Main-Tauber-Kreis. Die Caritas in Deutschland stellt in diesem Jahr das Miteinander der Generationen in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. Im Motto heißt es: "Mach dich stark für Generationengerechtigkeit. Es geht um die Zukunft von uns allen. Packen wir sie gemeinsam an."

Der demografische Wandel bringt das solidarische Sozialsystem, den Generationenvertrag, ins Wanken. Politische Forderungen zur Generationengerechtigkeit stehen daher im Zentrum der Caritas-Kampagne 2016. Aber es geht auch um das Zusammenwirken von Jung und Alt, den Zusammenhalt zwischen den Generationen und innerhalb jeder Generation.

"Politische Entscheidungen, die heute getroffen werden, haben morgen und übermorgen Auswirkungen auf nachfolgende Generationen. Die umlagefinanzierten Sicherungssysteme wie die Renten-, Kranken und Pflegeversicherung müssen zwischen den verschiedenen Generationen solidarisch gestaltet werden", fordert der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Peter Neher. Durch Zuwanderung und demografischen Wandel werde sich das Verhältnis der Generationen in Deutschland radikal verändern. " Wir wollen eine gerechte Zukunft für alle", betont Neher. "Ein faires Miteinander von Jungen und Alten, von Einheimischen und Zugewanderten ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft."

Ganz im Sinne der aktuellen Jahreskampagne bietet der Caritasverband im Tauberkreis durch sein vielfältiges Beratungsangebot, die Pflegeheime und Seniorenwohngemeinschaften sowie die Werkstätten und Wohnheime für Menschen mit Behinderung eine Vielfalt an Angeboten für das mögliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Generationen.

"Es geht uns dabei um eine generationengerechte Gesellschaft, in der alle haben, was sie für ein gutes Leben brauchen: die Jungen Entwicklungsmöglichkeiten und positive Herausforderungen - die Älteren die notwendige Unterstützung und Würde in ihrer letzten Lebenszeit", so Caritas-Vorstand Michael Müller. car