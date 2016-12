Kurz vor knapp mehr Geld aus Stuttgart

Erst wenn die Generalsanierung der Gewerblichen Schule in der Kurstadt abgeschlossen ist, wird mit der Sanierung des Berufsschulzentrums in Wertheim begonnen.

Der Kompromiss wurde gefunden, der Kreishaushalt mit einem Volumen von 210 Millionen Euro letztlich einstimmig verabschiedet. Investitionen in Höhe von knapp 25 Millionen Euro stehen an.

Main-Tauber-Kreis. Gernot Seitz, langjähriger Kreisrat der SPD, war sauer. Über 30 Stunden lang hatte er sich mit dem im Oktober von Landrat Reinhard Frank eingebrachten Haushalt beschäftigt (wir berichteten). Doch die damals vorgelegten Zahlen sind Schall und Rauch. Der Grund: Das Zahlenwerk wurde, entsprechend der Empfehlung des Landkreistags, mit den Pro-Kopf-Zuweisungen des Landes in Höhe von 633 Euro gerechnet.

Der am 18. November verspätet herausgegebene Landeserlass setzte diesen Betrag aber auf 664 Euro fest. Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Millionen Euro sind die Folge. Darüber hinaus erhöhten sich einige Landeszuweisungen, so dass ein Plus von insgesamt 4,3 Millionen Euro gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen ist.

Der warme Regen aus Stuttgart hielt die Kämmerei des Landratsamts ordentlich auf Trab. Schließlich muste neu gerechnet und auf dieser Grundlage in den Fraktionen und im Gesamtgremium neu vorberaten werden. Die Kreisumlage, die der Landrat einmalig für das kommende Jahr um ein Prozent auf 32 Prozent senken wollte, bleibt auf diesem Niveau bis einschließlich 2020.

Die Stellungnahmen der Kreistagsfraktionen zusammengefasst:

CDU: Fraktionschef Manfred Schaffert mahnte eine vorsichtigere Gangart bei den Investitionen an, weil "wir die in diesen unruhigen Zeiten zweifellos vorhandenen Gefahren und Risiken stärker gewichten müssen, als dies im eingebrachten Haushalt der Fall ist". Zudem wies er auf einen notwendigen fairen Interessenausgleich zwischen dem Finanzbedarf der Kommunen und dem des Landkreises hin. Bei einer Senkung der Kreisumlage um einen Punkt nehme der Kreis 2017 wegen der gestiegenen Steuereinnahmen der Kommunen dennoch 1,2 Millionen Euro mehr ein als noch im Vorjahr. Vor diesem Hintergrund sei sogar eine noch höhere Absenkung dieser Umlage möglich gewesen. Deutliche Kritik übte er am Ansinnen der Landkreisverwaltung, den Hebesatz für die Kreisumlage für 2018 auf 33 und für die darauffolgenden zwei Jahre auf 34 Prozent zu erhöhen. Fein formuliert aber dennoch deutlich bemängelte Schaffert den nicht konsequenten Einsparwillen der Landkreisverwaltung. "Die größte Einnahmequelle liegt in der Sparsamkeit", zitierte er Cicero. Der oft gebrauchte Begriff des Investitionsstaus bei den kreiseigenen Gebäuden wollte er nicht gelten lassen, da der gesamte Gebäudebestand in sechs bis sieben Jahren auch energetisch weitestgehend saniert sei. Schaffert plädierte für ein langsameres Investitionstempo und rechtfertigte den CDU-Antrag, die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim nach Abschluss der Arbeiten in Bad Mergentheim um ein Jahr auf 2018 zu verschieben. Positiv wertete er die Investitionsoffensive bei den Kreisstraßen, für die jährlich 800 000 Euro zur Verfügung stünden, was für rund zehn Kilometer Streckenlänge reiche. Zum Thema Familienzentren sei seine Fraktion zu dem Schluss gekommen, dass ausschließlich die Kommunen über die Einrichtung und Ausgestaltung solcher Einrichtungen entscheiden sollen. Bis zu einer grundsätzlichen Klärung der Kofinanzierung durch den Kreis bei der Klausurtagung im Februar sei deshalb ein Sperrvermerk über die dafür eingerechneten 75 000 Euro verhängt worden.