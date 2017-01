Bauwillige sollen gehalten werden

Die Erschließung von Baugebieten ist nicht billig. Trotzdem will die Stadt auf diesem Sektor tätig bleiben. Auch über andere geplante Projekte unterhielt sich unsere Zeitung mit dem Stadtoberhaupt.

Creglingen. Nachdem in Waldmannshofen die Nachfrage nach Bauplätzen weiterhin gut ist, soll das bestehende Baugebiet nun erweitert werden. Auch in Archshofen ist an die Ausweisung eines Baugebietes gedacht, und zwar in Richtung Craintal. Ebenso wird in Schmerbach etwas geplant, wie der Bürgermeister weiter ausführte.

Uwe Hehn sieht das Engagement der Stadt pragmatisch: "Wir verkaufen Bauplätze zum Erhalt unserer Schulen und Kindergärten". Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade junge Bauwillige, die nicht im Heimatdorf bauen können, dann eher ganz wegziehen. So sei das Geld, das die Stadt für die Baugebiete in die Hand nehmen müsse, am Ende gut angelegt.

Nach vielen Jahren des Stillstands soll nun auch in das Baugebiet "Egertsklinge" in Finsterlohr Bewegung kommen. Dort gibt es schon seit Anfang der 90-er Jahre Überlegungen, am Ortsrand ein Baugebiet auszuweisen - doch trotz mehrerer Anläufe in den vergangenen Jahrzehnten kam das Projekt nie über die Vorplanungsphase hinaus. Zudem hatte lange Zeit die Maßgabe seitens der Stadt und des Gemeinderates gegolten, dass das Baugebiet erst erschlossen werden soll, wenn es drei oder vier Bauwillige gibt. Davon ist man abgekommen. Stattdessen wird 2017 nun die Planung vorangetrieben, so dass womöglich ab 2018 Bauplätze zur Verfügung stehen.

Neben der Ausweisung der Baugebiete bleiben auch Wohnumfeldmaßnahmen auf der Tagesordnung. Niedersteinach, Waldmannshofen, Freudenbach und Frauental stehen noch aus. Zuerst an der Reihe ist Niedersteinach, wo im Frühjahr mit der Maßnahme begonnen werden soll. Rund 850 000 Euro werden dort investiert. Ein Vierteljahrhundert, nachdem die eine Hälfte des Dorfes saniert worden war, folgt nun also die Fertigstellung der anderen Hälfte - eine rekordverdächtige Zeitspanne. Zuschüsse soll es aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und aus dem Ausgleichsstock geben. In der Regel bekommt eine Gemeinde pro Jahr nur eine Maßnahme aus dem Ausgleichsstock bewilligt. Trotzdem will die Kommune parallel auch die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Schön-Freudenbach beantragen - dieses Straßenprojekt war schon 2016 nicht zum Zuge gekommen.

"Wir investieren viel Geld in den Unterhalt unserer Infrastruktur," betonte das Stadtoberhaupt. Angesichts des großen Gemeindegebietes geht dies nur schrittweise, was zwangsläufig dazu führt, dass so manches wünschenswerte Projekt länger als erhofft auf sich warten lässt. "Um alle unsere Verpflichtungen erfüllen zu können, bräuchten wir eine Million Euro mehr," dämpft Uwe Hehn die Erwartungen. Trotzdem fließt städtisches Geld nicht nur in Straßen und Wege. So bleibt etwa die Modernisierung des Schulzentrums eine Daueraufgabe.

Die Zukunft der Werkrealschule steht in den Sternen, "die Eltern stimmen mit den Füßen ab", sagt der Verwaltungschef. "Wir wissen nicht, was passiert," räumt Uwe Hehn mit Blick auf die maßgebliche Zahl von 16 Schülern ein, die ein Jahrgang eigentlich braucht. Schon seit einiger Zeit hat die Werkrealschule diese Kennzahl nicht mehr erreicht, obwohl sie mit einem guten pädagogischen Konzept aufwartet. Zukunft offen.

Sparen kein Selbstzweck

Obwohl die Stadt inzwischen alle Sonderkonten in den normalen Verwaltungshaushalt überführt hat, ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt unter 2000 Euro gefallen. Sparen sei kein Selbstzweck, hat Uwe Hehn einmal gesagt. "Nur so erhält man Spielraum für Investitionen," begründet er die Antriebsfeder für eine sparsame Haushaltspolitik.

Im Frühjahr, wenn der Gemeinderat ein zweites Mal in Klausur gehen wird, stehen auch die künftigen Investitionen der Kommune auf der Tagesordnung. Uwe Hehn schwebt beispielsweise ein Sanierungsgebiet Innere Kernstadt vor, "eine richtige Stadtsanierung", wie er im Gespräch ausführt. Da solle es nicht bloß darum gehen, "hier einen Parkplatz mehr und dort einen weniger auszuweisen," bekräftigt das Stadtoberhaupt.

Vielmehr solle es darum gehen, die Attraktivität der Kernstadt zu erhalten beziehungsweise zu stärken. Der Gemeinderat stehe voll hinter diesem Vorhaben.

Personell hat sich in der Stadtverwaltung auch einiges getan. Stadtbaumeister Bernd Scheiderer ist nach Künzelsau gewechselt, Ulrike Siegel hat ebenfalls das Bauamt verlassen. Neuer Stadtbaumeister ist Jürgen Korb, der sich bei verschiedenen Terminen bereits einen Eindruck über die weit verzweigte Infrastruktur der Stadt Creglingen gemacht hat.

Neu ist auch die Integrationsbeauftragte Angela Müller, die für die Gemeinden Creglingen und Niederstetten tätig ist. Sie ist Ansprechpartnerin für Flüchtlinge, Helferkreise und Behörden in Flüchtlingsfragen. Ihr Bürotag in Creglingen ist am Dienstagvormittag, das Büro befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses, gegenüber dem Einwohnermeldeamt. Die Stadt Creglingen hat inzwischen ein Dreifamilien-Haus gekauft, um es für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nutzen zu können. Momentan sind in der Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Molkerei rund 20 Flüchtlinge untergebracht. Mietwohnungsbau gibt es in Creglingen so gut wie nicht, so dass die Wohnraumfrage drängt.