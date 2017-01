Irrungen und Wirrungen im Hohenloher Botschafter-Landsitz

Alle Bilder anzeigen Gar nicht so einfach, für die Sicherheit der ins private Landhaus ausquartierten hohenlohischen Botschaft zu sorgen. © Inge Braune Gerhard Kudec als hohenlohischer Botschafter in London.

Oberstetten. Es ist soweit: In Oberstetten wird wieder die Theatersaison eingeläutet. Lange haben die "ho ho hoffentlich"-Theater-Akteure auf die Premiere hingearbeitet. Am morgigen Freitag ist es so weit: Um 20 Uhr heißt es "Vorhang auf" für die frei nach Michael Parker gestaltete Komödie "In geheimer Mission".

In der ist erst mal Hohenlohe auf Abwegen: Das Ländchen hat sich Großbritannien zum Vorbild genommen und dem "Brexit" mit dem Hohenloher Exit - Hoexit - ein Krönchen aufgesetzt.

Erst vor kurzem wurde die neue standesgemäße Botschaft in London eröffnet und Harry Butscher (Gerhard Kudec) als erster hohenlohischer Botschafter installiert. Perfekt bedient werden er, Gattin Viona (Susanne Stürnkorb) und Töchterlein Debbie (Lisa Stürnkorb) von Butler Perkins (Frank Dimler), der natürlich zum standesgemäßen Auftritt gehört.

So ganz haben sich die Hohenloher noch nicht an ihn gewöhnt: Zwar genießen sie den steif-perfekten Service - aber wie weit können sie Perkins vertrauen? Schließlich schätzt so ein Hohenloher seine Privatsphäre, und ganz besonders, wenn der Rest der Familie nicht alles mitbekommen soll, was auf dem inoffiziellen Wochenendplan steht.

Von wegen sturmfreie Bude

Während der Herr Botschafter offiziell zum Jagd- und seine Gattin zum Wellnesswochenende aufbricht, verfolgt nicht nur Debbie ganz andere Pläne als ihr offizielles Freundinnenwochenende: Freund Johann (Tobias Weihbrecht) soll kommen, heimlich natürlich - schließlich ist nicht nur auf britische Etikette, sondern auch auf den Familienfrieden zu achten. Auch der Botschafter höchstpersönlich will die sturmfreie Bude nutzen für ein heiteres Stelldichein mit Nachbarin Marion (Bärbel Reinhard). Klingt gut: Ein Wochenende mit Kaviar, Champagner und ganz ohne Familienüberwachung.

Doch ach: Kaum sind die Vorbereitungen der Einzelpläne angelaufen, wird einer Bombendrohung wegen - selbst das Radio (Lukas Martin agiert als Radiosprecher) berichtet ja schon darüber! - die Botschaftszentrale samt Sekretärin Laura (Vanessa Reinhard) in den privaten Landsitz der Butschers verlegt.

Klar, dass aus Sicherheitsgründen strikteste Bewachung und hermetische Abriegelung erforderlich ist. Dafür wird die erprobt bärbeißige Kommandantin Bieberle (Petra Hub) sicher bestens Sorge tragen.

Schnell muss das Privattelefon, das neben britischem und hohenlohischem Staatswimpel seinen Platz auf zierlichem Stilmöbeltischchen hat, dem Roten Botschaftstelefon weichen.

Regie in Oberstetten führt in dieser Saison erstmals Florian Brand - und er wird zumindest den Teil des Publikums, das seine als experimentelles Kammerspiel gestaltete Niederstettener Black Box-Inszenierung von "Drei mal Leben" in Erinnerung hat, überraschen. Mit britisch-amerikanischem Humor kommt er genauso gut zurecht wie mit dem kargen Laboraufbau in der Alten Schule. Und mit den Oberstettener Akteuren ist Brand auch schnell warm geworden: Jede Menge Gelächter habe es während der Proben gegeben, berichten Brand und seine Truppe. Und das sei ganz genau richtig so, denn schließlich haben die Amateure bereits seit September regelmäßig ihre Freizeit der "geheimen Mission" und den Irrungen und Wirrungen im Botschafter-Landsitz gewidmet.

Dass sich das Ergebnis sehen lassen kann, wissen die Oberstettener spätestens seit Silvester: Sie hatten das Vergnügen, noch vor der Dorf-Silvesterparty die Vorpremiere zu genießen.

Auf viele schöne Slapstic-Szenen, pointierte Verdrehungen, gekonnte Blickwechsel, Überraschungseffekte und jede Menge Training für die Lachmuskulatur kann sich das Publikum nicht nur bei der fast ausverkauften Premiere freuen.

Gespielt wird auch am Samstag, 7. Januar, sowie jeweils samstags und sonntags an den drei folgenden Wochenenden. ibra