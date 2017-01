Weikersheim. Obstbäume sind Kulturpflanzen, die Pflege benötigen, um dadurch stabil zu wachsen und Früchte zu bescheren. Der richtige Schnitt verhindert unnötiges Treiben von Wasserschossern.

Am ersten Abend gibt es eine theoretische Anleitung, am darauffolgenden Tag gibt es eine praktische Einweisung auf einer Obstbaumwiese, zu der eigenes Werkzeug mitgebracht werden kann. Leiter ist Johannes Deschner.

Kursbeginn ist am Freitag, 10. Februar, im VHS-Zentrum und am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist in Laudenbach, Marienbrunnen. Ein weiterer Kurs unter dem Motto: "Wie baut man ein Tischlicht?", findet am Freitag, 10., und Samstag, 11. Februar, von 9 bis 14 Uhr im VHS-Zentrum, statt. Für alle, die ein Tiffany-Glasobjekt selber bauen möchten. Hier kann man erste Erfahrungen sammeln oder die vorhandenen erweitern. Im Kurs baut man ein 3D-Tischlicht "Quadra" und tauscht sich dabei aus. Man bekommt die vorgefertigten, geschliffenen Glasteile nach Farbwunsch zusammengestellt und kann nach individueller Anleitung, ein Unikat fertigen. Es fallen Materialkosten an, die direkt im Kurs abgerechnet werden. Kursleiter ist Joschua Delgado-Lanzinger.

Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Informationen und Anmeldung bei Martina Ley unter Telefon 07934/994299 oder 07931 / 57-4300, E-Mail "vhs-ley@t-online.de".

Veranstalter ist die Volkshochschule Bad Mergentheim, Außenstelle Weikersheim. vhs