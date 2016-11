Jahrzehntelanges Engagement für die Allgemeinheit

Neubrunn. Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Neubrunn, Stefan Müller, freute sich darüber, dass zum Kameradschaftsabend fast die gesamte Führungsspitze der Feuerwehr des Landkreises Würzburg-West gekommen war.

An diesem Abend wurden ein Staatliches Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst und an sechs Feuerwehrmänner das Staatliche Ehrenzeichen in Silber für 25 aktive Dienstjahre, verliehen.

Der Vorsitzende und Kommandant Stefan Müller würdigte die Leistungen der zu Ehrenden, wie zum Beispiel die absolvierten Ausbildungen und Lehrgänge, die Leistungsprüfungen aber auch die überdurchschnittliche Teilnahme an den Gruppen- und Hauptübungen. Bürgermeister Heiko Menig sprach im Namen der Gemeinde Dank und Anerkennung aus. Er dankte allen Feuerwehrmännern und -frauen für ihr bürgerschaftliches Engagement, da ihre Einsätze nicht planbar sind, es dennoch von ihnen erwartet wird, zu jeder Tageszeit einsatzbereit zu sein.

Die Verleihung der Staatlichen Ehrenzeichen nahm die stellvertretende Landrätin Karen Heußner zusammen mit dem Kreisbrandrat Michael Reitzenstein vor. Sie betonte bei ihrer Ansprache, dass diese Auszeichnung Dank und Anerkennung des Freistaates Bayern für das soziale Engagement der Jubilare, die über Jahrzehnte bereit waren und es noch sind, den Schutz ihrer Mitbürger zu sichern, sein soll.

Das goldene Ehrenzeichen erhielt Bruno Meckel, der 1974 der Freiwilligen Feuerwehr beitrat und immer noch aktiven Dienst leistet. Er bekam vom Freistaat Bayern einen kostenlosen achttägigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmein für eine Person geschenkt. Der Markt Neubrunn legt als Dank und Anerkennung diesen Aufenthalt für seine Frau dazu.

Das silberne Ehrenzeichen erhielten Frank Bethäuser, Edgar Haser, Gerhard Holtröhr, Gerd Kemmer, Michael Veith und Heiko Menig. Im Namen des Landkreises West übermittelten Kreisbrandrat Michael Reitzensten, Kreisbrandinspektor Winfried Weidner, Kreisbrandmeister Manfred Brühler und Kreisbrandmeister Johannes Sieber Glückwünsche.

KBR Reitzenstein sprach seinen Dank den Feuerwehrmännern für ihre Kameradschaft aus, ohne die eine Wehr nicht funktionieren kann.

Der Feuerwehr-Verein verlieh für 30 Jahre Mitgliedschaft an Robert Bauer, Siegfried Borst, Erwin Breunig, Rudi Götz, Dieter Heunisch, Arno Ködel, Otto Menig, Achim Rieck, Dennis Röder, Klaus Schlagmüller und Edgar Schulz die silberne Vereinsnadel mit Urkunde und einen Bocksbeutel.

Die goldene Vereinsnadel mit Urkunde und Bocksbeutel bekamen Albert Bauer, Sigurd Baunach, Albert Brand, Klemens Dengel, Winfried Hammer, Ludwig Hetzer, Bertram Hörner, Waldemar Müller, Ernst Pilsner, Richard Pilsner, Helmut Reinhart und Ferdinand Schlagmüller für ihre 50-jährige Mitgliedschaft überreicht.

Für mindestens 60 Jahre Mitgliedschaft beim Verein Freiwillige Feuerwehr Neubrunn wurden Winfried Blatz, Franz Dengel, Gregor Fries, Alois Menig I, Karl Pfeuffer, Bertram Schmitt, Bruno Seidenspinner I, Leo Seidenspinner und Alois Weber zu Ehrenmitgliedern ernannt und bekamen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung eine Ernennungsurkunde und ein Weinpräsent überreicht.

Außerdem ernannte der Verein noch Peter Bethäuser, Georg Menig und Franz-Josef Petschner zu Ehrenmitgliedern. Diese drei Feuerwehrmänner wurden im Laufe der letzten Jahre alle mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet und haben sich, wie es in der Satzung so schön heißt, "als Feuerwehrdienstleistende um das Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben" und bringen sich, auch wenn sie jetzt nicht mehr im Dienst sind, weiterhin sehr aktiv in der Feuerwehr ein. Das Ehrenmitglied Gebhard Martin bekam für seine mittlerweile 70-jährige Mitgliedschaft im Verein eine Urkunde überreicht.

Dieser Kameradschaftsabend wurde von einer Weinprobe mit Brotzeit umrahmt. Egon Schäfer aus Lindelbach stellte dabei seine Weine vor und wusste so manche Anekdote über dieses Getränk zu erzählen und hatte so einige Trinksprüche und Witze auf Lager.

Mit dem Sketch "Unterrichtsstunde mit Gruppenführer Tanker" aus den 20-er Jahren, in entsprechenden Uniformen gekleidet, lockerten einige der Aktiven den Abend auf. Dabei gab es auf die Frage vom Gruppenführer, "Wozu brauchen wir denn eine Feuerwehr?", eine klare einstimmige Antwort: "Damit das Bier im "Ochs" nicht sauer wird". ank