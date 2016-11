Panik ist momentan nicht angesagt

Freilandhühner in Baden-Württemberg müssen seit gestern in den Stall. Landwirtschaftsminister Hauk hat die Aufstallpflicht verordnet. Christian Endres sieht in dieser Vorsichtsmaßnahme aber keinen Grund zur Panik. Geflügel und Eier sind bedenkenlos zu verzehren.

Das Geflügel im Ländle hat Hausarrest bekommen. Christian Endres, Geschäftsführer von Endres-Ei aus Großrinderfeld, hat aber keine Bedenken: "Fleisch und Eier sind bedenkenlos verzehrbar."

Main-Tauber-Kreis/Großrinderfeld. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat am Donnerstag die Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel erlassen. Denn die Vogelgrippe mit dem aggressiven Erregen H5N8 wurde bei 175 Wildvögeln nachgewiesen. Das Virus ist nach Aussagen der Fachleute jedoch nicht auf den Menschen übertragbar, wie der H5N1-Erreger von acht Jahren.

Für Christian Endres, bei dem tausende Hühner im Stall stehen und für Eier-Nachschub sorgen, ist diese Vorsichtsmaßnahme aber kein Grund zur Panik. "Wir sprechen von einer Tierseuche, die nicht übertragbar ist", unterstreicht er mit Nachdruck. "Die Weihnachtsgans kann ohne Bedenken verspeist werden", sagt der Hühnerhalter. Und auch der Verzehr von Eiern sei unbedenklich. Denn durch das Durchgaren würden die Viren abgetötet. Auch auf Freilandeier müssten die Konsumenten nicht verzichten. Hier gelte eine Übergangsregelung von zwölf Wochen.

Keine Fälle in der Region

Fälle dieser Geflügelpest sind bisher in der Region nicht verzeichnet worden. "Bei Wirtschaftsgeflügel ist kein Stall betroffen", gibt er Entwarnung. Sorgen um seine Eier legenden "Mitarbeiterinnen" macht er sich derzeit nicht: Durch die verbesserte Bodenhaltung mit "Wintergärten" an den Gebäuden seien die Tiere vor Besuchen von Wildvögeln geschützt.

Für Geflügelhalter ist die Vogelgrippe ein wiederkehrendes Phänomen, mit dem sie immer mal wieder rechnen müssen. "Wir haben die gleiche Situation wie jedes Jahr", macht der Eierproduzent deutlich. Jährlich gebe es Vogelgrippezüge. Auch auf der "Euro-Tier", einer Fachmesse, die derzeit in Hannover stattfindet, sei das Thema diskutiert worden. Dass der Erreger von Russland aus auch nach Westeuropa kommt, sei von den Experten erwartet gewesen. Irritiert hat jedoch der Zeitpunkt. Normalerweise treten die Fälle erst ab Februar auf.

Einheitliche Regelung gefordert

Das "Ausgehverbot" für Hühner und anderes Nutzgeflügel als Vorkehrungsmaßnahme findet der Großrinderfelder allerdings sinnvoll. Allerdings ist in seinen Augen eine Beschränkung auf Bundesländer lächerlich. "Die Vögel halten sich auch nicht an Ländergrenzen." Daher fordert er eine bundeseinheitliche Regelung. Für seinen Betrieb gelten schon seit Jahren standardisierte Sicherheitsmaßnahmen: Mitarbeiter, die den Stall betreten, nutzen separate Schuhe und Overalls, eigens für diesen speziellen Stall. Auch die Paletten für die Eier sind je nach Stall farblich gekennzeichnet. "So kann nichts von außen eingeschleppt werden." Denn Endres weiß: "Wenn Erreger in einen Stall eingebracht werden, dann vor allem über die Schuhe."

Die Aufstallpflicht, die bis auf weiteres für alle Hobby-Geflügelhalter und Wirtschaftsbetriebe gilt, wird ab der kommenden Woche auch stichprobenartig kontrolliert, wie Markus Moll, Pressesprecher des Main-Tauber-Kreises, auf Nachfrage erklärt. Ob kleine Privathalter oder große Betriebe: Hier werden die Kontrolleure die Einhaltung der Regel überwachen. "Dort wo eine Aufstallung nicht möglich ist, werden die Einrichtungen verschärft auf den Gesundheitszustand der Tiere untersucht", so Moll. Dazu zählt er beispielsweise den Wildpark in Bad Mergentheim, aber auch größere Gänsehaltungen im Freien.

Dass die Aufstallpflicht für Freiland-Hühner aktuell ein Problem ist, glaubt Christian Endres nicht. "Bei dem derzeitigen Regen gehen die Tiere eh nicht gerne nach draußen", erklärt er. Sie bevorzugen lieber den gemütlichen Stall. Allerdings sollte der eine entsprechende Größe und genügend Auslauf bieten.