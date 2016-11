Jetzt dem Populismus das Wasser abgraben

Tiefer Frust bei den Demokraten, überschwänglicher Jubel bei den Republikanern: So sah die Reaktion bei den Anhängern der Kandidaten aus, nachdem feststand, dass Donald Trump, entgegen der Prognosen 45. US-Präsident wird.

Die US-Bürger haben gewählt. Wie Abgeordnete und Wirtschaftsverbände aus der Region den Sieg von Donald Trump bewerten, wollten die FN wissen.

Main-Tauber-Kreis. Viele Meinungsforscher - in den Vereinigten Staaten und in Deutschland - gingen davon aus, dass Hillary Clinton mit knappem Vorsprung vor ihrem Kontrahenten erste Präsidentin der USA werden würde. Nun ist alles ganz anders. Trump sicherte sich den Einzug ins Weiße Haus. Für manche war das Ergebnis ein Schock, andere reagierten bedächtiger:

Nina Warken, Bundestagsabgeordnete (CDU): "Viele Menschen in Deutschland wurden vom Sieg Donald Trumps überrascht. Nicht wenige haben Sorgen. Dennoch müssen wir als Demokraten die Wahl der Bürger dort respektieren. Die USA sind einer unserer wichtigsten Verbündeten und Handelspartner, auch wenn uns dort nicht alles gefällt. Für besonders wichtig halte ich, dass das im Wahlkampf aufgeputschte politische Klima sich wieder normalisiert und man einen fairen Umgang miteinander pflegt."

Alois Gerig, Bundestagsabgeordneter (CDU): "Ähnlich wie beim Brexit war das Ergebnis zwar überraschend, es muss aber akzeptiert werden. Ich bin überzeugt davon, dass Trump nach seinem häufig unappetitlichen, populistischen Wahlkampf schnell auf den Boden der realen Politik geholt wird.

Trotzdem wird es nicht leichter, in der Sicherheitspolitik zu kooperieren, vernünftige Handelsabkommen zu schließen und den Klimaschutz voranzubringen. Da die USA allerdings ein sehr wichtiger Handelspartner und Verbündeter für Deutschland ist, müssen wir weiter an den guten transatlantischen Beziehungen arbeiten. Trump wird einsehen müssen, dass auch die USA Partner in der Welt brauchen."

Dr. Dorothee Schlegel, Bundestagsabgeordnete (SPD): "Die Demokratie muss Trauer tragen. Mit dem Ergebnis der US-Wahl wird der 9. November ein noch traurigerer Tag. Ein frauenfeindlicher und die Menschenwürde missachtender Wahlkampf von Trump ist mit einem erschütternden Ergebnis zu Ende gegangen. Der Rückfall in einfache Antworten und die Wiederkehr der Nationalismen geben keine Antworten auf die internationalen Herausforderungen, die stetig wachsen. Den Scherbenhaufen, den diese Wahl der mehrheitlich älteren Generation anrichtet und anrichten wird, werden die Jugend und die jüngeren Generationen aufkehren müssen. Die sozialen Ungleichheiten in der US-Gesellschaft werden sich verschärfen. ( . . .) Der amerikanische Traum wird zum Alptraum. In der Wirtschaft, ob regional oder international, ist die Unsicherheit groß. Wir wissen, dass für Baden-Württemberg der Export und funktionierende Außenhandelsbeziehungen enorm wichtig sind. Mit diesem Wahlausgang aber haben sich die Risiken von Protektionismus und neuen Handelshemmnissen vergrößert."

Margaret Horb, Bundestagsabgeordnete (CDU): "Aus meinen erst wenige Wochen zurückliegenden USA-Dienstreisen habe ich die Einschätzung mitgebracht, dass man mit Bedenken gegen Trump dort unaufgeregter umgeht als hierzulande: Die deutsche Wirtschaft wird die Lage pragmatisch analysieren und sich mit der neuen Situation proaktiv auseinandersetzen. Dass Trump Steuervereinfachungen angekündigt hat, ist beispielsweise in meinen Augen kein Schaden.

Es gibt auch immer einen Unterschied zwischen Wahlkampfgetöse und tatsächlicher Politik. Donald Trump wird seine Erfahrungen als Geschäftsmann ins Präsidentenamt einbringen und in seiner Herangehensweise an politische Problemlagen womöglich von gewohnten Wegen abweichen. (. . .) Wie sagte schon Adenauer: 'Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.'"