schon aus beruflichen Gründen." Und gern außerdem.