Große Herausforderungen gemeistert

Creglingen. Eine große Herausforderung bedeutet für die Jugendhilfe Creglingen die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. In den verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe sind rund 100 Jugendliche untergebracht, davon zirka 60 bis 70 im Main-Tauber-Kreis, wie Jugendhilfe-Geschäftsführer Werner Fritz berichtet. Die Mitarbeiter sind pädagogisch stark gefordert, "die Situation stellt eine große Lernaufgabe dar, die alle mit großer Energie angehen," würdigt der Geschäftsführer den Einsatz der Beschäftigten.

Mit Sorge betrachten Werner Fritz und Helmut Wörrlein, Vorsitzender der Jugendhilfe Creglingen, den Stimmungsumschwung in der politischen Landschaft und in Teilen der Bevölkerung, sowie Diskussionen, etwa über Kosten und Sicherheit. "Wir distanzieren uns von jeglicher Pauschalierung," betont Helmut Wörrlein mit Blick auf die jugendlichen Flüchtlinge. Natürlich gebe es angesichts der kulturellen Unterschiede auch Probleme, räumt Werner Fritz ein. Schließlich kommen die jungen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen - nicht nur aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, sondern verstärkt auch wieder aus Afrika. Doch mit Nachdruck spricht sich der Geschäftsführer gegen "Vereinfachungen" aus. "Die Jugendlichen sind nun mal da, und deshalb stellen wir uns der Aufgabe ihrer Betreuung," unterstreicht Werner Fritz. Es sei eine "ganz neue Baustelle, die unterschiedlichen Kulturen aneinander heranzuführen. Erschwert wird die pädagogische Arbeit allerdings durch die teils negative Stimmung gegenüber den jungen Menschen. Anfangs seien sie willkommen gewesen, was zu einer großen Dankbarkeit geführt habe. Viele Jugendliche seien traumatisiert, würden auch in Deutschland weiterhin mit "Horrornachrichten" aus der Heimat konfrontiert, was eine "große Belastung für die jungen Menschen darstellt", wie Werner Fritz feststellt. Wenn sie dann auch noch hier auf Misstrauen stießen, so mache ihm das Sorge, dass es "manche nicht packen", was in Einzelfällen bis zur Suizidgefahr reiche. Nicht erfreut sind Werner Fritz und Helmut Wörrlein darüber, dass in letzter Zeit die Abschiebe-Bescheide zunehmen, "da werden häufig unverständliche Entscheidungen getroffen," hat Werner Fritz festgestellt. Helmut Wörrlein hält etwa Abschiebungen nach Afghanistan für ein Unding.

Anfang 2015 hat die Jugendhilfe Creglingen in Würzburg zwei Gruppen mit je neun Plätzen für die "umF" eingerichtet, Mitte 2015 folgten dann auch eine Wohngruppe in Tauberbischofsheim und zwei in Wertheim. "Personell war das eine große Herausforderung", blickt Werner Fritz zurück. Zudem gibt es inzwischen Jugend-Wohngemeinschaften in Bad Mergentheim und Lauda. Dort werden drei bis fünf Jugendliche nur tagsüber betreut. Während im Main-Tauber-Kreis die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge konstant bleibt, ist sie in Bayern leicht rückläufig. Wie sich die Zahlen aber weiter entwickeln, das lässt sich angesichts der politischen Großwetterlage nicht vorhersagen.

Die Jugendhilfe hat Stützpunkte unter anderem in Würzburg, Ansbach und Rothenburg und streckt derzeit die Fühler nach Miltenberg aus. Die Zentrale aber soll in Creglingen bleiben. "Hier liegen die Wurzeln, die Bodenständigkeit gehört zu unserer Identität," betont Fritz und freut sich über die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. abo